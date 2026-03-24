Mundo

Voto canino: los perros redefinen la carrera electoral en París

En la capital francesa, la creciente presencia de mascotas transforma debates públicos, inspira nuevas alianzas y pone a prueba las promesas de los aspirantes municipales

Guardar
Un perro espera a su
Un perro espera a su dueño fuera de un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa, en París, Francia REUTERS/Gonzalo Fuentes

En una de las ciudades con mayor densidad de perros del mundo, la disputa por la alcaldía de París puso a las mascotas en el centro de la agenda política, con los principales candidatos compitiendo por captar el voto de los dueños de animales, según informó el diario británico The Guardian.

La convivencia diaria entre perros y ciudadanos de París representa un fenómeno urbano con cifras concretas. Actualmente, la capital francesa supera los 100 mil perros registrados, lo que se traduce en una densidad aproximada de 2.857 canes por kilómetro cuadrado.

Esta presencia masiva impacta la dinámica de los espacios públicos y la organización de la ciudad. De los 550 parques y áreas verdes que existen en París, solo 165 permiten el acceso de perros con correa. Además, apenas 43 espacios cerrados están habilitados para que los animales puedan moverse sin restricciones, lo que genera reclamos entre los propietarios.

La asociación Paris Condition Canine, que agrupa a diversas organizaciones de dueños de perros, emergió como voz principal en la defensa de los derechos de las mascotas. Su portavoz, Loïc Amiot, afirmó: “Hoy las prohibiciones son la regla y los permisos la excepción”. Este grupo exige una transformación en la política urbana que revierta la lógica restrictiva y favorezca una integración más amplia de los animales en la vida social de la ciudad.

Un perro se encuentra junto
Un perro se encuentra junto a personas que votan en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa en un colegio electoral de París, Francia REUTERS/Sarah Meyssonnier

El voto canino y la lucha por la alcaldía

El contexto electoral de París presentó un matiz inédito ante la proximidad de unas elecciones en las que cada voto puede definir el resultado. Los analistas políticos franceses coinciden en que la competencia resulta especialmente ajustada y que los responsables de perros podrían inclinar la balanza en una ciudad donde la diferencia entre los principales candidatos fue históricamente reducida.

La evidencia de esta paridad quedó clara en la primera vuelta de los comicios: Emmanuel Grégoire obtuvo el 38% de los votos, seguido por Rachida Dati con el 25,5% y Sophia Chikirou, representante de la izquierda radical, con el 11,7%. Además, Pierre-Yves Bournazel (centrista, 11,3%) y Sarah Knafo (extrema derecha, 10,4%) se retiraron tras la primera ronda y orientaron a sus votantes hacia los dos principales bloques.

En los comicios de 2020, la diferencia que permitió a Anne Hidalgo mantenerse en el cargo fue de apenas 57 mil votos sobre su contrincante Rachida Dati. Todo indica que este año la brecha será aún menor, lo que otorga a los dueños de mascotas una relevancia central.

La atención política hacia este sector se intensificó cuando las campañas comenzaron a incorporar mensajes y propuestas dirigidas directamente a quienes conviven con perros. Los espacios públicos, las regulaciones y el acceso a servicios para animales de compañía pasaron a ser temas de debate entre los postulantes.

El llamado al voto canino no solo responde a cálculos de campaña, sino que subraya la necesidad de adaptar las políticas públicas a una ciudad en transformación. Los candidatos reconocen que el bienestar animal y la convivencia urbana son demandas crecientes que requieren respuestas concretas y visibles en el corto plazo.

El bienestar animal se convirtió
El bienestar animal se convirtió en un tema central en la disputa por la alcaldía de París, dada la importancia del voto de los dueños de mascotas REUTERS/Abdul Saboor

Propuestas y estrategias de los candidatos

El escenario político parisino se caracterizó por la marcada presencia de propuestas relacionadas con la vida de las mascotas. Emmanuel Grégoire, representante de la izquierda, se posicionó como uno de los principales impulsores de medidas a favor de los dueños de perros.

Su campaña incluyó la promesa de habilitar más espacios públicos para animales, establecer subsidios para la atención veterinaria y permitir el acceso de perros a todo el sistema de transporte público. Grégoire creó además una cuenta en redes sociales dedicada exclusivamente a la difusión de contenidos sobre mascotas y su relación con la ciudad, lo que busca establecer un vínculo directo con este sector del electorado.

Por su parte, Rachida Dati, candidata conservadora y actual alcaldesa del distrito 7 de París, diseñó una estrategia que combinó la ampliación de espacios para perros con iniciativas de integración social, como la organización de “doggy drinks” y la promoción de áreas compartidas entre dueños y no dueños de mascotas.

Su campaña en redes sociales incluyó imágenes junto a perros y mensajes orientados a destacar la falta de reconocimiento que, según su visión, sufren los animales en la ciudad. Dati afirmó que buscaría expandir el acceso de perros a parques y zonas verdes, tanto con correa como en espacios dedicados.

El resto de los candidatos también incorporó propuestas en la materia, aunque con menor visibilidad. Las alianzas, retiros y movimientos tácticos tras la primera vuelta reflejaron el peso que adquirió el tema en la agenda electoral. La articulación de discursos y promesas en torno al bienestar animal fue un factor común entre los principales aspirantes, que reconocieron la influencia de este debate en la definición del electorado.

