Dónde se concentra la mayor riqueza de Europa: el nuevo mapa económico del continente

La lista de los países más ricos de Europa según el PIB per cápita ajustado destaca a Liechtenstein y Luxemburgo como líderes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “país más rico de Europa” admite diversas interpretaciones, en función de los criterios utilizados para medir la riqueza. El sitio de divulgación HowStuffWorks subraya que, tradicionalmente, se emplean indicadores como el producto bruto interno (PIB) per cápita, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), para ofrecer una comparación precisa del nivel de vida y el poder de compra entre naciones europeas. Otros factores, como la distribución de la riqueza, la estabilidad económica y la presencia de recursos naturales, también influyen en la evaluación.

La riqueza de un país puede analizarse según distintas perspectivas. Mientras el tamaño total de la economía podría sugerir que países grandes como Alemania lideran en términos absolutos, el PIB per cápita se utiliza como parámetro para comparar el bienestar individual de la población.

De acuerdo con el estudio, este enfoque permite que pequeños estados, caracterizados por poblaciones reducidas y economías especializadas, encabecen regularmente las listas.

Según datos del portal, este es el listado de los países más ricos de Europa según el PIB per cápita ajustado (PPA), en orden descendente:

Ranking por PIB per cápita ajustado (PPA)

10) Malta – USD 55.800

Es una isla del mar Mediterráneo, con una superficie de apenas 316 kilómetros cuadrados. Su economía se apoya en el turismo, la logística marítima y los servicios financieros. La ubicación estratégica entre Europa y áfrica ha favorecido el desarrollo de sectores como el comercio internacional y la tecnología de la información.

Malta se destaca en el ranking de PIB per cápita ajustado gracias a su economía basada en turismo, logística y servicios financieros (Shutterstock)

9) Islandia – USD 59.260

Con 103.000 kilómetros cuadrados, es una isla volcánica en el Atlántico Norte. Su crecimiento económico se basa en la explotación sostenible de recursos naturales, principalmente la energía geotérmica e hidroeléctrica. La pesca y el turismo también generan ingresos significativos.

Islandia alcanza un alto PIB per cápita impulsada por recursos naturales, energía geotérmica e hidroeléctrica, pesca y turismo (Adobe Stock)

8) San Marino – USD 63.420

Cuenta con 61 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los microestados más pequeños y antiguos del mundo. La mayor parte de su riqueza proviene del turismo, los servicios bancarios y la producción de bienes manufacturados, como cerámica y ropa.

San Marino sobresale por su riqueza generada en turismo, servicios bancarios y manufactura, y es uno de los microestados más antiguos de Europa (Crédito: Freepik)

7) Países Bajos – USD 63.860

Con 41.543 kilómetros cuadrados, se destaca por una economía orientada a la exportación, con sectores fuertes en agricultura tecnológica, logística y comercio internacional. El país es reconocido por su infraestructura portuaria y apertura comercial.

Países Bajos mantiene una economía exportadora impulsada por la agricultura tecnológica, la logística y una sólida infraestructura portuaria (21-01-2021 Las banderas de Países Bajos y la Unión Europea en un edificio oficial POLITICA ECONOMIA BT)

6) Dinamarca – USD 69.210

Ocupa 43.094 kilómetros cuadrados. El desarrollo económico del país se atribuye a industrias como la farmacéutica, la biotecnología y la energía eólica. También se beneficia de un sistema de bienestar consolidado en Europa y una marcada estabilidad institucional.

Dinamarca figura entre los líderes europeos en PIB per cápita por su industria farmacéutica, biotecnología, energía eólica y estabilidad institucional

5) Suiza – USD 78.110

Situada en el centro de Europa, abarca 41.290 kilómetros cuadrados. Su sector financiero, la industria relojera, el sector farmacéutico y el turismo de alto nivel sostienen la economía. La estabilidad política y una elevada calidad de vida refuerzan el atractivo económico.

Suiza destaca mundialmente por estabilidad política, calidad de vida, sector financiero y prestigio en relojería, farmacéutica y turismo de lujo (Adobe Stock)

4) Noruega – USD 82.240

Posee una superficie de 323.802 kilómetros cuadrados. Administró sus recursos naturales, especialmente petróleo y gas, a través de un fondo soberano que invierte las ganancias en beneficio de las futuras generaciones. También dispone de un amplio sistema de protección social.

Noruega utiliza sus recursos petroleros y de gas para sostener un fondo soberano y un robusto sistema de protección social (REUTERS/Ints Kalnins/Foto de archivo)

3) Irlanda – USD 87.790

Con 70.273 kilómetros cuadrados, experimentó un rápido crecimiento, impulsado por la llegada de multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, atraídas por políticas fiscales ventajosas.

Irlanda alcanzó ingresos per cápita de USD 87.790 gracias al auge de empresas tecnológicas y farmacéuticas (REUTERS/Dylan Martinez)

2) Luxemburgo – USD 142.490

Es un pequeño país de 2.586 kilómetros cuadrados. Ha construido su riqueza sobre una base financiera internacional, con un sistema bancario flexible y un entorno favorable para fondos de inversión. Entre sus sectores principales figuran la tecnología y las comunicaciones.

La flexibilidad del sistema bancario de Luxemburgo atrae fondos de inversión que impulsan el desarrollo económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

1) Liechtenstein – USD 157.180

Con apenas 160 kilómetros cuadrados, cuenta con una economía diversificada enfocada en servicios financieros, manufactura de alta precisión y empresas familiares. La estabilidad política es uno de sus principales atractivos, lo que le permite ocupar el primer lugar del ranking.

Liechtenstein lidera el ranking de PIB per cápita ajustado gracias a su diversificada economía en servicios financieros y manufactura de alta precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación entre países grandes y pequeños en Europa

En el análisis de la riqueza europea surge una diferencia clave entre países pequeños y grandes. Mientras que microestados y naciones de tamaño reducido, como Liechtenstein, Luxemburgo y San Marino, lideran en PIB per cápita por sus economías especializadas y políticas fiscales específicas, las economías más grandes, como Alemania, Francia e Italia, sobresalen por el volumen total de su PIB pero no por la riqueza individual. Esta disparidad muestra cómo la estructura económica y la población influyen directamente en la medición de la prosperidad.