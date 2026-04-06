Israel volvió a atacar South Pars, la mayor planta petroquímica y gasífera de Irán: “Es un duro golpe económico para el régimen”

Israel volvió a atacar South Pars, la mayor planta petroquímica y gasífera de Irán

Israel lanzó un nuevo ataque contra la mayor planta petroquímica y gasífera de Irán, South Pars, ubicada en Asaluyeh, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. La instalación representa cerca del 50% de la producción petroquímica iraní, lo que la convierte en un objetivo central en la ofensiva.

Israel Katz informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “acaban de atacar con contundencia la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Asaluyeh, un objetivo clave responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica del país”. El ministro detalló que la acción militar se realizó tras el ataque de la semana pasada contra la segunda planta principal del sector en Irán, en el marco de una escalada de operaciones dirigidas a la infraestructura estratégica iraní.

En su declaración, Katz afirmó que ambas instalaciones, “que en conjunto son responsables de aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, han sido puestas fuera de servicio y no están funcionando”. El titular de Defensa subrayó el impacto económico de la acción, señalando que “esto supone un duro golpe económico para el régimen iraní, que asciende a decenas de miles de millones de dólares”.

Katz explicó que la industria petroquímica de Irán es un “motor fundamental para financiar las actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el rearme militar de Irán”. Según sus palabras, dañar estas instalaciones afecta directamente la capacidad de Teherán para sostener actividades militares y de seguridad en la región, así como su influencia en el financiamiento de organizaciones terroristas.

En marzo, un ataque previo a instalaciones de South Pars ya había desencadenado represalias iraníes contra infraestructuras petroleras y gasíferas en Estados del Golfo

El ministro enfatizó que la estrategia israelí apunta a debilitar la capacidad operativa y económica del gobierno iraní. “Las Fuerzas de Defensa de Israel han recibido instrucciones de seguir atacando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní”, declaró Katz. Añadió que la continuidad de las acciones hostiles de Irán provocará una respuesta cada vez más severa por parte de Israel, con consecuencias directas sobre los recursos estratégicos iraníes.

Katz advirtió a las autoridades iraníes que “el régimen terrorista iraní descubrirá que la agresión continuada contra Israel y los cobardes y criminales disparos contra civiles israelíes provocarán un agravamiento del daño económico y estratégico que sufre y el colapso de sus capacidades”. Según el ministro, la ofensiva busca disuadir a Irán de proseguir con ataques contra intereses israelíes y de la región.

El ataque israelí a South Pars se suma a una serie de incursiones aéreas que han afectado infraestructuras energéticas clave en Irán. Medios iraníes informaron que los bombardeos ocasionaron explosiones y daños significativos en las plantas, aunque no precisaron el alcance de las pérdidas ni el tiempo estimado para la reanudación de las actividades.

Las plantas atacadas, que generan el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, permanecen fuera de servicio, según Israel Katz. (REUTERS/ARCHIVO)

El complejo de South Pars es responsable de una parte considerable de las exportaciones de gas y productos petroquímicos de Irán. La interrupción en el suministro podría tener repercusiones sobre los precios internacionales y la estabilidad energética en la región del Golfo.

En marzo, un ataque previo a instalaciones de South Pars ya había desencadenado represalias iraníes contra infraestructuras petroleras y gasíferas en Estados del Golfo, elevando el riesgo de propagación del conflicto. Tras esa ofensiva, el presidente estadounidense advirtió a Teherán sobre nuevas acciones, y mediadores internacionales han intentado sin éxito impulsar un alto el fuego y la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El ataque israelí eleva la tensión regional tras semanas de hostilidades entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Las autoridades israelíes insisten en que las operaciones militares están dirigidas exclusivamente contra objetivos estratégicos y no contra la población civil. Katz reiteró que el propósito es “debilitar la maquinaria financiera y militar del régimen iraní para proteger la seguridad de Israel y contener la amenaza que representa para la región”.

Hasta el momento, el gobierno iraní no ha ofrecido una respuesta oficial detallada a las afirmaciones de Katz ni ha confirmado la magnitud de los daños en South Pars. Sin embargo, medios estatales confirmaron que las instalaciones fueron objeto de ataques y que se están evaluando los efectos sobre la producción y exportación de hidrocarburos. El ministro de Defensa concluyó que la intensidad de las operaciones podría incrementarse si Irán mantiene su postura de confrontación.