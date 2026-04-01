Rusia capacitó a más de 1.000 influencers latinoamericanos para difundir desinformación

El Kremlin utiliza medios estatales para fortalecer su influencia en América Latina

Un reporte presentado en Estados Unidos reveló que Rusia capacitó a más de 1.000 creadores de contenido e influencers en Latinoamérica para promover campañas de desinformación.

El informe, elaborado por la Digital News Association (DNA), especificó que estas actividades incluyeron a comunicadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.

Estas acciones buscan influir en la opinión pública y fortalecer los vínculos con gobiernos afines. El trabajo de la DNA se apoyó en una plataforma de inteligencia artificial para monitorear publicaciones en español relacionadas con el aparato mediático ruso.

El Kremlin alcanza a más de 18 millones de seguidores en Facebook y supera los 6 millones en YouTube. Además, la investigación detectó al menos 16 sitios web creados por Rusia que simulan ser medios de comunicación reconocidos, con el objetivo de confundir a los usuarios.

Estos portales falsos buscan confundir a los usuarios y amplificar la propaganda (Reuters)

La estrategia rusa, según la DNA, incluye el “lavado de narrativas” sobre temas como la guerra en Ucrania y el fomento de sentimientos antiimperialistas y anticoloniales en América Latina. Gelet Martínez, fundadora de ADN Cuba y ADN América, explicó que la táctica se adapta a la ideología de cada gobierno, alimentando divisiones y polarización.

La especialista indicó que, mientras en Latinoamérica se explotan ideas de izquierda, en Estados Unidos las campañas penetran en sectores conservadores.

El informe identificó cinco tácticas principales empleadas por la maquinaria rusa: manipulación emocional de la información, selección sesgada de hechos, inserción de teorías conspirativas, generación de falsas equivalencias y amplificación de posturas extremas.

Rusia emplea tácticas como manipulación emocional y teorías conspirativas para desinformar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la presión estadounidense sobre aliados del Kremlin en la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ha intensificado la ofensiva informativa rusa.

En este contexto, la llegada de un petrolero ruso con 740.000 barriles de crudo a Cuba, pese al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, fue presentada por el informe como ejemplo del respaldo del Kremlin a sus aliados regionales.

Un petrolero ruso entregó 740.000 barriles de crudo a Cuba pese al bloqueo energético (Europa Press)

El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, declaró: “Rusia sabe cuál es su prioridad, su prioridad es defender al régimen castrista”.

El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció la injerencia rusa (EFE)

Mientras tanto, en el ámbito industrial, la empresa SIBUR reportó que una explosión sacudió la planta petroquímica de Nizhnekamskneftekhim, una de las más grandes de Rusia, provocando la muerte de una persona y dejando 50 heridos.

El accidente provocó una onda expansiva y liberación de humo negro en Nizhnekamsk (Telegram/Astra)

El incidente, ocurrido cerca de la 13:30 en Nizhnekamsk, en la república de Tatarstán, generó una onda expansiva que rompió ventanas a varios kilómetros y liberó humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

La propietaria del complejo, el grupo SIBUR, atribuyó el accidente a un fallo en el equipo, mientras que medios rusos mencionaron la explosión de un deshumidificador en una de las áreas de producción.

La planta petroquímica afectada produce cauchos sintéticos, polietileno, polipropileno y otros derivados, y representa el 23% de la producción industrial de Tatarstán. Desde 2021, forma parte del grupo SIBUR y ha sido objeto de sanciones internacionales debido a la guerra contra Ucrania.

(Con información de EFE)