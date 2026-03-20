Un iraní fue arrestado tras intentar ingresar a una base naval nuclear en el Reino Unido

El submarino de la clase Astute, Artful, fue entregado oficialmente a la Marina Real británica hoy, jueves, 10 de diciembre de 2015 (Royal Navy)

Un iraní de 34 años fue arrestado tras intentar acceder sin autorización a la base naval nuclear de Faslane, en Escocia, donde se resguardan los submarinos nucleares de la flota británica. El incidente desencadenó una investigación que involucra tanto a la policía escocesa como a las fuerzas de seguridad del Ministerio de Defensa, en un contexto de alerta reforzada por posibles amenazas vinculadas a Irán, según informó The Times.

Junto al individuo, una mujer de 31 años, cuya nacionalidad no fue divulgada, también fue detenida. El hecho se produjo el jueves 19 de marzo de 2026, cuando ambos, a bordo de un vehículo, se aproximaron a la entrada del recinto. La base Clyde, conocida también como Faslane, alberga cuatro submarinos equipados con misiles balísticos Trident y actúa como núcleo del sistema de disuasión nuclear permanente del Reino Unido. Este dato resalta la sensibilidad estratégica de la instalación donde ocurrió el arresto, señaló un vocero de la Marina al medio.

La policía escocesa confirmó la detención y explicó que los arrestados no lograron superar los controles de acceso al carecer de la documentación pertinente. Según un portavoz de Police Scotland: “Alrededor de las 17.00 del jueves 19 de marzo de 2026, fuimos alertados de que dos personas intentaban entrar a la base Clyde. Un hombre de 34 años y una mujer de 31 años fueron arrestados y las investigaciones continúan”.

Está en curso una investigación conjunta entre la policía escocesa y la policía del Ministerio de Defensa para esclarecer las circunstancias. Por el momento, no hay detalles sobre si los sospechosos estaban recopilando información visual o fotográfica. Tampoco fue divulgada la naturaleza específica de su “comportamiento sospechoso”. Lo que se sabe, declaró una fuente de defensa a The Times, es que ambos fueron detenidos “por actuar de manera sospechosa en las inmediaciones”.

Faslane, un núcleo estratégico del sistema de defensa británico

La base Clyde de Faslane no solo alberga los submarinos equipados con misiles Trident, sino que también es sede de siete submarinos de la clase Astute. Estas naves están dotadas de propulsión nuclear y de capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk, que pueden alcanzar blancos a gran distancia con alta precisión, como señaló un portavoz de la Marina.

El HMS ARK ROYAL se prepara para el ejercicio JMC. El portaaviones de la Royal Navy, HMS ARK ROYAL, está fondeado cerca de la Base Naval HM Clyde en preparación para el ejercicio Joint Warrior (Royal Navy)

La relevancia operativa de Faslane se mantiene, además, en el actual contexto de tensión en Medio Oriente, donde la Royal Navy analiza la posible redeployación del submarino HMS Anson desde Australia hasta el Golfo para proteger a tropas británicas de eventuales agresiones de grupos afines a Irán. Según The Times, HMS Dragon, un destructor clase 45, navega actualmente hacia la región, con el propósito de defender la isla de Chipre frente a potenciales ataques con misiles balísticos.

El Reino Unido, a pesar de mantenerse al margen en los ataques directos contra Irán efectuados por Estados Unidos e Israel, ha autorizado el uso de bases como RAF Fairford para permitir que fuerzas estadounidenses lleven a cabo operaciones defensivas. El 29 de febrero, tras la puesta en marcha de la Operación Epic Fury, proxies iraníes lograron impactar la base británica RAF Akrotiri en Chipre con un dron de bajo vuelo.

Amenazas de seguridad e investigaciones recientes ligadas a Irán

La agencia de inteligencia MI5 ha advertido repetidas veces sobre los riesgos representados por Irán y ha atribuido al régimen de Teherán más de 20 intentos de secuestro o asesinato contra objetivos en territorio británico. Irán, por su parte, ha negado todas las imputaciones.

Esta semana, dos hombres identificados como Nematollah Shahsavani, de 40 años y nacionalidad británico-iraní, y Alireza Farasati, iraní de 22 años, fueron acusados bajo la Ley de Seguridad Nacional tras una investigación de contraterrorismo por supuesta colaboración con servicios de inteligencia extranjeros. Se les imputa realizar actividades “destinadas a asistir a un servicio de inteligencia extranjero”, según la acusación citada por The Times.

Los arrestos, llevados a cabo el 6 de marzo, están vinculados a labores de vigilancia sobre lugares y personas relacionadas con la comunidad judía de Londres, realizadas entre el 9 de julio y el 15 de agosto del año anterior. Otras dos personas que habían sido detenidas en el mismo operativo fueron puestas en libertad sin cargos.

Un destacado opositor iraní residente en el Reino Unido, Vahid Beheshti, expresó a The Times su preocupación por su seguridad después de recibir amenazas atribuibles a agentes del régimen iraní radicados en Gran Bretaña. Según relató Beheshti, quien se desempeña como activista por la democracia, estas intimidaciones han aumentado desde el asesinato del líder supremo iraní ocurrido el mes pasado, e incluyeron la difusión en redes sociales de una imagen suya bajo la mira de un arma, lo que refuerza la percepción de amenaza dirigida a disidentes en suelo británico.