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Los Emiratos Árabes Unidos interceptaron 48 cohetes y drones lanzados desde Irán

Las fuerzas de defensa aérea neutralizaron ocho misiles balísticos, cuatro misiles de crucero y 36 drones, elevando a casi 2.000 la cifra de aparatos derribados desde el inicio de las hostilidades. La caída de restos de metralla dejó cuatro heridos en zonas residenciales de Dubái

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Desde el inicio de las hostilidades, el país ha hecho frente a 433 misiles balísticos, 19 misiles de crucero y 1.977 drones.
Desde el inicio de las hostilidades, el país ha hecho frente a 433 misiles balísticos, 19 misiles de crucero y 1.977 drones.

Las fuerzas de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos interceptaron el martes una importante ofensiva lanzada desde Irán, compuesta por ocho misiles balísticos, cuatro misiles de crucero y 36 drones, según informó el Ministerio de Defensa. El ataque se produce en un momento de extrema tensión en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha comenzado a afectar gravemente la infraestructura energética y la seguridad civil en el Golfo Pérsico.

La interceptación del martes eleva la cifra total de proyectiles neutralizados por los sistemas emiratíes a niveles históricos. Desde el inicio de las hostilidades, el país ha hecho frente a 433 misiles balísticos, 19 misiles de crucero y 1.977 drones, situando la cifra de aeronaves no tripuladas derribadas cerca de la marca de las 2.000 unidades.

A pesar del éxito de las defensas aéreas, las autoridades locales informaron que cuatro personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad, tras la caída de restos de metralla en un distrito residencial del sur de Dubái. Residentes y personal de medios locales reportaron haber escuchado fuertes explosiones en zonas densamente pobladas como Jebel Ali, Al Furjan, Dubai Media City y Town Square alrededor de la hora del almuerzo. La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres instó a la población a permanecer en lugares seguros y seguir los canales oficiales para obtener actualizaciones.

Simultáneamente, un petrolero kuwaití que se encontraba anclado frente a las costas de Dubái fue alcanzado por un presunto ataque de drones iraníes. La oficina de prensa de Dubái confirmó que el incendio provocado por el impacto fue controlado durante la madrugada, asegurando que no hubo heridos entre la tripulación ni filtraciones de crudo en las aguas del Golfo.

Daños visibles en el petrolero de bandera kuwaití Al-Salmi tras un ataque con drones atribuido a Irán el martes 31 de marzo de 2026. (Reuters)
Daños visibles en el petrolero de bandera kuwaití Al-Salmi tras un ataque con drones atribuido a Irán el martes 31 de marzo de 2026. (Reuters)

La ofensiva sobre los Emiratos coincide con una nueva oleada de ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Durante las primeras horas del martes, explosiones sacudieron la capital, Teherán, mientras las defensas aéreas locales intentaban repeler la incursión.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, declaró desde el Pentágono que los objetivos se centran en la capacidad de minado naval de Irán y en su infraestructura industrial de defensa, incluyendo laboratorios de investigación de armas nucleares.

La guerra ha generado un impacto económico global inmediato. En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina superó los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022. El presidente Donald Trump arremetió contra los aliados en redes sociales, criticando su renuencia a colaborar en la reapertura del Estrecho de Ormuz, actualmente bajo control iraní. “Si quieren petróleo, que vengan y lo consigan”, afirmó Trump, sugiriendo que las naciones afectadas deberían “buscar su propio petróleo”.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declinó confirmar si se desplegarán tropas terrestres en Irán, aunque subrayó que las conversaciones para poner fin al conflicto continúan. “Negociaremos con bombas”, sentenció Hegseth durante una conferencia de prensa.

La crisis también ha provocado fricciones diplomáticas en Europa. El gobierno italiano de Giorgia Meloni negó recientemente el uso de la base aérea de Sigonella, en Sicilia, para operaciones estadounidenses vinculadas a la ofensiva en el Medio Oriente, argumentando que las solicitudes deben examinarse caso por caso y cumpliendo con la aprobación parlamentaria.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, el conflicto ha dejado un saldo de 11 víctimas mortales en territorio emiratí —incluyendo militares y civiles de diversas nacionalidades— y 188 heridos de al menos 29 países diferentes, evidenciando el carácter internacional de la crisis que sacude al centro neurálgico del comercio energético mundial.

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