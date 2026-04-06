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Cómo fue el operativo secreto que montó Estados Unidos para rescatar a su piloto derribado en Irán

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont relató cómo Estados Unidos improvisó una base, desplegó comandos y recurrió a maniobras de desinformación para rescatar a su piloto tras el derribo de un F-15 en Irán, cerca de una central nuclear

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En Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont detalló cómo Estados Unidos llevó adelante una de sus operaciones más arriesgadas desde la guerra de Vietnam: la extracción de un piloto que permaneció 36 horas escondido en las montañas iraníes, luego de que su F-15 fuera derribado cerca de la central nuclear de Isfahán.

Durante el programa junto a Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serbin Pont relató: “No se piloteó mucho la nave, fue derribada y vimos lo que fue un rescate absolutamente de película. No solo el derribo de la aeronave, también el despliegue de inteligencia, una instalación nuclear de por medio y una ciudad de más de dos millones de habitantes al lado. Todo eso ocurrió en 48 horas”.

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La trastienda del rescate: comandos, engaño y una base improvisada

El especialista ubicó el episodio en las inmediaciones de Isfahán, uno de los focos del programa nuclear iraní. “Fue en las proximidades de Isfahán que cae el F-15, derribado por misiles de defensa. La aeronave logra avanzar unos 70 kilómetros antes de impactar, y ahí empieza la operación de rescate”, explicó.

Andrei Serbin Pont - Infobae en Vivo
El operativo secreto de rescate estadounidense en Irán involucró comandos especiales y desinformación cerca de la central nuclear de Isfahán (Infobae en Vivo)

El piloto, parte de una tripulación de dos, fue rescatado rápidamente, pero el WSO —encargado de navegación y armas— debió sobrevivir 36 horas oculto, mientras fuerzas iraníes lo buscaban intensamente. “Estados Unidos arma una base aérea transitoria a 50 kilómetros de una central nuclear. Utilizan una pista que estaba en la zona, aterrizan aviones de transporte con helicópteros adentro y despliegan comandos para ir a buscar al piloto”, narró Serbin Pont.

El despliegue incluyó fuerzas especiales estadounidenses y de Israel, pararescatistas y un impresionante apoyo aéreo: “Tuvieron que enfrentar armamento antiaéreo y hasta hubo enfrentamientos armados desde el aire. El piloto logra subir más de dos mil metros para activar el localizador y ser encontrado”.

La operación, además, incluyó un elemento clave de guerra de información. “Estados Unidos y la CIA fueron proactivos en desinformar. Hicieron creer a Irán que el oficial estaba en el sur del país. Filtraron videos, difundieron rumores y manipularon la opinión pública para que Irán concentrara sus fuerzas lejos del verdadero punto donde ocurría el rescate”, expuso el analista.

Andrei Serbin Pont - Infobae en Vivo
El piloto del F-15 derribado sobrevivió 36 horas oculto en las montañas iraníes mientras era buscado por fuerzas locales (Infobae en Vivo)

Problemas logísticos, destrucción de evidencia y un escape al límite

El operativo no estuvo exento de inconvenientes técnicos. Serbin Pont describió: “Los aviones de transporte quedaron varados en la tierra blanda de la pista improvisada. Hubo que llamar a aeronaves más pequeñas para evacuar al personal, incluido el rescatado. Cuando logran salir, aviones de combate estadounidenses destruyen los equipos y los restos de las aeronaves y helicópteros que no pudieron despegar, para evitar que caigan en manos iraníes”.

La magnitud del despliegue dejó imágenes impactantes de restos calcinados, que generaron especulaciones sobre el verdadero objetivo de la misión. El conductor subrayó: “Surge la pregunta de si esta operación fue solo para rescatar al tripulante, o si había un objetivo mayor, considerando la cercanía con la central nuclear y el uranio enriquecido iraní, uno de los puntos que Estados Unidos exige negociar”.

El contexto internacional agregó presión: el rescate coincidió con un ultimátum de la Casa Blanca para reabrir el estrecho de Ormuz y con una escalada de amenazas cruzadas. “Se está hablando tanto de diálogo como de ultimátums. Trump insiste en que Estados Unidos puede destruir Irán en una noche. Todo en un momento donde la negociación está trabada y hay movimientos militares que generan sospechas”, resumió Serbin Pont.

Andrei Serbin Pont - Infobae en Vivo
Estados Unidos y la CIA organizaron una campaña de desinformación para distraer a Irán y proteger la ubicación real del rescate (Infobae en Vivo)

Estrategia, desinformación y la guerra que sigue sin resolverse

El bloque cerró con un análisis sobre la guerra informativa y las consecuencias para el conflicto. “La campaña de desinformación fue deliberada. Manipularon a los medios y a la opinión pública para asegurar el éxito de la operación de extracción. Solo necesitaban ganar tiempo”, sostuvo el conductor.

La descentralización del mando iraní, según Serbin Pont, permite que el régimen siga operando incluso tras la muerte de altos jefes militares. “Irán aprendió de los bombardeos del año pasado y descentralizó su estructura de comando. Eso les permite seguir dando batalla y resistiendo”, explicó.

Por último, el impacto económico y político no es menor: “El barril de petróleo superó los 110 dólares. La situación afecta a los mercados y a la campaña electoral estadounidense, donde las divisiones internas entre republicanos se hacen cada vez más visibles. El frente interno preocupa tanto como el externo”.

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