Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Egipto adelantará el cierre de comercios para enfrentar el alza de costos energéticos

Egipto comenzará a restringir el uso de electricidad, incluyendo la orden de cierre temprano para comercios y cafeterías, mientras el país norteafricano importador de energía enfrenta el aumento de los costos globales de combustibles a raíz de la guerra en Irán.

A partir del 28 de marzo, los centros comerciales, restaurantes y comercios deberán cerrar a las 21 horas durante cinco días a la semana, anunció el primer ministro Mostafa Madbouly el miércoles ante la prensa.

Mostafa Madbouly anunció nuevas medidas de ahorro energético en Egipto (Reuters)

Los fines de semana, el horario de cierre será a las 22 horas, un horario aún temprano para muchos en un país de 110 millones de habitantes, donde es habitual comprar y cenar hasta altas horas de la noche.

Estas medidas reflejan los desafíos que el más reciente conflicto en Medio Oriente impone a Egipto, que depende de la importación de gas natural para gran parte de su generación eléctrica y buscaba reactivar la economía tras obtener un rescate global de 57 mil millones de dólares y devaluar su moneda en 2024.

Otras restricciones incluirán apagar carteles publicitarios iluminados y reducir la iluminación pública al mínimo seguro. Muchos edificios gubernamentales también cerrarán a las 18 horas, mientras que las autoridades evalúan imponer el trabajo remoto uno o dos días por semana tanto para el sector público como el privado.

Las nuevas medidas incluyen reducir la iluminación pública y apagar carteles publicitarios (Reuters)

“Debemos comenzar a racionar la cantidad de combustible y electricidad que usamos”, declaró Madbouly. Las medidas serán revisadas tras un mes y, “si Dios quiere, si la crisis termina”, se revertirán, añadió.

Madbouly explicó que antes de que estallara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la factura mensual de importación de gas del país era de unos 560 millones de dólares. Actualmente ronda los 1.650 millones de dólares debido al alza de los precios internacionales de petróleo y gas provocada por la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

Los precios internacionales del petróleo subieron por la guerra en Irán (Reuters)

“Intentamos manejar la situación de manera gradual” para no desestabilizar la economía, dijo el primer ministro. Señaló que limitar el consumo de energía es preferible a volver a aumentar los precios de los combustibles, como hizo el gobierno la semana pasada.

(Bloomberg)