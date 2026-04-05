Mundo

Terror en Nigeria: siete muertos y múltiples secuestrados en un ataque armado contra dos iglesias durante la Pascua

Los agresores irrumpieron de madrugada en plena celebración religiosa, abriendo fuego contra los asistentes y capturando a varias personas de la comunidad de Ariko, en Kaduna

Guardar
Fuentes del gobierno aseguraron que varias personas murieron y muchas otras fueron secuestradas. REUTERS/Nuhu Gwamna/File Photo
Fuentes del gobierno aseguraron que varias personas murieron y muchas otras fueron secuestradas. REUTERS/Nuhu Gwamna/File Photo

Al menos siete personas murieron y otro número aún sin especificar fue secuestrado en ataques de hombres armados contra dos iglesias en la comunidad de Ariko, en el estado de Kaduna (centro de Nigeria), durante las celebraciones del Domingo de Pascua, informaron las autoridades locales.

“Me dirijo a la comunidad para determinar el número exacto de víctimas. Algunas fuentes indican siete muertos, mientras que otras afirman que fueron ocho”, declaró el concejal del distrito de Awon -al que pertenece Ariko-, Mark Bawa, según medios locales.

El incidente, que ocurrió durante la madrugada del domingo, afectó a la Primera Iglesia ECWA y la Iglesia Católica de San Agustín.

Bawa señaló que la deficiente cobertura de telecomunicaciones en la zona permitió a los atacantes llevar a cabo el asalto sin una respuesta inmediata.

El incidente, que ocurrió durante la madrugada del domingo, afectó a la Primera Iglesia ECWA y la Iglesia Católica de San Agustín. REUTERS/Sodiq Adelakun
El incidente, que ocurrió durante la madrugada del domingo, afectó a la Primera Iglesia ECWA y la Iglesia Católica de San Agustín. REUTERS/Sodiq Adelakun

“Los atacantes llegaron en gran número. Rodearon la zona y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los fieles. Varias personas murieron y muchas otras fueron secuestradas”, declaró.

Los residentes también confirmaron que los agresores actuaron durante un largo periodo sin encontrar resistencia.

La Conferencia Episcopal Católica de Nigeria (CBCN, por sus siglas en inglés) lamentó las “consecuencias del dolor y la angustia” provocadas por las actividades de grupos armados, los constantes secuestros y los bandidos con motivo del Domingo de Resurrección, aunque sin mencionar este ataque en concreto.

“Estas son, sin duda, las consecuencias de muchos años de mala gestión; una gestión marcada por el egoísmo, la codicia, el nepotismo, el tribalismo, el sectarismo y una total falta de compromiso con el bien común”, indicó el presidente de la CBCN, Matthew Man-Oso Ndagoso, en un comunicado.

Agentes de policía patrullan durante la celebración de elecciones estatales en Lagos, Nigeria, el 18 de marzo de 2023. (AP Foto/Sunday Alamba, archivo)
Agentes de policía patrullan durante la celebración de elecciones estatales en Lagos, Nigeria, el 18 de marzo de 2023. (AP Foto/Sunday Alamba, archivo)

Además, pidió a los nigerianos resistir ante las consecuencias del “mal gobierno, el bandidaje, los ataques comunales instigados y con motivaciones políticas, la pérdida de seres queridos, las dificultades y el desempleo”, al considerar que la resiliencia hace que “la promesa de la Resurrección” sea aún más significativa.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de “terroristas”.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

NigeriamuertosiglesiasDomingo de PascuasataqueÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Con esta advertencia, la Guardia Revolucionaria vuelve a desafiar a Donald Trump, quien hoy reiteró que Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes si el régimen no reabre esa vía marítima

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

Kinshasa acogerá desde abril a migrantes expulsados de territorio norteamericano sin vínculos con el país, mientras la ONU documenta más de 7 millones de desplazados internos en suelo congoleño

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

El crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate se ubicó por encima de los 113 dólares, mientras que el Brent superó los 100 dólares el barril

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con el líder sirio Ahmed al Sharaa en Damasco, donde ambos mostraron “un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad”. Además, acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

El Gobierno ucraniano sostuvo que las acusaciones lanzadas desde Budapest carecen de pruebas y sugirió que el episodio podría responder a una operación de Moscú en plena recta final de las elecciones legislativas húngaras

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete

El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Una delegación de congresistas republicanos de EE.UU. visita Taiwán esta semana

Irán incide en que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

Al menos 17 muertos en Irán tras nuevos ataques de EE.UU. e Israel

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Secretaría de Gobernación de México descarta motivos para bloquear carreteras este lunes

ENTRETENIMIENTO

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

Olivia Munn reflexionó sobre la lucha contra el cáncer de Amanda Peet: “Es increíblemente afortunada”