Irán pone a Europa en su punto de mira con los misiles lanzados contra la isla Diego García: “Ya no hay vuelta atrás”

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Irán lanzó esta semana dos misiles balísticos de alcance intermedio contra la base militar estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico, revelando capacidades militares que superan lo que muchos analistas creían posible y que, por primera vez, ponen a ciudades europeas dentro del radio de alcance del arsenal iraní.

El ataque, producido en las primeras horas del viernes, fue el primero en que Irán empleó misiles de esta categoría. Uno de los proyectiles falló durante el vuelo; el otro fue neutralizado por un destructor estadounidense que lanzó interceptores SM-3 desde posiciones cercanas a la base. Ninguno impactó en el objetivo, pero el solo hecho de haberlos disparado cambió el mapa estratégico del conflicto.

La distancia entre Irán y Diego García supera los 4.000 kilómetros, una cifra que equivale aproximadamente a la que separa a Teherán de Londres o París. Hasta el viernes, las propias autoridades iraníes sostenían públicamente que el alcance máximo de sus misiles no superaba los 2.000 kilómetros. El ataque desmintió esa afirmación de manera contundente.

Analistas consultados por The Wall Street Journal señalaron que la complejidad técnica de estos misiles sugiere que Irán preparó el lanzamiento mucho antes del inicio de la guerra, dado que sería difícil haber completado ese desarrollo bajo los bombardeos de las últimas semanas. Algunos especialistas apuntan a que Irán podría haber adaptado uno de sus lanzadores espaciales civiles para uso militar.

Imagen de archivo de un lanzamiento del cohete iraní "Salman". Analistas sugieren que Irán podría haber adaptado sus lanzadores espaciales civiles para uso militar, a fin de alcanzar los 4.000 kilómetros del objetivo en Diego García. (Ministerio de Defensa de Irán/WANA/archivo/REUTERS)

“Ya no hay vuelta atrás”, advirtió Jeffrey Lewis, experto en control de armamentos del Instituto Middlebury. “Este es un hecho: Irán tiene misiles balísticos de alcance intermedio.” Lewis añadió que el cruce de esa línea aumenta el riesgo de que el régimen reconsidere también su postura respecto al desarrollo de armas nucleares, un programa que Teherán ha negado sistemáticamente pero que el conflicto actual podría acelerar.

Danny Citrinowicz, quien dirigió durante años el área de análisis sobre Irán en la inteligencia militar israelí, apuntó al significado político del lanzamiento tanto como al técnico. “Muestra hasta dónde está llegando el proceso de toma de decisiones hacia el extremo”, afirmó al WSJ, sugiriendo que el ataque a Diego García refleja un régimen que ha abandonado los cálculos de prudencia que históricamente moderaron sus respuestas militares.

Farzin Nadimi, investigador especializado en Irán en el Washington Institute, agregó otra capa de incertidumbre: aún no está claro si los misiles disparados habrían podido alcanzar efectivamente Diego García, dado que ninguno impactó en el objetivo. Construir misiles de largo alcance que funcionen de manera confiable es técnicamente complejo, precisó, debido a las tensiones extremas que experimentan los proyectiles durante el vuelo.

Vista aérea de la base militar estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico. Irán lanzó dos misiles balísticos contra la instalación, revelando un alcance de 4.000 kilómetros que Teherán había negado públicamente. (Marina de Estados Unidos vía AP, archivo)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, retomó estas conclusiones este domingo durante una visita a Arad, en el sur de Israel, donde el sábado por la noche un misil iraní impactó en un barrio residencial sin ser interceptado. Desde los escombros, Netanyahu fue directo: “Dispararon un misil balístico intercontinental sobre Diego García. Son 4.000 kilómetros. He estado advirtiendo todo el tiempo: ahora tienen la capacidad de llegar profundamente a Europa”.

“Están poniendo a todos en su mira”, agregó el premier, en referencia también al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz. “Están cortando una ruta marítima internacional, una ruta energética, e intentando chantajear al mundo entero.”

Vista aérea del cráter dejado por un misil iraní en un barrio residencial de Arad. Netanyahu visitó el lugar y advirtió que Irán ya tiene capacidad para alcanzar "el centro de Europa" con sus misiles. (REUTERS/Dedi Hayun)

Netanyahu aprovechó la visita para llamar a los líderes mundiales a sumarse a la ofensiva conjunta israelí-estadounidense contra Irán. “Es hora de que los líderes del resto de los países se sumen. Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más”, afirmó, sin precisar qué países ni en qué capacidad. El presidente Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la escasa respuesta internacional de apoyo a la campaña militar.

Por su parte, el Ejército israelí publicó ayer un mapa en redes sociales mostrando el radio de acción de los misiles iraníes, con Londres, París y Berlín dentro del alcance. “El régimen terrorista iraní representa una amenaza global”, señaló el comunicado militar israelí, recordando que ya en junio de 2025, durante la Operación León Naciente, Israel había advertido sobre el desarrollo de estos proyectiles, advertencia que Teherán negó en ese momento.

El Reino Unido respondió al ataque ampliando el acceso estadounidense a sus bases en todo el mundo para operaciones contra Irán. El Ministerio de Defensa británico calificó los ataques como “una amenaza para los intereses británicos y sus aliados”. El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Londres que permitir el uso de sus instalaciones equivale a “participar en la agresión”.