Zelensky ve señales de nuevos intercambios de prisioneros con Rusia tras las reuniones de su equipo negociador con EEUU

Zelensky ve posible un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este domingo que existen señales de que podrían producirse nuevos intercambios de prisioneros con Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo negociador en Miami con los emisarios de la Casa Blanca durante el fin de semana.

“Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios, lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea”, declaró en su discurso nocturno tras recibir los primeros informes de sus representantes.

Las conversaciones se desarrollaron en tres sesiones celebradas el sábado y el domingo entre el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe de gabinete presidencial, Kirilo Budánov, por parte ucraniana, y el representante especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, por parte estadounidense.

Un prisionero de guerra se muestra visiblemente emocionado al regresar a Ucrania tras un intercambio con Rusia (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El encuentro supuso la primera reanudación del diálogo bilateral desde que el conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán paralizó las negociaciones a comienzos de marzo.

La diplomacia entre Kiev y Washington había entrado en un impasse a principios de mes, cuando la operación militar contra Irán redirigió la atención de la administración Trump hacia Medio Oriente. La última ronda trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se había celebrado a mediados de febrero en Ginebra, y un nuevo encuentro previsto para marzo fue aplazado de forma indefinida.

La gente sostiene retratos de sus familiares, prisioneros de guerra ucranianos (POW), con la esperanza de que sean reconocidos por otros prisioneros de guerra, que regresan después de un intercambio (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Zelensky reconoció la situación sin ocultar su preocupación: “Es comprensible que la atención de la parte estadounidense esté centrada principalmente en la situación en torno a Irán, pero también es necesario poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania”, señaló.

El objetivo central de la delegación ucraniana en Miami era, además de explorar la posibilidad de nuevos intercambios de prisioneros, intentar fijar una fecha para retomar las negociaciones trilaterales con Rusia. Según Zelensky, su equipo buscó averiguar si Moscú tiene voluntad real de continuar el proceso: la respuesta, dijo, fue negativa.

“Putin no quiere terminar la guerra. Pero lo principal es lo que desea el mundo. Todos juntos debemos hacer todo lo posible para poner fin a este conflicto”, subrayó el mandatario ucraniano.

Witkoff describió las conversaciones como “constructivas” y señaló que los debates apuntaron a reducir los puntos pendientes para avanzar hacia un acuerdo integral. Sin embargo, las posiciones de Kiev y Moscú siguen alejadas en los aspectos sustanciales.

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con misiles y drones rusos en la ciudad de Brovary, región de Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El Kremlin exige la cesión completa de las regiones de Donetsk y Lugansk, mientras que el control futuro de la central nuclear de Zaporiyia —la mayor de Europa, actualmente ocupada por fuerzas rusas— permanece como otro nudo sin resolver.

La reunión de Miami se produjo en un contexto de creciente tensión entre Kiev y Washington por la decisión de la administración Trump de levantar parcialmente las sanciones al crudo ruso, justificada por la necesidad de estabilizar los mercados energéticos alterados por el cierre del estrecho de Ormuz.

Zelensky denunció este domingo que durante la semana previa Rusia lanzó casi 1.550 drones de ataque y más de 1.260 bombas aéreas guiadas contra territorio ucraniano, y vinculó esa escalada directamente con el aumento de los ingresos petroleros de Moscú. Según estimaciones del gobierno ucraniano, el alivio de sanciones podría aportar unos 10.000 millones de dólares adicionales a las arcas del Kremlin. Seis miembros del Grupo de los Siete expresaron su desacuerdo ante Trump, y el canciller alemán Friedrich Merz calificó la medida de “incorrecta”.

Para Zelensky, la guerra en Medio Oriente no puede servir de pretexto para rebajar la presión sobre Rusia. “Es importante que el agresor no reciba ninguna recompensa por esta guerra, y que las garantías de seguridad para Ucrania y para toda Europa sean suficientes para una paz duradera y fiable”, recalcó. Con las negociaciones trilaterales sin fecha y las posiciones territoriales enquistadas, la posibilidad de nuevos intercambios de prisioneros aparece, por ahora, como el único horizonte concreto que ofrece la diplomacia.