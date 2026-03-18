Israel lanzó ataques contra la infraestructura terrorista de Hezbollah en Líbano: así destruyó un depósito de armas

Israel lanzó una oleada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hezbollah en Líbano

Israel lanzó una oleada de ataques contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano tras el lanzamiento de decenas de cohetes hacia territorio israelí por parte de la organización, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado oficial.

Durante la madrugada de este miécoles, las FDI ejecutaron ataques aéreos y marítimos contra objetivos considerados clave de Hezbollah, incluidos lanzadores, depósitos de armas y cuarteles generales. El comunicado militar señaló que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron anoche una oleada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hezbollah”. Se detectaron preparativos de Hezbollah para intensificar el fuego, por lo que, según las FDI, “el Comando Norte comenzó a interrumpir y frustrar los ataques”.

Un ataque aéreo israelí impactó un edificio en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, provocando su derrumbe y una gran columna de humo, de acuerdo con imágenes difundidas por Reuters. El ejército israelí, que había instado previamente a la evacuación del edificio antes del ataque, indicó que “se realizaron rápidos cercos alrededor de los lanzadores y sus escuadrones que disparaban contra Israel, lo que impidió un bombardeo significativo contra territorio israelí”.

El momento en el que un edificio en el centro de Beirut es alcanzado por un ataque israelí y se derrumba

Los ataques también alcanzaron suburbios del sur de la capital libanesa, controlados por Hezbollah, donde explosiones nocturnas fueron registradas visualmente. Las imágenes difundidas muestran una gran bola de humo sobre la ciudad tras el impacto, mientras continúan los operativos militares en la región.

Un ataque aéreo israelí derrumba un edificio en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, tras una advertencia de evacuación (REUTERS/Khalil Ashawi)

Las FDI informaron que, evacuaron a residentes de la ciudad de Tiro para su protección, mientras se atacaban depósitos de armas y cuarteles generales de Hezbollah, ubicados, según el comunicado, en zonas civiles. “Este es otro ejemplo de cómo Hezbollah utiliza a ciudadanos libaneses para actividades terroristas”, afirmaron las FDI.

Israel advierte que continuará actuando contra Hezbollah, responsabilizando a Irán por su apoyo y reiterando su defensa en la frontera norte (@idfonline)

Más de 80 infraestructuras de Hezbollah fueron destruidas en la última semana por fuerzas de la Brigada 300 y la División 146 durante incursiones en el sur de Líbano. Además, dos miembros de la organización que habían sido reportados como desaparecidos fueron eliminados en la zona. Las operaciones incluyeron ataques contra activos financieros de la asociación Al-Karch Al-Hassan en Beirut, señalada como entidad utilizada por Hezbollah para el pago de salarios y la financiación de complots terroristas. “La Armada atacó a un importante centro terrorista de la organización Hezbollah en Beirut”, precisó el comunicado.

Fuerzas de Defensa de Israel atacan lanzadores, depósitos de armas y cuarteles generales de Hezbollah en el sur de Líbano y Beirut (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La ofensiva incluyó el ataque al cuartel general de la división Imam Hussein en el sur libanés y a un centro estratégico en Beirut, empleando armas de precisión y vigilancia aérea. Las FDI afirmaron haber tomado “medidas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, incluyendo alertas tempranas, el uso de armas de precisión y vigilancia aérea”.

Las FDI aseguran que han empleado armas de precisión y han dado alertas tempranas para minimizar daños a civiles en sus incursiones. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Las FDI advirtieron que continuarán actuando contra Hezbollah, organización que, según el comunicado, “ha decidido unirse a la campaña y operar bajo el amparo del régimen terrorista iraní”, y reiteraron que “no permitirá que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel”.