Mueren dos personas en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico interceptado en EAU

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron que parte de los fragmentos generados tras la neutralización de un misil balístico impactaron en las inmediaciones de la carretera Sueihan, causando dos muertos, tres heridos y daños materiales en vehículos. Este hecho se produjo luego de que los sistemas de defensa aérea de Emiratos lograran interceptar el proyectil en un contexto regional marcado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según detalló la oficina de medios de Abu Dabi, los fallecidos aún no han sido identificados.

De acuerdo con la información recogida por la agencia oficial de Abu Dabi a través de un comunicado difundido en redes sociales, el incidente ocurrió en un momento de tensión en Oriente Próximo, como consecuencia directa de la escalada bélica iniciada a partir de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra posiciones iraníes. A raíz de estos ataques, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones dirigidos tanto contra Israel como contra intereses estadounidenses en la región, incluyendo bases militares.

Según publicó el medio, la oficina de comunicación emiratí explicó que el incidente responde estrictamente a la interceptación de un misil balístico y fueron los restos de ese artefacto los que cayeron sobre la carretera y las zonas aledañas, con efectos materiales y personales. Entre los vehículos afectados se registraron daños considerables, aunque las autoridades no han especificado todavía el valor ni la cantidad exacta de las unidades impactadas.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos reiteraron que la población acceda únicamente a información proporcionada por canales oficiales para evitar la propagación de rumores o datos no corroborados. También insistieron, según consignó el comunicado, en la importancia de no difundir información sin verificar sobre la situación en desarrollo.

Tal como informó la oficina de medios, en las últimas jornadas las defensas aéreas del país han logrado derribar docenas de misiles y drones lanzados por fuerzas iraníes. Estos ataques forman parte de la respuesta autorizada por Irán tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, acción que tuvo lugar durante conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, en las que ambas partes buscaban avanzar hacia un nuevo acuerdo nuclear.

Según reportó la agencia oficial, el gobierno emiratí mantiene un monitoreo constante de la situación de seguridad en el territorio nacional, reforzando los dispositivos de defensa y vigilancia aérea, particularmente en puntos estratégicos y zonas sensibles del país. Las autoridades indicaron que en el contexto actual se mantendrán los protocolos de emergencia activa y se intensificarán las tareas de patrullaje en las áreas expuestas a riesgos derivados de eventuales ataques balísticos o ataques con drones.

La caída de los restos del proyectil interceptado en zonas de tránsito vehicular provocó la intervención inmediata de servicios de emergencia, que trasladaron a los heridos para recibir atención médica y procedieron a asegurar el área. Según mencionó la oficina de medios de Abu Dabi, los equipos de rescate realizaron una rápida evaluación de los daños y coordinaron el retiro de los escombros.

El incidente se produce en pleno aumento de tensiones en la región, después de los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la ofensiva iraní. Según detalló la agencia oficial, las fuerzas iraníes han dirigido sus ataques a objetivos vinculados a intereses israelíes y estadounidenses, motivados por la escalada de enfrentamientos y la falta de avances en las conversaciones nucleares. Ante esta situación, Emiratos Árabes Unidos ha reforzado las alertas de seguridad y las defensas aéreas en todo su territorio.

Fuentes oficiales emiratíes confirmaron que las investigaciones en torno al origen exacto de los fragmentos y su trayectoria continúan, con el objetivo de precisar los factores que influyeron en el impacto sobre la carretera Sueihan. Según difundió la oficina de medios, las autoridades seguirán informando sobre cualquier novedad mediante los canales institucionales.

Las autoridades llamaron nuevamente a la calma, pidiendo a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes gubernamentales y evitando la circulación de información sin respaldo oficial, dada la sensibilidad del contexto regional y la rápida evolución de los acontecimientos, según recoge el canal de comunicación estatal de Abu Dabi.