Bangladesh lanzó una campaña urgente de vacunación tras un brote de sarampión que dejó más de cien muertes infantiles

Las autoridades, junto con Naciones Unidas, buscan inmunizar a la población infantil tras más de cien muertes en el peor brote reciente, atribuido a bajas tasas de vacunación y dificultades durante la inestabilidad política (Foto AP)

El gobierno de Bangladesh, en coordinación con Naciones Unidas, inició una campaña nacional de vacunación contra el sarampión tras un brote que provocó más de cien muertes infantiles y más de 900 casos confirmados desde marzo. El operativo busca inmunizar a niños de seis meses a cinco años, comenzando en los distritos de mayor riesgo para luego ampliarse a todo el país. La estrategia intenta frenar la propagación de esta enfermedad, que se transmite por el aire, produce fiebre y erupciones cutáneas, con la posibilidad de complicaciones graves o mortales en menores de edad.

Según el periódico británico The Guardian, la ONU y el organismo de Naciones Unidas para la infancia UNICEF, observan que Bangladesh enfrenta el peor brote de sarampión de los últimos años debido, en parte, a una disminución en las tasas de vacunación. La cobertura actual no alcanza el 95% necesario para detener la circulación viral, lo que expone a la población infantil a infecciones y hospitalizaciones. Las autoridades sanitarias informaron que uno de cada tres afectados son bebés menores de nueve meses, un grupo que no accede a la vacunación rutinaria porque el programa nacional inicia la inmunización a partir de esa edad, situación que refleja carencias en la protección del sistema.

El representante de UNICEF en Bangladesh, Rana Flowers, declaró: “Este resurgimiento pone de manifiesto deficiencias en materia de inmunidad, especialmente entre los niños que no han recibido ninguna dosis o que están incompletamente vacunados, mientras que las infecciones entre los lactantes menores de nueve meses, que aún no cumplen los requisitos para la vacunación rutinaria, son especialmente alarmantes”. El Ministerio de Salud local indicó que el contexto se agravó por interrupciones ocurridas tras el derrocamiento político de 2024, lo cual generó escasez de vacunas y limitó las campañas habituales.

El impacto de la cobertura vacunal y la inestabilidad

Interrupciones en la inmunización redujeron el acceso de menores, especialmente lactantes, aumentando los casos graves y las hospitalizaciones, según organismos como Unicef y el ministerio de Salud local (Foto AP)

En los dos últimos años, la inestabilidad institucional del país interrumpió las campañas de inmunización regulares. El actual gobierno, instaurado tras las elecciones de febrero, enfrenta el desafío de recuperar la cobertura vacunal y proteger a más de 170 millones de habitantes. Las autoridades recomiendan a los padres acudir de inmediato a hospitales ante cualquier sospecha de fiebre alta, para evitar complicaciones y facilitar la detección temprana de nuevos casos.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y puede producir neumonía, encefalitis y ceguera. La prevención a través de la vacunación es vital en situaciones de brote. Desde el inicio de la campaña masiva de inmunización en 1979, Bangladesh aumentó la cobertura vacunal de 2% a más del 81%, aunque existen regiones con bajos niveles de protección.

UNICEF sostiene que las interrupciones en la vacunación y la acumulación de niños no inmunizados contribuyen al resurgimiento de brotes. La organización advierte que la caída en las tasas de inmunización no se limita a Bangladesh, sino que refleja una tendencia regional y global, como muestran los recientes brotes en Reino Unido y Estados Unidos, países donde también se registraron fallecimientos y miles de casos en los dos años anteriores.

Estrategia de respuesta y desafíos pendientes

El operativo de emergencia prioriza atender los distritos más afectados y, posteriormente, se desplegará en todo Bangladesh. El objetivo principal es vacunar al mayor número posible de niños en el menor tiempo para contener la expansión del virus y disminuir la mortalidad. Los equipos de hospitales, escuelas y centros comunitarios trabajan en conjunto, mientras la ONU y el gobierno local garantizan la distribución de dosis y la capacitación adecuada del personal.

El operativo se enfoca en vacunar rápidamente en zonas rurales y urbanas para disminuir los contagios y prevenir complicaciones severas, con la meta de superar el 95 % de cobertura recomendada por expertos (Foto AP)

El plan enfrenta retos logísticos como la identificación de menores no vacunados y el traslado seguro de las vacunas a áreas remotas. La confianza de las familias en el sistema de salud también influye en la aceptación de la inmunización. Las autoridades insisten en evitar la automedicación en farmacias sin la consulta previa con un médico, para reducir los riesgos asociados a diagnósticos incorrectos o tratamientos inadecuados.

El contexto internacional refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación para prevenir la reaparición de enfermedades evitables. El brote actual en Bangladesh evidencia la importancia de sostener políticas públicas de inmunización constantes incluso ante situaciones políticas críticas.

Perspectivas para la salud infantil en el país

La respuesta articulada entre el gobierno y la ONU apunta a restablecer la confianza en la vacunación y frenar futuras muertes infantiles. El éxito de la campaña dependerá de lograr coberturas superiores al 95%, umbral recomendado para eliminar la transmisión del sarampión. Para Bangladesh, el reto siguiente será mantener una vigilancia constante y asegurar el acceso a la vacunación en todo el territorio nacional.

El brote actual muestra los riesgos asociados a la disminución de políticas de inmunización y recuerda la relevancia de sistemas sanitarios resilientes ante crisis políticas o logísticas.