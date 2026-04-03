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Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda” en Irán

A través de un comunicado publicado en Truth Social, el líder republicano reiteró: “El nuevo régimen sabe lo que hay que hacer, ¡y hay que hacerlo rápido!”

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Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda” en Irán (REUTERS)
Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda” en Irán (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

El mandatario afirmó en su red Truth Social que el Ejército estadounidense “ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, en referencia a posibles ataques contra infraestructura clave.

En el mismo mensaje, el presidente indicó que el liderazgo del país persa debe actuar con rapidez para alcanzar un acuerdo con Washington. “El liderazgo del ‘nuevo régimen’ de Irán sabe lo que tiene que hacer, y tiene que hacerlo RÁPIDO”, expresó.

Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a "destruir lo que queda" en Irán (@realdonadtrump)
Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a "destruir lo que queda" en Irán (@realdonadtrump)

Horas antes, el mandatario estadounidense sostuvo que el puente más alto de Irán fue destruido y reiteró que la mayoría de los principales objetivos militares iraníes ya resultaron dañados o destruidos durante el último mes de guerra. Trump difundió en redes sociales un video que muestra el bombardeo y colapso de lo que describió como “el puente más grande de Irán” y advirtió que “esto es solo el principio”.

También instó a las autoridades iraníes a aceptar un acuerdo para poner fin al conflicto “antes de que sea demasiado tarde” y afirmó que, de no hacerlo, “no quedará nada de lo que aún podría ser un gran país”.

Medios estatales iraníes informaron que ocho personas murieron y 95 resultaron heridas en el ataque estadounidense contra un puente de una autopista que conecta Teherán con la ciudad de Karaj.

Diversos medios verificaron las imágenes difundidas por Trump, en las que se observa el derrumbe de un tramo importante de un puente en construcción en Karaj, ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán. Según la agencia iraní Fars y la televisión estatal, la estructura, conocida como puente B1, recibió dos ataques aéreos durante el jueves. Las fotografías del lugar muestran una brecha considerable en el tramo central y maquinaria de construcción a ambos lados.

Equipos de verificación internacionales confirmaron la autenticidad de los videos. Identificaron un primer ataque con una explosión de gran magnitud y una segunda detonación que provocó el colapso visible en otra sección. Imágenes satelitales previas al ataque, tomadas en enero, muestran el puente intacto.

Fotografía tomada de la cuenta en X @araghchi del ministro de Exteriores Irán, Abbas Araghchi, que muestra el puente B1 en Karaj (Irán). EFE/ @araghchi
Fotografía tomada de la cuenta en X @araghchi del ministro de Exteriores Irán, Abbas Araghchi, que muestra el puente B1 en Karaj (Irán). EFE/ @araghchi

Trump se atribuyó la acción militar en su canal Truth Social y advirtió que habrá “mucho más por venir”.

Por su parte, Irán amenazó con atacar varios puentes en Medio Oriente en respuesta al ataque, según un informe de la agencia de noticias iraní Fars. Según el medio, entre los posibles objetivos se encuentran el puente Allenby, que conecta Cisjordania con Jordania; el puente Adam, sobre el río Jordán; y el puente Rey Fahd, que une Baréin con Arabia Saudita. También mencionó puentes en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos.

En un discurso televisado la noche del miércoles, Trump declaró que las fuerzas estadounidenses destruyeron la marina y la fuerza aérea iraníes, y debilitaron considerablemente sus programas de misiles balísticos y nucleares. No fijó un plazo para el cierre del conflicto, que suma cinco semanas desde el inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El mandatario aseguró que la operación militar se completará “muy rápido” y sostuvo que Estados Unidos posee “todas las cartas”, mientras que Irán “no tiene ninguna”.

Las consecuencias inmediatas del ataque generaron repercusiones en la región y en los mercados internacionales. Trump afirmó que, si los líderes iraníes no avanzan en las negociaciones, Estados Unidos comenzará a atacar la infraestructura eléctrica y petrolera del país. Durante su intervención, mencionó que el Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del suministro mundial de petróleo y que Irán mantiene cerrado durante el conflicto, se abrirá “naturalmente” al finalizar la guerra.

(Con información de AFP)

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