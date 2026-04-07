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Un ataque nocturno de Irán alcanzó un complejo petroquímico en el este de Arabia Saudita

La Guardia Revolucionaria se atribuyó la responsabilidad de la embestida en Jubail, que desencadenó incendios y explosiones en instalaciones industriales, mientras equipos de emergencia evacuaban a los empleados y evaluaban los daños

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Un ataque nocturno alcanzó un complejo petroquímico en la zona industrial de Jubail, en el este de Arabia Saudita

Un ataque nocturno alcanzó un complejo petroquímico en la zona industrial de Jubail, en el este de Arabia Saudita, según un testigo que pidió anonimato a AFP. El ataque provocó un incendio en las plantas de SABIC y fuertes explosiones, de acuerdo con la misma fuente. Jubail es una ciudad industrial donde se producen acero, gasolina, petroquímicos, aceites lubricantes y fertilizantes químicos. La fuente añadió que los trabajadores de las áreas afectadas fueron evacuados de sus alojamientos.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron siete misiles balísticos lanzados hacia la región oriental. “Partes de restos de misiles balísticos cayeron cerca de instalaciones energéticas; la evaluación de daños está en curso”, según el ministerio en una publicación en X. No se ha informado el número de heridos ni la magnitud de los daños materiales.

El incendio en las instalaciones de SABIC generó fuertes explosiones y obligó a evacuar a los trabajadores afectados de Jubail. (REUTERS)
El incendio en las instalaciones de SABIC generó fuertes explosiones y obligó a evacuar a los trabajadores afectados de Jubail. (REUTERS)

Un vídeo grabado por un testigo mostró un incendio que se extendía desde la dirección del complejo industrial de Jubail. Reuters confirmó la ubicación basándose en los edificios, el trazado de carreteras y la vegetación, y señaló que no había registros previos del video antes del 7 de abril.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró en un comunicado que atacó el complejo petroquímico de Jubail, aunque no especificó qué fue atacado. Jubail alberga empresas conjuntas entre Saudi Aramco, SABIC y compañías energéticas occidentales. Aramco, SABIC y la oficina de comunicaciones del gobierno saudí no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.

Vista nocturna de personas en una calle, algunas grabando con teléfonos, observando un brillante resplandor naranja en el cielo, con vehículos y un SUV blanco estacionados
Jubail es sede de empresas conjuntas de Saudi Aramco, SABIC y firmas energéticas occidentales, claves en la industria petroquímica saudí.

Durante la madrugada, las autoridades anunciaron la suspensión temporal del tránsito en el puente Rey Fahd que conecta Arabia Saudita con Baréin tras alertas de seguridad. Horas después, el puente fue reabierto al tráfico. Arabia Saudita ha acusado a Irán de atacar instalaciones energéticas desde febrero, tras operaciones israelíes y estadounidenses en Irán.

Explosiones en Kharg

Una serie de fuertes explosiones sacudieron este martes la isla de Kharg, el principal centro de exportación de crudo de Irán, tras un ataque de Estados Unidos, según informaron medios de ese país.

Explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de la industria petrolera de Irán (REUTERS/ARCHIVO)
Explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de la industria petrolera de Irán (REUTERS/ARCHIVO)

La agencia de noticias estatal Mehr y el canal qatarí Al Araby confirmaron las detonaciones en la isla, que gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de la República Islámica.

El medio Axios, citando a un alto funcionario estadounidense no identificado, confirmó que los ataques fueron llevados a cabo por Estados Unidos. Según el reporte fue golpeada únicamente la infraestructura militar de la isla, dejando intacta la infraestructura de procesamiento o las terminales de carga.

El incidente ocurre en un momento de máxima tensión, apenas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera la posibilidad de tomar el control de la isla para asegurar los recursos petroleros de la región, y a horas de que venciera el ultimatum del mandatario para reabrir el Estrecho de Ormuz.

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