Los candidatos a la alcaldía
Los candidatos a la alcaldía presentan propuestas para habilitar más espacios públicos y mejorar servicios veterinarios para perros en París REUTERS/Stephane Mahe

Políticas históricas y percepción ciudadana

La política francesa mantuvo durante décadas un vínculo estrecho con la presencia de animales en la vida pública. Desde Charles de Gaulle hasta los presidentes más recientes, todos los mandatarios contaron con al menos un perro como mascota oficial del Palacio del Elíseo. La única excepción fue Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, quien manifestó su preferencia por los gatos y obtuvo incluso un diploma como criadora.

Actualmente, este trasfondo histórico adquirió nueva relevancia ante la creciente conciencia ciudadana sobre el bienestar animal. Según la encuestadora francesa Ifop, el 58% de los votantes considera prioritaria la defensa de los derechos de los animales en la ciudad.

El debate público evidencia esta transformación social y abarca desde la ampliación de parques y el acceso de los perros al transporte público, hasta la creación de servicios de taxi adaptados y la subvención de la atención veterinaria. Estas iniciativas buscan responder a una demanda social que sitúa la protección animal en el centro de la agenda urbana y electoral.

Persisten dudas entre algunos residentes respecto al impacto real de estas propuestas en la vida cotidiana y en la decisión de voto. Hélène Rix, dueña de un perro multada en reiteradas ocasiones por ingresar a parques, se mostró escéptica: “Me han multado tres o cuatro veces en los parques. Pero esto es solo políticos buscando votos. ¿Voy a decidir mi voto por una política sobre perros, considerando todo lo demás? No lo creo”.

Temas Relacionados

Elecciones Municipales ParísBienestar AnimalEspacios Públicos UrbanosParticipación CiudadanaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Israel golpeó el corazón de Hezbollah en Beirut y cortó otra ruta de abastecimiento terrorista en el sur

Las FDI atacaron el cuartel de inteligencia y la sede de la Fuerza Radwan en la capital libanesa, mientras destruían un nuevo cruce estratégico sobre el río Litani utilizado para el traslado de cohetes y armamento

Israel golpeó el corazón de

La ONG Human Rights Watch acusó al Ejército iraní de atacar buques civiles en Ormuz

La organización ha señalado que al menos dos embarcaciones comerciales fueron blanco de operaciones militares el 11 de marzo

La ONG Human Rights Watch

Doppelganger, la campaña rusa que clona medios y manipula elecciones y noticias en América Latina

La Social Design Agency lidera una operación encubierta que replica sitios de noticias, difunde mensajes pro-Kremlin y busca debilitar el apoyo internacional a Ucrania. En la región una red similar se creó para apoyar a Delcy Rodríguez

Doppelganger, la campaña rusa que

Cuáles son los secretos que esta ciudad turca oculta entre sus ruinas, sus islas y la memoria de sus habitantes

Descubrir Eski Foça es adentrarse en una red de historias, costumbres y especies protegidas que dan forma a un universo propio en la costa del Egeo

Cuáles son los secretos que

¿Cereal con cuchara y tenedor? El “método” de un experto en protocolo genera debate en redes

El británico William Hanson, especialista en protocolo del Reino Unido, propuso una práctica poco habitual que despertó cuestionamientos sobre cómo deben adaptarse las reglas en la mesa

¿Cereal con cuchara y tenedor?
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenan a un cazador por

Condenan a un cazador por matar a ‘Nenúfar’, una lince ibérica que tenía cuatro crías: multa de 100.800 euros e inhabilitación de tres años

Marcha por el Día de la Memoria, en vivo: a hora será el acto central del acto por los 50 años del golpe de Estado

Avanza en Santa Fe un proyecto de ley para prohibir los cuidacoches

Minería regenerativa: competitividad y valor público en el siglo XXI

Cómo hacer buñuelos de viento en la freidora de aire: la versión más ligera de este clásico y esponjoso dulce

INFOBAE AMÉRICA
David Ferrer: "La Copa Davis

David Ferrer: "La Copa Davis puede cambiarte a la hora de aceptar la presión y de evolucionar como tenista"

"Me enseñaron una foto de mi bebé tirado en el suelo junto a unos palés", denuncia un perjudicado del caso ataúdes

Rusia pide "no expandir el conflicto" al mar Caspio y descarta ataques de Israel contra sus buques

Israel destruye cinco puentes sobre el Litani y dice que controlará "una zona de seguridad" en el sur de Líbano

Jensen Huang asegura que la AGI ya es una realidad, pero descarta que pueda crear una empresa como Nvidia

ENTRETENIMIENTO

La nueva “Moana” en acción

La nueva “Moana” en acción real ya tiene fecha en cines

Hablar dormido: qué significa para la psicología el hábito nocturno que confesó Selena Gomez

“Estuve dispuesto a irme”: el conflicto detrás del regreso de Tom Holland como Spider-Man

Así luce Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, a los 53 años

La segunda temporada de ‘Bienvenidos a Derry’ está confirmada, aunque tardará en llegar a HBO Max