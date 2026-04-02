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Kaja Kallas defiende la extensión naval europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

El Reino Unido y otros países evalúan sanciones y acciones coordinadas si Irán mantiene el cierre, mientras la UE actualiza los mandatos de sus misiones navales

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La alta representante de la UE enfatizó la importancia del libre comercio marítimo (Reuters)
La alta representante de la UE enfatizó la importancia del libre comercio marítimo (Reuters)

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, defendió este jueves la ampliación de la misión naval de la UE en el mar Rojo, conocida como Aspides, en el marco de los esfuerzos internacionales para lograr la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado.

La funcionaria europea expresó su posición al término de una videoconferencia en la que participaron representantes de 40 países, una cita organizada por el gobierno británico.

La Unión Europea impulsa una ampliación de la misión Aspides en el mar Rojo para asistir el tráfico marítimo internacional y presionar por la reapertura del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán tras la reciente ofensiva militar de Israel y Estados Unidos.

Más de 30% del crudo mundial transita por el estrecho de Ormuz (Reuters)
Más de 30% del crudo mundial transita por el estrecho de Ormuz (Reuters)

La medida busca garantizar el abastecimiento mundial de petróleo y proteger rutas comerciales estratégicas, según informó Kaja Kallas tras la videoconferencia multilateral organizada por el gobierno británico.

Durante la reunión, Kallas remarcó que la misión Aspides ya asistió a 1.700 buques en el mar Rojo desde su puesta en marcha y planteó que la operación debe expandirse.

Además, sostuvo que resulta inadmisible la pérdida de otra ruta marítima fundamental para el comercio global y agradeció a la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, por la convocatoria del encuentro.

Yvette Cooper agradeció el respaldo de la Unión Europea a los esfuerzos británicos (Reuters)
Yvette Cooper agradeció el respaldo de la Unión Europea a los esfuerzos británicos (Reuters)

Kallas insistió en que Ormuz representa un bien público mundial y rechazó la posibilidad de que Irán imponga una tasa para permitir el tránsito de buques, argumentando que el Derecho Internacional no reconoce este tipo de pagos.

La responsable de la diplomacia europea reiteró el respaldo de los 27 miembros de la Unión Europea a las labores de la ONU respecto a los corredores humanitarios en el estrecho, con el fin de facilitar la salida de alimentos y fertilizantes.

Además, destacó que Naciones Unidas dispone de herramientas para rastrear y facilitar el tránsito, lo que podría contribuir a garantizar el abastecimiento de productos esenciales mientras persista el bloqueo.

El paso por Ormuz es clave para la seguridad de las rutas comerciales internacionales (Reuters)
El paso por Ormuz es clave para la seguridad de las rutas comerciales internacionales (Reuters)

El gobierno del Reino Unido, en su comunicado tras la cumbre virtual, adelantó que los países participantes evalúan la adopción de medidas económicas y políticas coordinadas, como sanciones, si Irán mantiene el cierre de Ormuz.

Confirmaron también el trabajo conjunto para fortalecer la confianza en los mercados y en las operaciones comerciales, incluyendo la cooperación con operadores navieros y organismos del sector para asegurar un intercambio de información coherente y oportuno.

El Consejo explicó que las actualizaciones en los mandatos llegan en un contexto en el que la Unión Europea mantiene su contribución a la salvaguarda de la navegación en el mar Rojo y en toda la región circundante.

El mar Negro conecta Europa Oriental con rutas comerciales globales (Reuters)
El mar Negro conecta Europa Oriental con rutas comerciales globales (Reuters)

La presencia naval europea ayudó a proteger rutas e infraestructuras marítimas esenciales, así como los flujos comerciales globales. Las nuevas disposiciones refuerzan el compromiso marítimo de la UE y subrayan la necesidad de mantener buques y recursos en la zona.

(Con información de Europa Press)

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