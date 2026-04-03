El régimen de Irán atacó una refinería, una planta eléctrica y una desalinizadora en Kuwait

Los depósitos de crudo de la refinería de Al Ahmadi, Kuwait (REUTERS/Nicolas Economou/Archivo)

Un reciente ataque con drones contra infraestructuras energéticas en Kuwait impactó la refinería Mina Al Ahmadi, una planta eléctrica y desalinizadora, en un contexto de creciente tensión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las acciones han elevado la alerta sobre la seguridad de instalaciones esenciales del sector energético en el golfo Pérsico, según informaron autoridades kuwaitíes y medios oficiales como la agencia KUNA.

Irán y grupos aliados, de acuerdo con declaraciones del Ministerio de Electricidad, han sido señalados como responsables de varios ataques recientes a infraestructuras clave en Kuwait. Estos incidentes buscan afectar tanto la capacidad operativa como la estabilidad energética del país, en medio de la escalada del conflicto regional.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) confirmó mediante KUNA que la refinería Mina Al Ahmadi fue blanco de “un malicioso ataque con drones” en horas de la mañana, lo que produjo incendios en varias unidades operativas de la instalación. Equipos de emergencia intervinieron rápidamente para controlar la situación, y la empresa aseguró que el ataque no causó víctimas.

Comunicado de Kuwait Petroleum Corporation (KPC) por el ataque a una refinería en Kuwait

El Ministerio de Electricidad, Recursos Hídricos y Energía Renovable notificó el mismo día un ataque adicional contra una de las principales plantas eléctricas y desalinizadoras. Fatma Abás Gohar Hayat, portavoz del ministerio, atribuyó este hecho a una “agresión iraní” y comunicó daños materiales en componentes de la planta.

Los equipos técnicos y de emergencia iniciaron labores inmediatas para contener los efectos de ambos incidentes y preservar la eficiencia operativa de estos servicios esenciales, tal como reseñó la portavoz ministerial en sus declaraciones recogidas por KUNA.

Según consignó la corresponsalía de AFP en Ciudad de Kuwait, las operaciones tanto de la red eléctrica como de agua se mantuvieron con normalidad, a pesar de los desperfectos ocasionados en las dos infraestructuras. Las autoridades locales destacaron que no hubo interrupciones en los servicios y subrayaron la capacidad de reacción ante este tipo de amenazas.

Hubo un incendio en la refinería de Mina Al Ahmadi de Kuwait tras un ataque con drones

Daños y respuesta a los ataques a la infraestructura energética

La refinería Mina Al Ahmadi, una de las instalaciones más relevantes del país, sufrió un incendio en varias de sus unidades operativas tras el ataque con drones, de acuerdo con la información de Kuwait Petroleum Corporation difundida por KUNA. Los equipos de emergencia actuaron rápidamente para contener el fuego y restablecer la seguridad en el recinto.

En la planta eléctrica y desalinizadora, el Ministerio de Electricidad explicó que los daños materiales se concentraron en algunos elementos de la instalación. El personal técnico y de emergencia trabajó desde el primer momento para gestionar las consecuencias y garantizar la continuidad de los servicios.

No se reportaron víctimas en ninguno de los incidentes. Los partes oficiales destacaron la importancia de proteger la infraestructura energética ante nuevas amenazas, remarcando que la continuidad de los servicios fue preservada, según lo constató la AFP.

Kuwait confirmó daños materiales en su principal puerto comercial tras un ataque con drones (Europa Press)

Antecedentes de ataques y contexto regional de seguridad

Autoridades de Kuwait y la agencia KUNA han recordado que la refinería Mina Al Ahmadi ya fue atacada el 20 de marzo, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán que se remonta al 28 de febrero.

Desde esa fecha, Kuwait ha enfrentado una serie de incursiones atribuidas a Irán y a grupos aliados con base en Irak, enfocadas en infraestructuras sensibles como refinerías y plantas de energía y agua. Esta tendencia ha puesto en vilo la seguridad energética local y ha generado inquietud sobre la expansión del conflicto en la región.

Las autoridades kuwaitíes han dado prioridad máxima a garantizar la estabilidad y el funcionamiento de los sistemas eléctricos y de agua, considerados pilares para la vida cotidiana y la economía del país. La serie de ataques refuerza el desafío de fortalecer la resiliencia de estas infraestructuras para evitar afectaciones mayores ante la inestabilidad creciente en Oriente Medio.