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Zelensky advirtió una escalada rusa tras unos ataques aéreos que dejaron al menos diez muertos en Ucrania

La ofensiva, que incluyó cerca de 500 drones y misiles lanzados durante el día, marcó un cambio respecto a la táctica habitual de ataques nocturnos

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Volodímir Zelensky advirtió que la ofensiva rusa está entrando en una nueva fase de escalada en Ucrania (Reuters)
Volodímir Zelensky advirtió que la ofensiva rusa está entrando en una nueva fase de escalada en Ucrania (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió sobre una escalada en la ofensiva rusa tras la muerte de al menos diez personas durante una serie de ataques aéreos que se registraron en diferentes regiones del país este viernes.

La jornada estuvo marcada por la intensidad y la extensión de los bombardeos, que alcanzaron tanto zonas residenciales como infraestructura civil en varias ciudades.

Los bombardeos alcanzaron zonas residenciales, infraestructura civil y una clínica veterinaria en Kiev (Reuters)
Los bombardeos alcanzaron zonas residenciales, infraestructura civil y una clínica veterinaria en Kiev (Reuters)

Las autoridades ucranianas informaron que la ofensiva incluyó cerca de 500 drones y misiles de crucero lanzados en pleno día, lo que representa un cambio respecto a la táctica habitual de ataques nocturnos.

Zelensky realizó la denuncia mientras conversaba telefónicamente con el papa León XIV, en el momento en que comenzaron los bombardeos.

Zelensky conversó telefónicamente con el papa León XIV en medio del inicio de los bombardeos rusos (Reuters)
Zelensky conversó telefónicamente con el papa León XIV en medio del inicio de los bombardeos rusos (Reuters)

Durante esa comunicación, el mandatario ucraniano atribuyó la escalada de violencia a la negativa rusa de aceptar una tregua propuesta para las celebraciones de Pascua.

El presidente afirmó que “los rusos no han hecho más que intensificar sus ataques, transformando lo que debería haber sido el silencio en el cielo en una escalada”.

Además, señaló que las acciones rusas constituyen una respuesta directa a la iniciativa de alto el fuego presentada por su gobierno.

Las regiones más afectadas por los ataques fueron Bucha, Jersón, Sumy, Yitómir y Járkov (Reuters)
Las regiones más afectadas por los ataques fueron Bucha, Jersón, Sumy, Yitómir y Járkov (Reuters)

Las víctimas mortales se distribuyeron en distintos puntos del territorio ucraniano. Una persona murió en Bucha, otra en Jersón, tres en la región de Sumy, una en Yitómir y dos en Járkov, ciudad situada cerca de la línea del frente oriental.

Además, en Kramatorsk, una ciudad del este próxima al frente de combate, se reportó el lanzamiento de cinco bombas aéreas que causaron al menos dos fallecidos y tres heridos, según indicó Vadim Filashkin, jefe de la administración regional militar.

En Kramatorsk, cinco bombas aéreas provocaron al menos dos fallecidos y tres heridos (Europa Press)
En Kramatorsk, cinco bombas aéreas provocaron al menos dos fallecidos y tres heridos (Europa Press)

La magnitud de los ataques generó consecuencias adicionales en el suministro eléctrico. Yulia Sviridenko, primera ministra de Ucrania, confirmó cortes de electricidad en Kiev, Cherkasi y Yitómir.

La funcionaria señaló que los residentes de la capital permanecen en alerta por nuevos ataques (Europa Press)
La funcionaria señaló que los residentes de la capital permanecen en alerta por nuevos ataques (Europa Press)

Los residentes de la capital, habituados a los bombardeos tras cuatro años de guerra, se mantuvieron en alerta mientras canales vinculados al ejército advertían sobre decenas de drones acercándose a la ciudad.

La ofensiva rusa afectó tanto viviendas particulares como edificios administrativos y una clínica veterinaria, provocando la muerte de una veintena de animales en la región de Kiev, según informó el gobernador Mykola Kalashnyk.

Viviendas, edificios administrativos y una clínica veterinaria resultaron dañados en Kiev tras los ataques aéreos (Europa Press)
Viviendas, edificios administrativos y una clínica veterinaria resultaron dañados en Kiev tras los ataques aéreos (Europa Press)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania señaló que desde la noche del jueves hasta el viernes se lograron destruir 515 de 542 drones y 26 de 37 misiles lanzados por las fuerzas rusas.

Los ataques se desarrollaron por toda la noche (Reuters)
Los ataques se desarrollaron por toda la noche (Reuters)

A pesar de la efectividad de las defensas antiaéreas, los proyectiles que lograron cruzar las líneas de protección causaron daños significativos en regiones como Zhytomyr, donde se destruyeron dieciocho edificios y más de cien resultaron dañados, de acuerdo con las autoridades locales.

La escalada en la ofensiva rusa ocurre en un contexto de estancamiento en las negociaciones diplomáticas. Zelensky reiteró su invitación a enviados estadounidenses para reactivar el diálogo y propuso que Estados Unidos actúe como mediador entre las partes en conflicto.

(Con información de AFP)

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