Al menos 12 heridos en un ataque iraní con bombas de racimo en la ciudad israelí de Bnei Brak

12 personas resultaron heridas en un ataque iraní en Israel

Un ataque iraní con municiones de racimo en Bnei Brak dejó doce heridos este martes por la noche, al tiempo que Israel informó haber bombardeado la principal planta de producción de explosivos de Irán cerca del Estrecho de Ormuz.

En este contexto, la escalada regional ha paralizado el tráfico petrolero y desató acusaciones cruzadas sobre ataques a instalaciones nucleares. La tensión se intensifica tras semanas de enfrentamientos directos iniciados tras la campaña de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, con el objetivo declarado de debilitar su régimen y destruir sus programas balístico y nuclear, según indicó el ejército israelí al principal diario digital israelí en inglés, The Times of Israel.

En el último tramo de la jornada, al menos trece salvas de misiles fueron disparadas por Irán hacia territorio israelí; la acometida sobre Bnei Brak resultó en heridas para un joven de 23 años, seis menores y una mujer de más de 80 años, la mayoría por metralla o explosión, de acuerdo con el principal servicio de emergencias médicas de Israel, Magen David Adom, a The Times of Israel.

Otras zonas cercanas, como Petah Tikva, Givat Shmuel y Rosh Haayin, también sufrieron daños materiales por la caída de submuniciones, pero sin lesiones físicas, confirmaron los equipos de rescate.

Durante la noche y primeras horas del miércoles, nuevos misiles iraníes activaron alarmas en Jerusalén, Eilat y el centro de Israel. El equipo de Magen David Adom atendió a varias personas afectadas al dirigirse hacia los refugios y a quienes experimentaron episodios de ansiedad grave por la situación de alerta.

El bombardeo sobre Bnei Brak fue el duodécimo ataque de la oleada iraní y se suma al saldo de al menos nueve heridos registrados a lo largo de la jornada en Israel, incluidos dos lactantes, producto de impactos anteriores.

Fuera de Israel, una ofensiva de misiles iraníes mató a un contratista civil marroquí que estaba “en una misión rutinaria” para el ejército emiratí en Bahréin, además de dejar heridos a cinco efectivos del Ministerio de Defensa de los Emiratos árabes Unidos, según precisó esa cartera.

Residentes se reúnen para observar los daños tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel, en Bnei Brak, Israel. REUTERS/Tomer Appelbaum

El ejército de Bahréin confirmó la muerte de personal militar emiratí en su territorio mientras cooperaba en tareas defensivas ante los ataques iraníes, y aclaró que también hubo más heridos sin especificar la cifra.

Paralelamente, la Autoridad de Aviación Civil de Kuwait comunicó que un dron impactó durante la noche contra un tanque de combustibles en el aeropuerto internacional de la capital, provocando un incendio pero sin víctimas.

Según datos del ejército israelí, el martes la fuerza aérea de Israel lanzó más de 120 bombas sobre posiciones iraníes, entre ellas instalaciones de misiles balísticos, fábricas de armamento y sistemas de defensa aérea.

El objetivo más relevante informado fue la planta de explosivos identificada como la principal del país, ubicada en Isfahan y atacada en una operación coordinada sobre la infraestructura militar iraní. Este sitio ya había sido blanco durante la guerra que enfrentó a Israel e Irán en junio, según recordó el ejército israelí al mismo medio, aunque las autoridades iraníes habían avanzado en su restauración.

En otra derivada, la organización de energía atómica de Irán acusó el martes a Estados Unidos e Israel de atacar la central nuclear de Bushehr, asegurando que un proyectil aterrizó dentro del recinto pero sin provocar destrucción ni víctimas.

“El enemigo estadounidense-sionista atacó nuevamente el sitio de la central nuclear de Bushehr. Un proyectil impactó dentro del perímetro de la planta”, detalló la entidad en un comunicado recogido por The Times of Israel. Además, “los informes iniciales indican que el incidente no causó daño financiero ni técnico, ni víctimas humanas, y todas las áreas de la central están intactas”.

Un trabajador municipal mira por la ventana de un apartamento dañado tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel, en el centro de Israel. REUTERS/Itai Ron

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Irán le notificó sobre el impacto de un proyectil en Bushehr el martes, pero recalcó que la planta permanece indemne. El director general del OIEA, Rafael Grossi, renovó su llamado a “la máxima moderación para evitar riesgos para la seguridad nuclear durante el conflicto”, según difundió el organismo en la red X.

En la pasada guerra de junio, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general Effie Defrin, había identificado a Bushehr entre los objetivos nucleares alcanzados por Israel, aunque posteriormente otro responsable militar israelí matizó que fue un error mencionarlo y que Israel ni confirmaría ni negaría haber atacado ese sitio.

La confrontación regional impactó gravemente el comercio energético, ya que la guerra encabezada por Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo prácticamente el tránsito de alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial a través del Estrecho de Ormuz.

El martes se informó que Irán remitió una comunicación al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Organización Marítima Internacional (IMO) señalando que “buques no hostiles” pueden atravesar el Estrecho de Ormuz siempre que coordinen su paso con las autoridades iraníes y no participen ni respalden operaciones ofensivas contra Irán, anunció el ministerio de Exteriores iraní en una nota difundida entre los 176 países miembros de la IMO, según el reconocido diario económico británico, The Financial Times.

La comunicación detalla: “Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes o vinculados a otros Estados, podrán beneficiarse del paso seguro a través del Estrecho de Ormuz, coordinando con las autoridades competentes iraníes y cumpliendo íntegramente con las normas sobre seguridad y protección declaradas”.

Además, la advertencia señala que todas las embarcaciones, equipos y activos vinculados a Estados Unidos, Israel y demás participantes en la agresión “no califican para el paso inocente o no hostil”.

Este mandato forma parte de las medidas que, según el régimen iraní citado por The Times of Israel, buscan impedir que los actores agresores y sus aliados utilicen el estrecho para avanzar con operaciones hostiles contra la República Islámica.