Aseguran que el líder supremo de Irán se encuentra inconsciente e “incapaz de participar en la toma de decisiones”

El líder supremo Mojtaba Khamenei en 2016. Reportes señalan que está inconsciente en Qom e incapacitado para dirigir el país tras ser herido. (Amir Kholousi/ISNA/WANA vía REUTERS/Foto de archivo)

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra inconsciente y en estado crítico en la ciudad santa de Qom, según un informe de inteligencia que sugiere que el clérigo es “incapaz de participar en la toma de decisiones” del régimen.

La revelación, publicada inicialmente por el diario británico The Times de Londres, se basa en un memorando diplomático que circula entre aliados del Golfo. El documento sostiene que la condición médica de Khamenei es “grave” y que su incapacidad funcional ha dejado un vacío de poder en la cúspide de la República Islámica en un momento de máxima tensión bélica con Estados Unidos e Israel.

El rastro del líder en Qom

Cartel de Mojtaba Khamenei junto a Alí y Ruhollah en Teherán. Se cree que el líder resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre el 28 de febrero. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

De acuerdo con el informe citado por The Times, el cual integra evaluaciones de inteligencia estadounidense e israelí, Mojtaba Khamenei —hijo del fallecido ayatolá Alí Khamenei— está siendo tratado bajo estrictas medidas de seguridad en Qom, situada a unos 140 kilómetros al sur de Teherán. La ubicación del líder supremo había sido un secreto de Estado desde que estalló el conflicto actual.

El memorando detalla que Khamenei permanece en un estado de inconsciencia que le impide ejercer cualquier tipo de autoridad política o religiosa. Esta situación contradice las afirmaciones oficiales de Teherán, que insisten en que el líder de 56 años está “al mando” de la nación tras haber sido designado sucesor de su padre a principios de marzo.

Los videos con IA que alimentan las dudas

Un video de Mojtaba Khamenei creado con IA. El régimen ha recurrido a videos generados con IA para simular su presencia ante su total ausencia pública desde inicios de marzo.

La salud de Mojtaba ha sido objeto de especulaciones desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. Irán confirmó en su momento que el nuevo líder resultó herido en el mismo ataque aéreo de precisión —atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel— que acabó con la vida de su padre, su madre, su esposa y uno de sus hijos.

A pesar de haber sido nombrado sucesor, Mojtaba Khamenei no ha sido visto ni escuchado en público en las cinco semanas transcurridas desde el ataque. Las sospechas sobre su incapacidad física se intensificaron este lunes, cuando la televisión estatal iraní difundió un video generado por inteligencia artificial (IA) que mostraba al líder analizando mapas militares. El uso de tecnología digital para simular su presencia, sumado a que sus comunicados son leídos por terceros, ha reforzado la tesis de que el líder se encuentra en coma o en una condición de salud irreversible.

El papel de la Guardia Revolucionaria

Mojtaba Khamenei en un mitin en Teherán en 2019. Su incapacidad médica sugiere que la Guardia Revolucionaria ejerce hoy el poder real en el país. (Hamid Forootan/ISNA/WANA vía REUTERS/Foto de archivo)

La incapacidad reportada de Khamenei plantea interrogantes sobre quién dirige realmente el destino de Irán. Analistas de inteligencia sugieren que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) podría estar ejerciendo un control de facto sobre el país, utilizando la figura de un Khamenei silente como un mero símbolo de legitimidad.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alimentado estas versiones al declarar públicamente que su administración está negociando con “otros funcionarios iraníes”, pero que no está tratando directamente con el líder supremo.

El misterio del funeral y el mausoleo

Mojtaba Khamenei en Teherán en 2024. Un memorando indica que se construye un mausoleo en Qom para enterrarlo junto a su padre fallecido (WANA/Reuters/archivo)

El memorando diplomático también arroja luz sobre el prolongado retraso en el entierro del anterior líder supremo, Alí Khamenei. Aunque la tradición chií exige la sepultura inmediata, han pasado casi 40 días —el periodo tradicional de luto o Arba’een— sin que se haya realizado un funeral de Estado.

Según el informe visto por The Times, las agencias de inteligencia han detectado trabajos de construcción para un gran mausoleo en Qom diseñado para “más de una tumba”. Esto sugiere que el régimen podría estar preparándose para enterrar a Mojtaba junto a su padre, evitando así los riesgos de seguridad que supondría un funeral masivo en Teherán o Mashhad, donde las multitudes podrían ser blanco de ataques o protagonizar disturbios contra el régimen.