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Donald Trump y Keir Starmer dialogaron sobre la importancia de “reabrir” el estrecho de Ormuz

El gobierno británico señaló que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de “poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”

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Donald Trump y Keir Starmer
Donald Trump y Keir Starmer dialogaron sobre la importancia de “reabrir” el estrecho de Ormuz (AP, Archivo)

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer conversaron este domingo sobre la crítica situación en el estrecho de Ormuz, actualmente cerrado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según un comunicado de Downing Street, ambos líderes destacaron la importancia de reabrir el paso marítimo para frenar el aumento de los precios globales y normalizar el comercio internacional.

Los líderes discutieron la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para acabar con las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un incremento de los costos en todo el mundo”, indicó un portavoz británico.

Starmer aprovechó la llamada para expresar sus condolencias por los militares estadounidenses fallecidos durante el conflicto, que comenzó el 28 de febrero. El Reino Unido, aunque no participa de manera activa en la ofensiva militar, ha permitido el uso de bases británicas por parte de las fuerzas estadounidenses y ha reforzado su presencia en la región con operaciones defensivas, incluyendo el derribo de drones iraníes.

El gobierno británico señaló que
El gobierno británico señaló que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de “poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo” (REUTERS/Christopher Furlong/Archivo)

Tras un ataque con dron a la base británica de Akrotiri en Chipre, Starmer ordenó el despliegue del destructor HMS Dragon, helicópteros y aviones antidrones al área.

La conversación entre Trump y Starmer se produce en un contexto de presión internacional para resolver el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El sábado, Trump instó públicamente a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y el propio Reino Unido a enviar buques de guerra para garantizar la seguridad de la vía y contrarrestar la amenaza iraní. El régimen de Teherán, según fuentes citadas por Downing Street, mantiene el cierre de Ormuz como medida de presión y en represalia por los ataques occidentales.

En paralelo, Trump ha reiterado en sus declaraciones que las fuerzas estadounidenses han causado importantes daños en las infraestructuras petroleras iraníes, en particular en la isla de Kharg.

Podemos golpearla unas cuantas veces más solo por diversión”, dijo Trump a NBC News, advirtiendo que no está dispuesto a negociar mientras continúe el bloqueo.

Por su parte, el canciller iraní Abbas Araqchi rechazó cualquier posibilidad de diálogo con Washington, afirmando en CBS que “no hemos pedido negociaciones ni alto el fuego” y que Teherán está preparado para resistir mientras sea necesario.

El canciller iraní Abbas Araqchi
El canciller iraní Abbas Araqchi rechazó cualquier posibilidad de diálogo con Washington (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

“No es una guerra de supervivencia. Somos lo suficientemente estables y fuertes”, aseguró Araqchi.

La Casa Blanca, según reportó The Wall Street Journal, está cerca de anunciar un acuerdo con varios países para formar una coalición internacional destinada a escoltar barcos comerciales a través del estrecho. Las discusiones continúan sobre el calendario de inicio de estas operaciones, si se implementarán durante el conflicto o solo una vez que concluyan las hostilidades.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que el gobierno espera que el conflicto termine en cuestión de semanas y que, con ello, se estabilicen los precios del petróleo.

El Reino Unido, tras la llamada de Starmer con Trump, también coordinó su posición con Canadá para analizar el impacto del cierre de Ormuz en el comercio internacional y acordó mantener consultas bilaterales sobre la crisis.

El secretario de Energía de
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que el gobierno espera que el conflicto termine en cuestión de semanas (REUTERS/Kylie Cooper)

Mientras tanto, el bloqueo de Ormuz sigue alterando el mercado energético mundial y prolonga la incertidumbre respecto al suministro y los costos del petróleo, en un contexto en el que ningún actor internacional concreta aún una solución inmediata para la reapertura del paso estratégico.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

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