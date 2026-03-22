Mundo

Irán pone a Europa en su punto de mira con los misiles lanzados contra la isla Diego García: “Ya no hay vuelta atrás”

Con el ataque a Diego García, Teherán demostró capacidad para lanzar misiles balísticos a más de 4.000 kilómetros, poniendo por primera vez a ciudades como Londres, París y Berlín dentro de su alcance. Los analistas lo describen como un punto de no retorno en la escalada militar

Guardar
Diseño Infobae
Diseño Infobae

Irán lanzó esta semana dos misiles balísticos de alcance intermedio contra la base militar estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico, revelando capacidades militares que superan lo que muchos analistas creían posible y que, por primera vez, ponen a ciudades europeas dentro del radio de alcance del arsenal iraní.

El ataque, producido en las primeras horas del viernes, fue el primero en que Irán empleó misiles de esta categoría. Uno de los proyectiles falló durante el vuelo; el otro fue neutralizado por un destructor estadounidense que lanzó interceptores SM-3 desde posiciones cercanas a la base. Ninguno impactó en el objetivo, pero el solo hecho de haberlos disparado cambió el mapa estratégico del conflicto.

La distancia entre Irán y Diego García supera los 4.000 kilómetros, una cifra que equivale aproximadamente a la que separa a Teherán de Londres o París. Hasta el viernes, las propias autoridades iraníes sostenían públicamente que el alcance máximo de sus misiles no superaba los 2.000 kilómetros. El ataque desmintió esa afirmación de manera contundente.

infografia

Analistas consultados por The Wall Street Journal señalaron que la complejidad técnica de estos misiles sugiere que Irán preparó el lanzamiento mucho antes del inicio de la guerra, dado que sería difícil haber completado ese desarrollo bajo los bombardeos de las últimas semanas. Algunos especialistas apuntan a que Irán podría haber adaptado uno de sus lanzadores espaciales civiles para uso militar.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un lanzamiento del cohete iraní "Salman". Analistas sugieren que Irán podría haber adaptado sus lanzadores espaciales civiles para uso militar, a fin de alcanzar los 4.000 kilómetros del objetivo en Diego García. (Ministerio de Defensa de Irán/WANA/archivo/REUTERS)

“Ya no hay vuelta atrás”, advirtió Jeffrey Lewis, experto en control de armamentos del Instituto Middlebury. “Este es un hecho: Irán tiene misiles balísticos de alcance intermedio.” Lewis añadió que el cruce de esa línea aumenta el riesgo de que el régimen reconsidere también su postura respecto al desarrollo de armas nucleares, un programa que Teherán ha negado sistemáticamente pero que el conflicto actual podría acelerar.

Danny Citrinowicz, quien dirigió durante años el área de análisis sobre Irán en la inteligencia militar israelí, apuntó al significado político del lanzamiento tanto como al técnico. “Muestra hasta dónde está llegando el proceso de toma de decisiones hacia el extremo”, afirmó al WSJ, sugiriendo que el ataque a Diego García refleja un régimen que ha abandonado los cálculos de prudencia que históricamente moderaron sus respuestas militares.

Farzin Nadimi, investigador especializado en Irán en el Washington Institute, agregó otra capa de incertidumbre: aún no está claro si los misiles disparados habrían podido alcanzar efectivamente Diego García, dado que ninguno impactó en el objetivo. Construir misiles de largo alcance que funcionen de manera confiable es técnicamente complejo, precisó, debido a las tensiones extremas que experimentan los proyectiles durante el vuelo.

Vista aérea de la base
Vista aérea de la base militar estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico. Irán lanzó dos misiles balísticos contra la instalación, revelando un alcance de 4.000 kilómetros que Teherán había negado públicamente. (Marina de Estados Unidos vía AP, archivo)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retomó estas conclusiones este domingo durante una visita a Arad, en el sur de Israel, donde el sábado por la noche un misil iraní impactó en un barrio residencial sin ser interceptado. Desde los escombros, Netanyahu fue directo: “Dispararon un misil balístico intercontinental sobre Diego García. Son 4.000 kilómetros. He estado advirtiendo todo el tiempo: ahora tienen la capacidad de llegar profundamente a Europa”.

“Están poniendo a todos en su mira”, agregó el premier, en referencia también al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. “Están cortando una ruta marítima internacional, una ruta energética, e intentando chantajear al mundo entero.”

