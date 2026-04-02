Donald Trump advirtió a Irán tras un ataque de Estados Unidos contra el puente más alto del país: “Es sólo el principio”

Donald Trump advirtió al régimen que llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde"

Donald Trump ha lanzado una advertencia directa a Irán, tras difundir en redes sociales un vídeo donde se muestra el bombardeo y colapso de lo que describió como “el puente más grande de Irán”. El mandatario afirmó que esto “es solo el principio” y urgió a las autoridades iraníes a aceptar un acuerdo para poner fin al conflicto “antes de que sea demasiado tarde”. Trump subrayó que, de no hacerlo, “no quedará nada de lo que aún podría ser un gran país”.

Los medios estatales iraníes informan que ocho personas murieron y 95 resultaron heridas en el ataque estadounidense contra un puente de una autopista iraní que conecta Teherán con la ciudad de Karaj.

Diversos medios han verificado las imágenes compartidas por Trump, en las que se observa el derrumbe de un tramo importante en un puente en construcción en la ciudad de Karaj, situada a unos 40 kilómetros al oeste de Teherán. Según la agencia iraní Fars y la televisión estatal iraní, la estructura, conocida como puente B1, fue alcanzada por ataques aéreos en dos ocasiones durante la jornada del jueves, ocasionando la muerte de dos personas. Las fotografías del lugar muestran una brecha considerable en el tramo central y maquinaria de construcción a ambos lados del puente.

El Puente B1 en Karaj, Irán, muestra un avance significativo en su construcción, con sus imponentes torres y cables emergiendo sobre el paisaje montañoso.

La autenticidad de los videos ha sido confirmada por equipos de verificación internacionales, que identificaron un primer ataque con una explosión significativa y una segunda detonación que provocó el colapso visible en otra sección. Las imágenes satelitales previas al ataque, tomadas en enero, muestran el puente aún intacto.

El presidente Trump, a través de su canal Truth Social, se atribuyó la acción militar y advirtió que habría “mucho más por venir”. Además, insistió en que era el momento para que Irán negociara un acuerdo, reiterando su mensaje de que futuras acciones podrían destruir la infraestructura restante del país.

Por su parte, Irán amenazó con atacar varios puentes en Medio Oriente en respuesta al ataque perpetrado el jueves contra un puente en su territorio, según un informe de la agencia de noticias iraní Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria.

Según el informe, entre los objetivos se encuentran el puente Allenby, que conecta Cisjordania (administrada por Israel) con Jordania; el puente Adam, sobre el río Jordán; y el puente Rey Fahd, que une Baréin con Arabia Saudí. También se mencionaron puentes en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos como posibles objetivos.

Vista del Puente B1 en construcción en Karaj, Irán, con sus torres y cables visibles frente a un paisaje montañoso y vehículos en primer plano.

En un discurso televisado la noche del miércoles, Trump declaró que las fuerzas estadounidenses habían destruido la marina y la fuerza aérea iraníes, así como debilitado considerablemente sus programas de misiles balísticos y nucleares. No obstante, evitó fijar un plazo para el cierre del conflicto, que ya suma cinco semanas desde el inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Trump aseguró que la operación militar se completaría “muy rápido” y sostuvo que Estados Unidos posee “todas las cartas” mientras que Irán “no tiene ninguna”.

Las consecuencias inmediatas del ataque han tenido repercusiones en la región y en los mercados internacionales. Trump afirmó que si los líderes iraníes no avanzaban en las negociaciones, Estados Unidos comenzaría a atacar la infraestructura eléctrica y petrolera del país. Durante su intervención, mencionó que el Estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del suministro mundial de petróleo y que Irán ha mantenido cerrado durante el conflicto, se abriría “naturalmente” al finalizar la guerra.

El mandatario también señaló que los países que dependen del petróleo del Golfo deberían asumir el liderazgo en garantizar la apertura del estrecho, mientras que Estados Unidos brindaría apoyo, pero no estaría al frente de las operaciones para proteger el tránsito petrolero. Trump manifestó su frustración ante la falta de colaboración de aliados de la OTAN y sugirió que, ante la inacción, podría reconsiderar la permanencia estadounidense en la alianza.

En el contexto nacional, el presidente enfrenta una opinión pública cada vez más contraria a la guerra. Una encuesta de Reuters/Ipsos señala que un 60% de los votantes desaprueba el conflicto, y 66% considera que Washington debería buscar una salida rápida, incluso si no se cumplen todos los objetivos planteados inicialmente por la administración. Pese a las presiones, Trump no ofreció detalles concretos sobre el final de la campaña militar y reiteró que, si Irán no accedía a negociar, las operaciones continuarían intensificándose en las próximas semanas.

Funcionarios estadounidenses han mencionado la posibilidad de lanzar operaciones para incautar las reservas de uranio enriquecido de Irán, así como tomar el control de áreas estratégicas como la costa y la isla Kharg, vital para las exportaciones petroleras iraníes. La llegada de miles de soldados adicionales a la región del Golfo refuerza el mensaje de que la Casa Blanca mantiene abiertas todas sus opciones militares.