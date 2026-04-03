Dónde se concentra la mayor riqueza de Europa: el nuevo mapa económico del continente

El concepto de “país más rico de Europa” admite diversas interpretaciones, en función de los criterios utilizados para medir la riqueza. El sitio de divulgación HowStuffWorks subraya que, tradicionalmente, se emplean indicadores como el producto bruto interno (PIB) per cápita, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), para ofrecer una comparación precisa del nivel de vida y el poder de compra entre naciones europeas. Otros factores, como la distribución de la riqueza, la estabilidad económica y la presencia de recursos naturales, también influyen en la evaluación.
La riqueza de un país puede analizarse según distintas perspectivas. Mientras el tamaño total de la economía podría sugerir que países grandes como Alemania lideran en términos absolutos, el PIB per cápita se utiliza como parámetro para comparar el bienestar individual de la población.
De acuerdo con el estudio, este enfoque permite que pequeños estados, caracterizados por poblaciones reducidas y economías especializadas, encabecen regularmente las listas.
Según datos del portal, este es el listado de los países más ricos de Europa según el PIB per cápita ajustado (PPA), en orden descendente:
Ranking por PIB per cápita ajustado (PPA)
10) Malta – USD 55.800
Es una isla del mar Mediterráneo, con una superficie de apenas 316 kilómetros cuadrados. Su economía se apoya en el turismo, la logística marítima y los servicios financieros. La ubicación estratégica entre Europa y áfrica ha favorecido el desarrollo de sectores como el comercio internacional y la tecnología de la información.
9) Islandia – USD 59.260
Con 103.000 kilómetros cuadrados, es una isla volcánica en el Atlántico Norte. Su crecimiento económico se basa en la explotación sostenible de recursos naturales, principalmente la energía geotérmica e hidroeléctrica. La pesca y el turismo también generan ingresos significativos.
8) San Marino – USD 63.420
Cuenta con 61 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los microestados más pequeños y antiguos del mundo. La mayor parte de su riqueza proviene del turismo, los servicios bancarios y la producción de bienes manufacturados, como cerámica y ropa.
7) Países Bajos – USD 63.860
Con 41.543 kilómetros cuadrados, se destaca por una economía orientada a la exportación, con sectores fuertes en agricultura tecnológica, logística y comercio internacional. El país es reconocido por su infraestructura portuaria y apertura comercial.
6) Dinamarca – USD 69.210
Ocupa 43.094 kilómetros cuadrados. El desarrollo económico del país se atribuye a industrias como la farmacéutica, la biotecnología y la energía eólica. También se beneficia de un sistema de bienestar consolidado en Europa y una marcada estabilidad institucional.
5) Suiza – USD 78.110
Situada en el centro de Europa, abarca 41.290 kilómetros cuadrados. Su sector financiero, la industria relojera, el sector farmacéutico y el turismo de alto nivel sostienen la economía. La estabilidad política y una elevada calidad de vida refuerzan el atractivo económico.
4) Noruega – USD 82.240
Posee una superficie de 323.802 kilómetros cuadrados. Administró sus recursos naturales, especialmente petróleo y gas, a través de un fondo soberano que invierte las ganancias en beneficio de las futuras generaciones. También dispone de un amplio sistema de protección social.
3) Irlanda – USD 87.790
Con 70.273 kilómetros cuadrados, experimentó un rápido crecimiento, impulsado por la llegada de multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, atraídas por políticas fiscales ventajosas.
2) Luxemburgo – USD 142.490
Es un pequeño país de 2.586 kilómetros cuadrados. Ha construido su riqueza sobre una base financiera internacional, con un sistema bancario flexible y un entorno favorable para fondos de inversión. Entre sus sectores principales figuran la tecnología y las comunicaciones.
1) Liechtenstein – USD 157.180
Con apenas 160 kilómetros cuadrados, cuenta con una economía diversificada enfocada en servicios financieros, manufactura de alta precisión y empresas familiares. La estabilidad política es uno de sus principales atractivos, lo que le permite ocupar el primer lugar del ranking.
Comparación entre países grandes y pequeños en Europa
En el análisis de la riqueza europea surge una diferencia clave entre países pequeños y grandes. Mientras que microestados y naciones de tamaño reducido, como Liechtenstein, Luxemburgo y San Marino, lideran en PIB per cápita por sus economías especializadas y políticas fiscales específicas, las economías más grandes, como Alemania, Francia e Italia, sobresalen por el volumen total de su PIB pero no por la riqueza individual. Esta disparidad muestra cómo la estructura económica y la población influyen directamente en la medición de la prosperidad.