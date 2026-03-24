Voto canino: los perros redefinen la carrera electoral en París

Un perro espera a su dueño fuera de un colegio electoral durante la primera vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa, en París, Francia REUTERS/Gonzalo Fuentes

En una de las ciudades con mayor densidad de perros del mundo, la disputa por la alcaldía de París puso a las mascotas en el centro de la agenda política, con los principales candidatos compitiendo por captar el voto de los dueños de animales, según informó el diario británico The Guardian.

La convivencia diaria entre perros y ciudadanos de París representa un fenómeno urbano con cifras concretas. Actualmente, la capital francesa supera los 100 mil perros registrados, lo que se traduce en una densidad aproximada de 2.857 canes por kilómetro cuadrado.

Esta presencia masiva impacta la dinámica de los espacios públicos y la organización de la ciudad. De los 550 parques y áreas verdes que existen en París, solo 165 permiten el acceso de perros con correa. Además, apenas 43 espacios cerrados están habilitados para que los animales puedan moverse sin restricciones, lo que genera reclamos entre los propietarios.

La asociación Paris Condition Canine, que agrupa a diversas organizaciones de dueños de perros, emergió como voz principal en la defensa de los derechos de las mascotas. Su portavoz, Loïc Amiot, afirmó: “Hoy las prohibiciones son la regla y los permisos la excepción”. Este grupo exige una transformación en la política urbana que revierta la lógica restrictiva y favorezca una integración más amplia de los animales en la vida social de la ciudad.

Un perro se encuentra junto a personas que votan en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa en un colegio electoral de París, Francia REUTERS/Sarah Meyssonnier

El voto canino y la lucha por la alcaldía

El contexto electoral de París presentó un matiz inédito ante la proximidad de unas elecciones en las que cada voto puede definir el resultado. Los analistas políticos franceses coinciden en que la competencia resulta especialmente ajustada y que los responsables de perros podrían inclinar la balanza en una ciudad donde la diferencia entre los principales candidatos fue históricamente reducida.

La evidencia de esta paridad quedó clara en la primera vuelta de los comicios: Emmanuel Grégoire obtuvo el 38% de los votos, seguido por Rachida Dati con el 25,5% y Sophia Chikirou, representante de la izquierda radical, con el 11,7%. Además, Pierre-Yves Bournazel (centrista, 11,3%) y Sarah Knafo (extrema derecha, 10,4%) se retiraron tras la primera ronda y orientaron a sus votantes hacia los dos principales bloques.

En los comicios de 2020, la diferencia que permitió a Anne Hidalgo mantenerse en el cargo fue de apenas 57 mil votos sobre su contrincante Rachida Dati. Todo indica que este año la brecha será aún menor, lo que otorga a los dueños de mascotas una relevancia central.

La atención política hacia este sector se intensificó cuando las campañas comenzaron a incorporar mensajes y propuestas dirigidas directamente a quienes conviven con perros. Los espacios públicos, las regulaciones y el acceso a servicios para animales de compañía pasaron a ser temas de debate entre los postulantes.

El llamado al voto canino no solo responde a cálculos de campaña, sino que subraya la necesidad de adaptar las políticas públicas a una ciudad en transformación. Los candidatos reconocen que el bienestar animal y la convivencia urbana son demandas crecientes que requieren respuestas concretas y visibles en el corto plazo.

El bienestar animal se convirtió en un tema central en la disputa por la alcaldía de París, dada la importancia del voto de los dueños de mascotas REUTERS/Abdul Saboor

Propuestas y estrategias de los candidatos

El escenario político parisino se caracterizó por la marcada presencia de propuestas relacionadas con la vida de las mascotas. Emmanuel Grégoire, representante de la izquierda, se posicionó como uno de los principales impulsores de medidas a favor de los dueños de perros.

Su campaña incluyó la promesa de habilitar más espacios públicos para animales, establecer subsidios para la atención veterinaria y permitir el acceso de perros a todo el sistema de transporte público. Grégoire creó además una cuenta en redes sociales dedicada exclusivamente a la difusión de contenidos sobre mascotas y su relación con la ciudad, lo que busca establecer un vínculo directo con este sector del electorado.

Por su parte, Rachida Dati, candidata conservadora y actual alcaldesa del distrito 7 de París, diseñó una estrategia que combinó la ampliación de espacios para perros con iniciativas de integración social, como la organización de “doggy drinks” y la promoción de áreas compartidas entre dueños y no dueños de mascotas.

Su campaña en redes sociales incluyó imágenes junto a perros y mensajes orientados a destacar la falta de reconocimiento que, según su visión, sufren los animales en la ciudad. Dati afirmó que buscaría expandir el acceso de perros a parques y zonas verdes, tanto con correa como en espacios dedicados.

El resto de los candidatos también incorporó propuestas en la materia, aunque con menor visibilidad. Las alianzas, retiros y movimientos tácticos tras la primera vuelta reflejaron el peso que adquirió el tema en la agenda electoral. La articulación de discursos y promesas en torno al bienestar animal fue un factor común entre los principales aspirantes, que reconocieron la influencia de este debate en la definición del electorado.

Los candidatos a la alcaldía presentan propuestas para habilitar más espacios públicos y mejorar servicios veterinarios para perros en París REUTERS/Stephane Mahe

Políticas históricas y percepción ciudadana

La política francesa mantuvo durante décadas un vínculo estrecho con la presencia de animales en la vida pública. Desde Charles de Gaulle hasta los presidentes más recientes, todos los mandatarios contaron con al menos un perro como mascota oficial del Palacio del Elíseo. La única excepción fue Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, quien manifestó su preferencia por los gatos y obtuvo incluso un diploma como criadora.

Actualmente, este trasfondo histórico adquirió nueva relevancia ante la creciente conciencia ciudadana sobre el bienestar animal. Según la encuestadora francesa Ifop, el 58% de los votantes considera prioritaria la defensa de los derechos de los animales en la ciudad.

El debate público evidencia esta transformación social y abarca desde la ampliación de parques y el acceso de los perros al transporte público, hasta la creación de servicios de taxi adaptados y la subvención de la atención veterinaria. Estas iniciativas buscan responder a una demanda social que sitúa la protección animal en el centro de la agenda urbana y electoral.

Persisten dudas entre algunos residentes respecto al impacto real de estas propuestas en la vida cotidiana y en la decisión de voto. Hélène Rix, dueña de un perro multada en reiteradas ocasiones por ingresar a parques, se mostró escéptica: “Me han multado tres o cuatro veces en los parques. Pero esto es solo políticos buscando votos. ¿Voy a decidir mi voto por una política sobre perros, considerando todo lo demás? No lo creo”.