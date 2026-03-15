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Cuál es la postura de los aliados de EEUU ante la propuesta de una misión naval en el estrecho de Ormuz

Tras el pedido de colaboración de Donald Trump, los primeros en responder fueron Francia, Alemania y Japón. El premier británico Keir Starmer dialogó este domingo con el presidente norteamericano

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EEUU exige a sus aliados
EEUU exige a sus aliados colaboración para escoltar a buques en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

La petición de Estados Unidos para formar una coalición internacional destinada a escoltar buques en el estrecho de Ormuz recibió respuestas mayoritariamente negativas o cautelosas de sus principales aliados. La iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump en medio de una ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán, generó tensiones y expuso la falta de consenso entre los socios occidentales. La demanda de Washington buscó implicar a gobiernos europeos y asiáticos ante la amenaza de cierre de la estratégica vía marítima por parte del régimen persa.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense CNN, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió la postura de su país. “Eso es lo que el presidente Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías, y sin duda acogemos con beneplácito, alentamos e incluso exigimos su participación para ayudar a sus propias economías”. El diplomático recordó precedentes de los años ochenta, cuando fuerzas de Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética escoltaron petroleros durante la denominada guerra de los petroleros.

No obstante, el gobierno de Alemania se desmarcó de la iniciativa. El ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, afirmó en la radiotelevisión pública ARD que su país no participará en ninguna misión para asegurar el paso marítimo. “No participaremos en la confrontación”, expresó el canciller alemán, en respuesta directa al llamado de Trump. Wadephul señaló que Berlín espera el fin de la ofensiva militar para abordar la cuestión de la seguridad regional. Según sus palabras, “la seguridad en el estrecho de Ormuz e igualmente en el mar Rojo llegará cuando haya una solución negociada y cuando se hable con los iraníes”.

El ministro de Asuntos Exteriores,
El ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, dijo que su país no enviará buques de guerra a Ormuz (Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Por su parte, Francia confirmó que mantendrá su grupo de ataque de portaaviones, encabezado por el Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental y que no desplazará sus buques al estrecho de Ormuz, como solicitó la Casa Blanca. Según la cuenta oficial ‘Respuesta francesa’ del Ministerio de Exteriores, “la postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico”. De esta manera, el Elíseo desmintió versiones sobre un despliegue de una decena de naves en la zona, replicadas en redes sociales tras la petición de Trump.

En tanto, este domingo Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablaron sobre la “importancia” de reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán, según informó la oficina del líder británico. “Los líderes debatieron sobre la situación actual en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las interrupciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, declaró una portavoz de Downing Street en un comunicado.

Desde Tokio, un alto cargo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Takayuki Kobayashi, indicó en la cadena pública NHK que Japón no descarta el envío de buques de guerra a Ormuz, aunque advirtió que la decisión se tomará con suma “cautela”. Kobayashi sostuvo que el listón para una intervención militar es “muy alto” y subrayó la necesidad de un análisis exhaustivo de la evolución del conflicto antes de cualquier determinación. Esta declaración representó la primera reacción oficial japonesa al llamamiento del presidente estadounidense.

El gobierno japonés, aliado de
El gobierno japonés, aliado de Trump, no descartó el envío de buques a Ormuz, pero aclaró que tomará la decisión con "prudencia" (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, elevó la preocupación internacional ante el riesgo de una crisis energética. El líder supremo iraní, Mojatba Khamenei, reiteró la intención de mantener cerrado el paso, lo que llevó al presidente Trump a insistir en la formación de una coalición internacional. En su red social Truth, Trump manifestó: “Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense anunció que, si resulta imprescindible, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros en la zona e incluso considera la posibilidad de conformar una coalición internacional, según reveló el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin, estimó en declaraciones a CNN que la guerra contra Irán podría prolongarse entre tres y seis semanas más, mientras persistan los objetivos militares en la región.

Francia no participará por ahora
Francia no participará por ahora en la misión naval propuesta por Trump en el estrecho de Ormuz

En el ámbito económico, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anticipó en una entrevista con NBC que los precios de la gasolina podrían reducirse a menos de tres dólares por galón durante el verano, pese a la volatilidad del mercado energético global.

Las respuestas de los aliados de Washington evidencian una marcada reticencia a involucrarse directamente en el conflicto naval. Las posiciones de Alemania, Francia y Japón ilustran la complejidad del escenario internacional y la dificultad para articular una respuesta unificada ante la crisis en el estrecho de Ormuz.

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