Tommy Shelby bajo el microscopio: el arte más pequeño del mundo une a Peaky Blinders y el rescate animal en una muestra solidaria

Una microscultura de Tommy Shelby pintada con una pestaña destaca en la exposición solidaria

El artista británico Willard Wigan ha presentado una microsculptura de Tommy Shelby, el icónico personaje de la serie “Peaky Blinders”, utilizando una pestaña como pincel en una exposición benéfica en Halesowen, Reino Unido. La muestra busca apoyar al refugio Monarch’s Mutts Dog Rescue, según reportó BBC News.

Willard Wigan creó una escultura en miniatura que representa a Tommy Shelby montado a caballo, visible únicamente bajo el microscopio. Esta pieza única forma parte de una exposición con otras 19 microsculturas en el Cornbow Centre de Halesowen. El objetivo de la exhibición es recaudar fondos para Monarch’s Mutts Dog Rescue, entidad que rescata y cuida perros vulnerables en Reino Unido.

La microscultura de Tommy Shelby fue realizada durante cuatro semanas, en un proceso en el que el artista recurrió a herramientas poco convencionales. Wigan expresó al medio citado su admiración por la estética y el aura enigmática de los Peaky Blinders. Reconocido internacionalmente por sus esculturas en miniatura, el creador ha trabajado con soportes insólitos como el ojo de una aguja, la cabeza de un alfiler o incluso un solo cabello humano.

La figura en miniatura de “Peaky Blinders” solo puede observarse bajo el microscopio

La reputación de Willard Wigan trasciende las fronteras del Reino Unido, ya que varias de sus obras han sido adquiridas por coleccionistas privados y exhibidas en museos de diferentes países, según informa The Guardian. Su capacidad para crear piezas microscópicas le ha valido elogios de la crítica especializada y el reconocimiento de instituciones culturales, consolidándolo como uno de los artistas más singulares de la escultura contemporánea.

Exposición benéfica y apoyo al rescate de perros

La exposición, titulada “Through the Microscope and In the Eye of a Needle”, inició el sábado y se mantendrá abierta por cuatro semanas en el Cornbow Centre. Todo lo recaudado será destinado a Monarch’s Mutts Dog Rescue, organización fundada en Halesowen por Lucy Antill y su hermana, tras un encuentro casual con Wigan.

Según BBC News, Lucy Antill detalló que los fondos obtenidos podrían permitir la compra de un vehículo adecuado para el traslado de perros por todo el país. Además, resaltó que los gastos veterinarios para la asociación oscilan entre £3.000 y £5.000 cada mes. Antill explicó que, en última instancia, sueñan con adquirir un terreno y construir perreras para establecer un santuario dedicado al cuidado de los animales.

La escultura de Tommy Shelby representa el vínculo entre arte, creatividad y solidaridad, afirmó el artista

Wigan también compartió su motivación solidaria en declaraciones recogidas por el medio: desde su infancia ha sentido un especial afecto por los animales y lamenta que algunos sufran malos tratos.

El arte microscópico de Willard Wigan y su historia personal

Willard Wigan, originario de Wolverhampton y de 68 años de edad, ha perfeccionado una técnica que le permite esculpir entre los latidos de su corazón y así lograr precisión extrema.

El artista señaló al medio que, entre cada latido, dispone de 1,5 segundos para trabajar y ha aprendido a ralentizar su pulso para alcanzar el detallismo requerido en sus obras. Además de su pestaña, ha llegado a usar partículas de polvo para pintar esculturas diminutas.

La miniatura de “Peaky Blinders” se convierte en símbolo de la campaña solidaria

El diagnóstico de autismo a los 50 años marcó un nuevo rumbo en su vida. Wigan admitió que las dificultades para leer y escribir lo empujaron hacia la creatividad manual, volcándose en la escultura en miniatura. En 2007 fue distinguido con el título de Miembro del Imperio Británico (MBE) por su contribución al arte.

El artista explicó que su manera de ver el mundo lo llevó a canalizar su energía vital hacia la creación artística. Asegura que con una sola mirada puede memorizar el rostro de una persona y esculpirlo minutos después en una astilla de madera.

La microscultura de Tommy Shelby, realizada por Willard Wigan con técnicas y herramientas fuera de lo común, se exhibe en Halesowen para recaudar fondos destinados a Monarch’s Mutts Dog Rescue.

Esta pieza, junto a una veintena de obras en miniatura, encarna el compromiso del artista con el apoyo al rescate de perros y refleja cómo la creatividad puede convertir los desafíos personales en expresión artística y solidaridad.