Vista aérea del cráter dejado
Vista aérea del cráter dejado por un misil iraní en un barrio residencial de Arad. Netanyahu visitó el lugar y advirtió que Irán ya tiene capacidad para alcanzar "el centro de Europa" con sus misiles. (REUTERS/Dedi Hayun)

Netanyahu aprovechó la visita para llamar a los líderes mundiales a sumarse a la ofensiva conjunta israelí-estadounidense contra Irán. “Es hora de que los líderes del resto de los países se sumen. Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más”, afirmó, sin precisar qué países ni en qué capacidad. El presidente Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la escasa respuesta internacional de apoyo a la campaña militar.

Por su parte, el Ejército israelí publicó ayer un mapa en redes sociales mostrando el radio de acción de los misiles iraníes, con Londres, París y Berlín dentro del alcance. “El régimen terrorista iraní representa una amenaza global”, señaló el comunicado militar israelí, recordando que ya en junio de 2025, durante la Operación León Naciente, Israel había advertido sobre el desarrollo de estos proyectiles, advertencia que Teherán negó en ese momento.

El Reino Unido respondió al ataque ampliando el acceso estadounidense a sus bases en todo el mundo para operaciones contra Irán. El Ministerio de Defensa británico calificó los ataques como “una amenaza para los intereses británicos y sus aliados”. El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Londres que permitir el uso de sus instalaciones equivale a “participar en la agresión”.

Temas Relacionados

IránPrograma de misiles iraníPrograma nuclear iraníIsraelBenjamin NetanyahuDiego GarcíaÚltimas noticias américaMisiles balísticos

Últimas Noticias

El régimen de Irán amenazó con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EEUU ataca sus centrales eléctricas

La República Islámica advirtió que “si se concretan las amenazas de Estados Unidos”, esa vía marítima estratégica “no se reabrirá hasta que nuestras instalaciones destruidas sean reconstruidas”

El régimen de Irán amenazó

Eslovenia celebra unas reñidas elecciones legislativas en las que el primer ministro Robert Golob busca mantener el poder

El mandatario se enfrenta al populista de derecha Janez Jansa. Las encuestas estiman que ninguno lograría obtener la mayoría parlamentaria

Eslovenia celebra unas reñidas elecciones

Netanyahu visitó uno de los lugares impactados por los misiles iraníes en el sur de Israel: “Estamos aplastando al enemigo”

El premier advirtió desde Arad que Irán ya puede alcanzar “el centro de Europa” tras lanzar un misil a Diego García y pidió a los líderes mundiales unirse a la ofensiva; la jornada dejó más de 300 heridos en Israel

Netanyahu visitó uno de los

El momento en el que la Fuerza Aérea de Israel abatió a varios terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Las FDI confirmaron que combatientes de la Unidad de Recopilación 869 identificaron y neutralizaron a varios individuos armados que se aproximaban a su zona de seguridad en la frontera

El momento en el que

Giorgia Meloni afronta un referéndum clave sobre la reforma judicial en Italia

El proceso de consulta dura dos días y representa una evaluación al liderazgo de la mandataria tanto en el ámbito nacional como internacional, en un contexto de alta polarización y participación incierta

Giorgia Meloni afronta un referéndum
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El bonito pueblo donde nació

El bonito pueblo donde nació el personaje español más legendario de la Edad Media: rutas, monasterios y fiestas para amantes de la historia

“Señorita Hambre″: Fátima Bosch revela el cruel apodo que le pusieron en Tailandia por no tener complejos con la comida

Candidiasis en mujeres: estos son los tipos de Candida y cómo afectan tu salud

Juanita Gómez recordó un caso de acoso sexual por parte de un presentador en 2015: se sumó a las denuncias tras el inicio de investigaciones en Caracol Televisión

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 22 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EEUU ataca sus centrales eléctricas

Trump desplegará el lunes al ICE en los atascados aeropuertos de EEUU para acelerar los controles de seguridad

Cayetano Rivera y Tamara Gorro dan un paso más: el torero ya conoce a los hijos de la colaboradora

Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible agresión militar de EEUU

Infografías del domingo 22 de marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Amanda Peet confiesa que enfrentó

Amanda Peet confiesa que enfrentó el cáncer de mama mientras sus padres agonizaban: “El tiempo se acababa”

El creador de “El Juego del Calamar” habló de su próximo proyecto y aseguró que será “más brutal”

Vin Diesel elogia la llegada de Michael Lesslie como guionista de “Fast Forever”

Arrestos, adicciones y enfermedades: así fueron los últimos años de Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”

El creador de ‘Peaky Blinders’ reveló cómo se escribió el destino de Tommy Shelby: “Al final solo había una conclusión”