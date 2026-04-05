Egipto llamó al régimen de Irán a actuar con “sensatez” y “priozar el diálogo” antes de que expire el ultimátum de Trump

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Egipto instó este domingo al régimen de Irán a "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" en medio de una escalada de tensiones en Oriente Medio y antes de que expire el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo. El llamado egipcio se produce mientras se desarrollan intensos contactos diplomáticos para evitar un conflicto de mayores dimensiones en la región, según informó el Ministerio de Exteriores egipcio.

El titular de Exteriores, Badr Abdelaty, sostuvo conversaciones telefónicas en las últimas horas con su homólogo iraní, Abás Araqchi, y con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, con el objetivo de evitar lo que calificó como "una explosión sin precedentes en la región“. Abdelaty también dialogó con los ministros de Exteriores de Pakistán y Turquía, así como con representantes de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Baréin y Emiratos árabes Unidos (EAU), y con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

El comunicado egipcio señala que Abdelaty subrayó "la necesidad de actuar con sensatez para reducir las tensiones y prevenir una mayor escalada y destrucción“. El ministro enfatizó la importancia de ”priorizar el diálogo y la diplomacia para preservar la seguridad y la estabilidad de la región y alcanzar el bien común“. El documento oficial detalla que se repasaron “los intensos esfuerzos para reducir la escalada militar, ante el inminente vencimiento del plazo fijado por el presidente Donald Trump para dar respuesta a la propuesta estadounidense”.

El titular de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, sostuvo conversaciones telefónicas en las últimas horas el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Trump advirtió el sábado a Irán que dispone de 48 horas para responder al ultimátum estadounidense o, de lo contrario, atacará sus plantas energéticas, lo que podría “desatar el infierno” en el país persa. El mandatario extendió el plazo hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril), exigiendo, entre otras cosas, la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula una quinta parte de las exportaciones mundiales de crudo.

El jefe de la diplomacia egipcia analizó en sus comunicaciones "ideas y propuestas para lograr la desescalada necesaria“, advirtiendo que la actual situación podría derivar en “una explosión sin precedentes en la región”, con graves consecuencias económicas y geopolíticas. En este contexto, Egipto pidió a Irán evitar una escalada militar, enfatizando la urgencia de encontrar una salida diplomática ante la amenaza de un ataque estadounidense si no se alcanza un acuerdo en las próximas horas.

El cierre del estrecho de Ormuz afecta el tránsito de una quinta parte del crudo exportado globalmente, alerta Estados Unidos.

Se informó que Egipto, sumido en una aguda crisis económica, es uno de los países más afectados por el conflicto bélico en Oriente Medio, iniciado el 28 de febrero con bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán y la posterior respuesta iraní con misiles y drones dirigidos contra el Estado judío y varias naciones árabes productoras de petróleo y gas en el golfo Pérsico. Arabia Saudí, Baréin, Emiratos árabes Unidos, Qatar y Kuwait, aliados de Estados Unidos, no han respondido aún en territorio iraní, pese a los cientos de ataques iraníes en su contra, que han causado más de 25 muertos y daños considerables en instalaciones civiles, incluyendo yacimientos de gas y petróleo y refinerías.