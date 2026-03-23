Murió a los 88 años Lionel Jospin, ex primer ministro francés

Lionel Jospin, ex primer ministro de Francia y figura central del socialismo francés, murió a los 88 años, informaron dos fuentes del Partido Socialista. La causa del fallecimiento no se conocía de inmediato. Su trayectoria política estuvo marcada por un enfoque de reformas económicas y sociales, así como por un estilo austero que lo distinguió dentro de la política gala.

Jospin alcanzó notoriedad internacional en 2002 cuando, en la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas, quedó sorpresivamente detrás del candidato de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, un resultado sin precedentes en la historia de la República Francesa. Tras conocer los resultados, el entonces líder socialista asumió toda la responsabilidad y anunció su retiro de la vida política. “Actué como si solo me culpase a mí mismo”, señaló años más tarde al recordar aquella noche histórica.

Nacido en 1937 en un suburbio de París, Jospin se formó en el Institut d’Études Politiques y en la École Nationale d’Administration, centros de élite de la administración francesa. Hijo de un maestro y una partera, ambos comprometidos con el socialismo, heredó una formación que combinaba rigor y militancia política. En su juventud, adoptó posturas trotskistas y militó en la Organización Comunista Internacionalista antes de integrarse plenamente al Partido Socialista en 1971.

Durante su mandato como primer ministro entre 1997 y 2002, Jospin promovió una serie de reformas sociales y económicas que incluyeron la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas, la extensión de la cobertura sanitaria gratuita y la introducción de uniones civiles que otorgaron igualdad de derechos a parejas casadas y no casadas, independientemente de su orientación sexual. Al mismo tiempo, implementó políticas de privatización de empresas estatales y control fiscal, siguiendo su lema: “Sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado”.

Jospin gesticula durante un discurso en medio de su presidencia en el año 2000 (REUTERS/Xavier Lhospice/Archivo)

El entonces editor jefe de Le Monde destacó que Jospin “revivió la política reformista que, tras tantos años de crisis, reconciliaba el progreso económico con el progreso social”. Sin embargo, su estilo serio y meticuloso, junto a su matrimonio con la filósofa Sylviane Agacinski, contribuyó a la percepción de un dirigente más cómodo con los informes de política que con la movilización de las masas.

Tras perder la segunda vuelta frente a Jacques Chirac, Jospin nunca volvió a ocupar un cargo electo. Reflexionó sobre su derrota con serenidad: “Uno puede lamentar no haber tenido la oportunidad de demostrarse a sí mismo cuando solo quedaba un paso por subir, y tropezar antes de ese paso”, señaló. Posteriormente colaboró en la Comisión sobre la renovación y ética en la vida pública, nombrado por el presidente François Hollande en 2012, con el objetivo de combatir la corrupción y mejorar la ética política.

Jacques Chirac (izquierda) habla con Lionel Jospin en Perigueux, France (REUTERS/Regis Duvignau/Archivo)

Jospin es recordado por liderar un gobierno funcional que evitó escándalos y buscó la armonía entre las diversas fuerzas de su coalición, que incluía socialistas, comunistas y verdes. Su política se resumía en su propio consejo: “Mantenerse firme en los fines, ser flexible en los medios”. Su legado combina reformas progresistas y liberalización económica, marcando un modelo de política pragmática que, según él mismo admitió, no logró mantener la unidad del electorado de izquierda frente a la fragmentación de partidos en 2002.

El ex primer ministro deja a su esposa, Sylviane Agacinski, y a sus hijos de un matrimonio anterior, el compositor Hugo y la artista visual Eva. Lionel Jospin representa la figura de un político de la vieja escuela francesa, más centrado en el rigor administrativo y el cumplimiento de principios que en la conquista mediática o el marketing electoral, y su muerte cierra un capítulo emblemático del socialismo en Francia.

(Con información de REUTERS)