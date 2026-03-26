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La Eurocámara exigió investigar la presencia de empresas chinas en proyectos del programa Global Gateway

Además, instaron a reformar la gobernanza del programa para asegurar que priorice los intereses y valores de la Unión Europea

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La Comisión Europea enfrenta pedidos de mayor transparencia en la gestión de Global Gateway (Reuters)
La Comisión Europea enfrenta pedidos de mayor transparencia en la gestión de Global Gateway (Reuters)

La Eurocámara aprobó este jueves una solicitud dirigida a la Comisión Europea para que investigue la participación de empresas chinas en proyectos del programa Global Gateway, una iniciativa lanzada en 2021 por la Unión Europea con el objetivo de posicionarse como alternativa a China en el ámbito de las inversiones internacionales.

Los eurodiputados expresan su preocupación por la posible injerencia de empresas chinas en proyectos financiados por la Unión Europea y lamentan la falta de claridad y transparencia en la financiación y gestión del programa. Además, requieren al Ejecutivo comunitario que abandone el enfoque centralizado en la selección y planificación de los proyectos.

La estrategia Global Gateway fue establecida como herramienta geopolítica para reforzar la influencia de la Unión Europea y reducir la dependencia de actores extranjeros, especialmente en sectores como la energía, materias primas críticas y la transición ecológica.

Desde su lanzamiento en 2021, el plan ha movilizado más de 306.000 millones de euros y el Consejo ha respaldado más de 250 proyectos desde 2022. Sin embargo, los eurodiputados cuestionan la opacidad en la determinación de esas cifras y la ausencia de una metodología clara para evaluar el impacto de la iniciativa.

Eurodiputados exigen que la Comisión investigue contratos adjudicados a empresas chinas (Reuters)
Eurodiputados exigen que la Comisión investigue contratos adjudicados a empresas chinas (Reuters)

El informe parlamentario destaca que la financiación europea no debe beneficiar a empresas que puedan poner en riesgo la seguridad o los intereses económicos de la Unión Europea, incluidas aquellas sujetas a sanciones o vinculadas a gobiernos considerados rivales sistémicos.

El Parlamento señala que la brecha de inversión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en países en desarrollo asciende a 4 billones de dólares anuales, y considera fundamental movilizar fondos privados para cerrar esa distancia y promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Los países en desarrollo requieren movilizar fondos privados para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico (EFE)
Los países en desarrollo requieren movilizar fondos privados para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico (EFE)

El texto recomienda que los proyectos emblemáticos se diseñen como ecosistemas que promuevan la cooperación entre empresas europeas y locales, y que la evaluación de impacto incluya indicadores sociales, ambientales y económicos, como la generación de empleo y la transferencia de conocimientos.

Por ejemplo, en principios de mes, la Unión Europea ha reforzado su cooperación con Senegal a través del programa Global Gateway, enviando a altos representantes para negociar una asociación estratégica centrada en el desarrollo económico, el control migratorio y el fortalecimiento de fronteras.

La Unión Europea impulsa inversiones en Senegal para fortalecer el desarrollo económico y la gestión migratoria (Europa Press)
La Unión Europea impulsa inversiones en Senegal para fortalecer el desarrollo económico y la gestión migratoria (Europa Press)

Durante la visita oficial, se acordó impulsar inversiones en sectores clave como energía, digitalización y transporte, al tiempo que se definieron mecanismos más ágiles para la devolución de solicitantes de asilo rechazados, con el objetivo de contribuir tanto a la estabilidad africana como a la protección de intereses europeos.

Esta estrategia busca consolidar a Senegal como socio esencial en el Sahel y fomentar oportunidades económicas para la juventud local, combinando incentivos al emprendimiento con medidas de seguridad y lucha contra las redes de tráfico de personas.

(Con información de Europa Press)

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