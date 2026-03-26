Rosalía, obligada a cancelar su concierto en Milán debido a un problema de salud: “Estoy realmente mal, tengo dolor”

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

La gira internacional de Rosalía ha sufrido un contratiempo inesperado en una de sus primeras paradas europeas. La artista catalana se vio obligada a interrumpir su concierto en Milán apenas unos minutos después de haber comenzado, debido a un problema de salud que le impidió continuar con normalidad sobre el escenario.

El incidente se produjo el pasado miércoles, 25 de marzo, por la noche, en el marco de la gira con la que la cantante está presentando su último álbum, LUX, por diferentes ciudades del mundo. Tan solo una semana antes, Rosalía había dado el pistoletazo de salida a este tour en Lyon, generando una gran expectación entre sus seguidores internacionales. Milán era una de las citas más esperadas, pero el espectáculo no pudo desarrollarse según lo previsto.

Rosalía durante un concierto

Desde los primeros compases del concierto, los asistentes pudieron percibir que algo no iba bien. Durante varios minutos, la artista permaneció en escena con visibles signos de malestar, lo que hizo saltar las alarmas entre el público. Finalmente, fue la propia Rosalía quien confirmó la situación y anunció la cancelación del resto del espectáculo. “He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo”, comunicó la catalana a sus seguidores. Antes de abandonar el escenario, quiso dirigirse nuevamente a sus fans con un mensaje de disculpa y esperanza: “Lo siento. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”.

El problema de salud que obligó a Rosalía a cancelar su concierto en Milán

Poco después, la artista explicó con mayor detalle el motivo de su estado de salud. “Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar”, señaló, dejando claro que su intención inicial había sido continuar con el concierto a pesar de las dificultades físicas. Según su propio testimonio, la cantante atravesó momentos especialmente complicados incluso antes de salir al escenario. Rosalía quiso ser transparente con el público que había adquirido entradas para el evento y compartió la dureza de la situación: “He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo”.

A pesar de su determinación, la artista ya había anticipado que la continuidad del concierto era incierta: “Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor”. Finalmente, esas palabras se materializaron y el concierto quedó suspendido.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Pese a la decepción por no poder disfrutar del espectáculo completo, la reacción del público fue mayoritariamente comprensiva. Lejos de mostrar enfado, muchos asistentes optaron por enviar mensajes de apoyo a la cantante, valorando el esfuerzo realizado en condiciones adversas y deseándole una pronta recuperación. Queda ahora en el aire la posibilidad de que Rosalía regrese a Milán para ofrecer el concierto que quedó incompleto, una opción que parece probable si se tienen en cuenta sus palabras de despedida.

La próxima cita musical de Rosalía

Mientras tanto, el calendario de la gira sigue avanzando y la atención se centra ahora en sus próximas actuaciones en España. La artista tiene previsto actuar en el Movistar Arena de Madrid los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril, en una serie de conciertos que han generado una enorme expectación. Las entradas se agotaron rápidamente tras salir a la venta, coincidiendo además con el periodo vacacional de Semana Santa, lo que facilita el desplazamiento de seguidores desde distintos puntos del país.

Rosalía en el videoclip de 'Sauvignon Blanc'. (YouTube)

Tras su paso por la capital, Rosalía llevará su espectáculo a Barcelona, donde actuará en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Estos conciertos tienen un significado especial al celebrarse en su tierra natal, y están llamados a ser uno de los momentos más destacados del Lux Tour, siempre que su estado de salud le permita cumplir con lo previsto. Por el momento, tanto la artista como sus seguidores esperan que este contratiempo quede atrás cuanto antes y que Rosalía pueda retomar la gira en plenas condiciones, especialmente en sus esperadas citas en España.