Irán mantiene las hostilidades con los países del Golfo: lanzó nuevos ataques contra Irak y Kuwait

Un ataque con misiles contra el aeropuerto de Bagdad dejó al menos cinco civiles heridos

Un ataque con cohetes en el aeropuerto internacional de Bagdad dejó cinco empleados heridos y provocó una amplia operación de seguridad en la zona. Horas antes, un dron impactó una base militar en Kuwait, donde se destruyó un centro de control italiano, aunque no hubo heridos entre el personal militar.

Cinco trabajadores resultaron heridos este domingo luego de que varios cohetes impactaran en el aeropuerto internacional de Bagdad y sus alrededores, según informó el portavoz de seguridad iraquí, teniente general Saad Maan.

Los afectados, cuatro empleados y un ingeniero, se encontraban realizando tareas en el complejo aeroportuario. El ataque tuvo lugar cerca de las 19:00, hora local, y los proyectiles cayeron en distintos puntos, entre ellos una planta desalinizadora, la base aérea Mártir Alaa y la prisión central de Al Karj, todos dentro del perímetro del aeropuerto.

Las autoridades de seguridad desplegaron un operativo para rastrear a los responsables. Durante la búsqueda, las fuerzas iraquíes localizaron la plataforma de lanzamiento utilizada para disparar los cohetes, la cual había sido escondida en un vehículo estacionado en la zona de Al Raduaniya, al suroeste de la capital.

El impacto de los proyectiles generó daños en una planta desalinizadora, la base aérea Mártir Alaa y la prisión central de Al Karj

A raíz de este incidente, los mandos de inteligencia y los responsables de la seguridad del aeropuerto fueron destituidos y se ordenó reforzar la vigilancia y las medidas de protección en todo el sector.

El aeropuerto internacional de Bagdad, además de operar como terminal civil, dispone de instalaciones militares, una base de las fuerzas armadas iraquíes y un complejo logístico de Estados Unidos. Allí también se encuentra la prisión central de Al Karj, que alberga a numerosos sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico, muchos de ellos trasladados desde Siria en los últimos meses.

El ministerio de Justicia iraquí advirtió que los ataques en las inmediaciones del aeropuerto ponen en riesgo la seguridad de la prisión y de los procesos judiciales contra los detenidos.

En los últimos días, el aeropuerto y las instalaciones asociadas han sido blanco de ataques repetidos, atribuidos a grupos armados respaldados por Irán, en el contexto de la escalada regional tras el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra objetivos en Teherán.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por un ataque con misiles (AP/Ali Jabar)

Las fuerzas de seguridad iraquíes han informado acerca del uso de cohetes y drones en estos ataques, así como del derribo de varios aparatos no tripulados cerca del aeropuerto. El sábado, un dron impactó el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad y, en la ciudad, se registraron ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses que ocasionaron la muerte de combatientes proiraníes.

En Kuwait, un dron impactó este domingo la base militar Alí al Salem, utilizada por fuerzas estadounidenses e italianas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa de Italia, general Luciano Portolano, confirmó que el ataque destruyó un refugio que servía como centro de control de drones de la fuerza italiana desplegada en la base.

Aunque los daños materiales fueron significativos, las autoridades italianas informaron que no hubo heridos entre el personal militar y que las operaciones esenciales continúan con normalidad. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que la presencia militar en Kuwait se mantendrá y que los compromisos internacionales serán respetados pese a las amenazas.

Las fuerzas iraquíes localizaron la plataforma de lanzamiento utilizada para disparar los cohetes, la cual había sido escondida en un vehículo estacionado en la zona de Al Raduaniya, al suroeste de la capital

El personal italiano en la base se redujo en los últimos días como medida preventiva tras el inicio de los bombardeos regionales. El equipo restante está encargado de funciones esenciales para el cumplimiento de las misiones asignadas. El Ministerio de Defensa italiano calificó el centro de control destruido como un recurso destinado a las operaciones de vigilancia y apoyo en la región.

Kuwait y otros países del Golfo han incrementado sus dispositivos de seguridad ante el aumento de ataques con cohetes y drones desde el inicio de la ofensiva regional. Las autoridades locales, junto a sus aliados, mantienen un monitoreo permanente de las amenazas y ajustan sus sistemas de defensa para proteger instalaciones estratégicas y personal desplegado.

Estos hechos reflejan el incremento del riesgo sobre infraestructuras civiles y militares en Medio Oriente y la compleja situación de seguridad tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado consecuencias directas en varios países de la región.

(Con información de Europa Press)