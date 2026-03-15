Donald Trump aseguró que las condiciones “no son lo suficientemente buenas” para alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en el Trump National Doral Miami en Miami, Florida, Estados Unidos, el 9 de marzo (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este sábado que no considera posible alcanzar un acuerdo con las autoridades iraníes, ya que los términos “aún no son lo suficientemente buenos”, aunque reconoció que Teherán estaría listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, expresó Trump y precisó que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.

En una entrevista con la cadena NBC News, el inquilino de la Casa Blanca señaló que el compromiso del régimen iraní de “abandonar por completo cualquier ambición nuclear” formaría parte del entendimiento.

Trump evitó revelar los términos específicos de un posible alto el fuego en Medio Oriente, pero destacó la superioridad militar estadounidense. Sostuvo que la capacidad iraní se limita a “lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance”, poder que —según dijo— “se puede neutralizar con relativa rapidez”. “Cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder”, agregó.

El presidente aseguró que Estados Unidos destruyó “la mayoría” de los misiles y drones iraníes y “paralizó en gran medida su producción”. “En dos días, estará totalmente diezmada”, auguró.

Por otra parte, remarcó que podría lanzar nuevos ataques contra el principal centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg, el enclave Irán, y pidió a sus aliados enviar buques de guerra para asegurar el estrecho de Ormuz, mientras que Teherán anunciaba que intensificará su respuesta.

Trump declaró que los ataques de Estados Unidos “destruyeron por completo” la mayor parte de la isla de Kharg y advirtió que podrían producirse más bombardeos: “Podríamos atacarla unas cuantas veces más, solo por diversión”.

Las declaraciones representan una escalada en la retórica presidencial, ya que Trump había afirmado previamente que EEUU solo atacaba objetivos militares en Kharg. Tres fuentes citadas por la agencia Reuters señalaron que la administración estadounidense rechazó intentos de aliados de Medio Oriente de iniciar negociaciones para terminar la guerra.

La capacidad de Irán para bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, vía fundamental para el petróleo y el gas, plantea un desafío para EEUU y sus aliados. Los precios de la energía aumentaron, ya que la guerra provoca la mayor interrupción en la cadena de suministro de petróleo registrada hasta ahora.

“Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben cuidar ese paso, ¡y nosotros les ayudaremos muchísimo!”, publicó Trump en redes sociales el sábado. “Estados Unidos también coordinará con esos países para que todo se desarrolle de forma rápida, fluida y sin contratiempos”.

Mientras el conflicto ingresa en su tercera semana, ambas partes parecen prepararse para una confrontación prolongada. El régimen iraní rechazó a posibilidad de un alto el fuego hasta que cesen los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

Las fuerzas iraníes siguen con sus bombardeos en Medio Oriente: un ataque con drones interrumpió el funcionamiento de un centro energético de los Emiratos Árabes Unidos el sábado, y Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que abandonaran Irak tras un ataque con misiles contra la embajada en Bagdad la noche anterior.

Irán instó a la población civil de los Emiratos Árabes Unidos a evacuar puertos, muelles y “escondites estadounidenses”, alegando que las fuerzas norteamericanas lanzaron ataques contra el régimen desde esas zonas. Los Emiratos Árabes Unidos negaron que los bombardeos del viernes en la isla de Kharg provinieran de su territorio.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán calificó de “objetivo legítimo” cualquier instalación asociada con Estados Unidos y exhortó a todas las industrias estadounidenses a abandonar la región.

(Con información de AFP)