Mundo

Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Comercios, centros comerciales y cafeterías deberán cerrar más temprano, y se limitará la iluminación pública y de anuncios

Guardar
Egipto adelantará el cierre de
Egipto adelantará el cierre de comercios para enfrentar el alza de costos energéticos

Egipto comenzará a restringir el uso de electricidad, incluyendo la orden de cierre temprano para comercios y cafeterías, mientras el país norteafricano importador de energía enfrenta el aumento de los costos globales de combustibles a raíz de la guerra en Irán.

A partir del 28 de marzo, los centros comerciales, restaurantes y comercios deberán cerrar a las 21 horas durante cinco días a la semana, anunció el primer ministro Mostafa Madbouly el miércoles ante la prensa.

Mostafa Madbouly anunció nuevas medidas
Mostafa Madbouly anunció nuevas medidas de ahorro energético en Egipto (Reuters)

Los fines de semana, el horario de cierre será a las 22 horas, un horario aún temprano para muchos en un país de 110 millones de habitantes, donde es habitual comprar y cenar hasta altas horas de la noche.

Estas medidas reflejan los desafíos que el más reciente conflicto en Medio Oriente impone a Egipto, que depende de la importación de gas natural para gran parte de su generación eléctrica y buscaba reactivar la economía tras obtener un rescate global de 57 mil millones de dólares y devaluar su moneda en 2024.

Otras restricciones incluirán apagar carteles publicitarios iluminados y reducir la iluminación pública al mínimo seguro. Muchos edificios gubernamentales también cerrarán a las 18 horas, mientras que las autoridades evalúan imponer el trabajo remoto uno o dos días por semana tanto para el sector público como el privado.

Las nuevas medidas incluyen reducir
Las nuevas medidas incluyen reducir la iluminación pública y apagar carteles publicitarios (Reuters)

“Debemos comenzar a racionar la cantidad de combustible y electricidad que usamos”, declaró Madbouly. Las medidas serán revisadas tras un mes y, “si Dios quiere, si la crisis termina”, se revertirán, añadió.

Madbouly explicó que antes de que estallara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la factura mensual de importación de gas del país era de unos 560 millones de dólares. Actualmente ronda los 1.650 millones de dólares debido al alza de los precios internacionales de petróleo y gas provocada por la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

Los precios internacionales del petróleo
Los precios internacionales del petróleo subieron por la guerra en Irán (Reuters)

“Intentamos manejar la situación de manera gradual” para no desestabilizar la economía, dijo el primer ministro. Señaló que limitar el consumo de energía es preferible a volver a aumentar los precios de los combustibles, como hizo el gobierno la semana pasada.

(Bloomberg)

Temas Relacionados

EgiptoConsumo de electricidadÁfricaMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

El mandatario ucraniano remarcó que la competencia internacional por armamento, especialmente tras la escalada bélica en Medio Oriente, ha complicado el acceso a sistemas clave para repeler bombardeos

Zelensky alertó sobre la falta

El OIEA confirmó que Irán no ha movido su uranio enriquecido al 60% desde el inicio de la guerra y sigue almacenado en Isfahán

Las reservas siguen bajo resguardo en el complejo subterráneo de Isfahán, según la última verificación internacional

El OIEA confirmó que Irán

Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave en Emiratos Árabes Unidos

Las hostilidades provocaron incendios en instalaciones energéticas estratégicas y activaron operativos de emergencia en la región

Irán atacó la principal refinería

Wall Street cayó en medio de preocupaciones por los precios del petróleo, la inflación y los tipos de interés

El comportamiento negativo de Wall Street se intensificó luego de las proyecciones moderadas del banco central y el aumento del conflicto en Cercano Oriente, factores que incrementaron la percepción de riesgo en los inversores

Wall Street cayó en medio

Amenaza del líder supremo iraní: dijo que los “asesinos criminales” de Ali Lariyani pagarán con sangre

El líder supremo iraní emitió este miércoles un mensaje escrito de condolencias por el asesinato del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, sin hacer aparición pública por décimo día consecutivo desde su nombramiento

Amenaza del líder supremo iraní:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mario Casas detalla el trabajo

Mario Casas detalla el trabajo del CNI en ‘El Hormiguero’: “Ellos mienten a todos, son realmente actores”

Qué son los disruptores endocrinos y cómo reducir su impacto en tu salud

Menor muere por leptospirosis y Diresa Tumbes confirma 54 casos más: infectóloga del INS explica causas y síntomas

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Año escolar 2026: Minedu expulsa a 214 docentes y administrativos implicados en graves delitos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Canadiense es arrestado en México por supuesto asesinato de un jefe de la mafia

Arabia Saudí "frustra" dos ataques con drones contra una planta de gas en el este

(Crónica) El Liverpool y el Bayern golean al Galatasaray y a la Atalanta para pasar a cuartos

Paraguay y España activan programa piloto de migración circular con trabajadores agrícolas

Crónica del Barça Femení - FC Badalona Women, 4-1

ENTRETENIMIENTO

El lado más polémico de

El lado más polémico de Miley Cyrus: lo que vivió tras dejar Hannah Montana

‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

¿Miley Cyrus al Super Bowl? Esto dijo la cantante sobre la posibilidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo

El espíritu de “The Office” se revive en el set de “Rooster”: el detrás de escena de la nueva serie de Steve Carell

La broma de Kevin en ‘The Office’ que fue censurada en TV: “Me enfadé mucho con los editores”