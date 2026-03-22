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Francia celebra la última ronda de las elecciones municipales de cara a las presidenciales de 2027

El desenlace de la votación en urbes como París, Marsella, Lyon y Toulouse será clave para evaluar si partidos nacionalistas logran traducir su crecimiento nacional en victorias a nivel local

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Una persona emite su voto
Una persona emite su voto en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa en un colegio electoral de Marsella, Francia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Los votantes franceses volvieron a las urnas el domingo para la segunda y última ronda de elecciones municipales en más de 1.500 municipios.

La votación es una prueba del equilibrio de poder en el panorama político local francés antes de que comience a definirse la carrera presidencial de 2027. También sirve para medir si la extrema derecha puede convertir su impulso nacional en el control de las grandes ciudades, donde a menudo ha tenido dificultades para afianzarse.

Las contiendas más seguidas se concentran en las principales ciudades tras una primera ronda en la que la izquierda y la derecha tradicionales de Francia se mostraron competitivas, la extrema derecha se posicionó con fuerza en varias circunscripciones urbanas y el movimiento Renacimiento del presidente Emmanuel Macron mantuvo un perfil bajo en muchas de las contiendas más reñidas.

Tras varios días de fusiones, retiradas y acuerdos tácticos entre listas, las contiendas a tres bandas siguen siendo habituales en la segunda vuelta.

Un perro se encuentra junto
Un perro se encuentra junto a personas que votan en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa en un colegio electoral de París, Francia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

París es uno de los premios más importantes. Emmanuel Grégoire, al frente de una lista unificada de izquierda y verde, terminó primero en la primera vuelta con el 37,98% de los votos, por delante de la conservadora Rachida Dati, que obtuvo el 25,46%, mientras que la candidata de La France Insoumise, Sophia Chikirou, se mantuvo en la contienda, lo que augura una carrera muy disputada.

En un colegio electoral de París, algunos votantes afirmaron que la participación en sí misma podría ser decisiva. «Cuando la contienda entre dos candidatos es tensa, la abstención puede marcar la diferencia», declaró Loïc Février, de 51 años y residente de París. «Si alguna vez perdemos este derecho al voto, será muy, muy difícil recuperarlo».

Marsella es otra contienda clave, donde el alcalde saliente de izquierdas, Benoît Payan, lidera con el 36,70%, superando por poco al candidato de extrema derecha Franck Allisio, que obtiene el 35,02%, mientras que Martine Vassal, de la derecha, también sigue en la contienda.

En Lyon, la segunda vuelta se perfila como un duelo directo después de que el actual diputado ecologista Grégory Doucet obtuviera el 37,36% en la primera vuelta, justo por delante del candidato centrista Jean-Michel Aulas, que consiguió el 36,78%.

Una persona registra el porcentaje
Una persona registra el porcentaje de participación durante la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa en un colegio electoral de Marsella, Francia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Manon Cruz

Toulouse pondrá a prueba el atractivo de LFI en una gran ciudad después de que François Piquemal uniera fuerzas con la izquierda más amplia para intentar desbancar al alcalde conservador Jean-Luc Moudenc, que lideró la primera vuelta con el 37,23%.

También se seguirán de cerca otras contiendas que se celebren en grandes ciudades.

En Niza, Eric Ciotti lideró la primera vuelta con el 43,43%, por delante de Christian Estrosi, que obtuvo el 30,92%, lo que pone de manifiesto una división en la derecha entre el sector conservador más moderado de Estrosi y Ciotti, que está alineado con la extrema derecha.

En Nantes, la alcaldesa socialista Johanna Rolland inicia la segunda vuelta por delante de su rival de derecha, mientras que Burdeos permanece abierta después de que el actual alcalde, Pierre Hurmic, se impusiera en una contienda fragmentada.

Un votante deposita su papeleta
Un votante deposita su papeleta en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía francesa en Marsella, Francia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Manon Cruz

El ambiente en torno a las elecciones en París mezclaba familiaridad e inquietud. «Nunca he visto unas elecciones tan tranquilas», dijo Valérie Pollet, de 64 años. «Estamos acostumbrados a la violencia verbal... pero cuando veo lo que ocurre en Estados Unidos, creo que aquí es tranquilo en comparación».

Otros vincularon la votación del domingo con un panorama internacional más sombrío y con la inminente contienda presidencial del próximo año. «Tenemos guerra en Ucrania, guerra en Gaza, guerra en Oriente Medio», dijo Elena Van Langhenhoven, de 81 años. «¿Y Francia? ¿Experimentará un cambio importante el próximo año en las elecciones presidenciales? Es terrible».

(con información de AP)

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