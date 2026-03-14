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EEUU instó a sus ciudadanos a abandonar Irak tras los ataques contra su embajada en Bagdad

Las autoridades detallaron que la única vía disponible son los pasos terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, ya que el espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos comerciales han sido suspendidos

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Se observa humo saliendo del
Se observa humo saliendo del edificio de la embajada estadounidense en Bagdad, Irak, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP/Ali Jabar)

Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Irak debido al elevado riesgo de ataques atribuidos a Irán y milicias asociadas, según un comunicado de la embajada norteamericana en Bagdad. La alerta fue emitida tras una escalada de violencia, que incluyó el reciente ataque con misiles contra la misión diplomática estadounidense y otros incidentes dirigidos a intereses extranjeros.

Washington realizó este llamado ante la amenaza creciente de acciones armadas contra estadounidenses, edificios oficiales y objetivos estratégicos en Irak. La embajada estadounidense advirtió que tanto Irán como los grupos vinculados representan una seria amenaza, y recomendó a sus nacionales revisar su seguridad personal y salir del país en cuanto resulte seguro hacerlo.

La única vía disponible son los pasos terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, ya que el espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos comerciales han sido suspendidos.

Este sábado por la mañana, un proyectil impactó el helipuerto del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, según fuentes de seguridad iraquíes citadas por Reuters y The Associated Press. Se observó una densa columna de humo sobre la zona y el incidente extendió la tensión en la llamada Zona Verde.

La sede diplomática había elevado su nivel de alerta horas antes del ataque. No se informaron víctimas ni daños materiales inmediatos. Diferentes fuentes mencionaron la posibilidad de que se utilizara un dron o un misil, aunque las causas exactas no habían sido confirmadas, y la embajada optó por no emitir declaraciones tras el suceso.

Grupos iraquís vinculados al régimen
Grupos iraquís vinculados al régimen de Irán protestan violentamente frente a la embajada de EEUU en Bagdad (Europa Press/Contacto/Sgt. Kyle C. Talbot/Planetpi)

El 12 de marzo, un avión cisterna estadounidense KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, causando la muerte de seis miembros de la tripulación. Las autoridades estadounidenses indicaron que no existen pruebas de que el accidente haya sido provocado por fuego enemigo. Pese a ello, algunas milicias alineadas con Irán aseguraron, sin pruebas, que la aeronave fue derribada.

La violencia se replicó en la región de Erbil, donde un bombardeo causó la muerte del suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, según informó el presidente francés Emmanuel Macron. Varios soldados internacionales resultaron heridos durante el ataque. Macron remarcó que la presencia francesa en Irak responde exclusivamente a la lucha contra el Estado Islámico.

El mandatario francés condenó que la guerra en Irán haya sido utilizada como pretexto para agresiones contra fuerzas internacionales o civiles en territorio iraquí.

La alerta de Washington ocurre dos semanas después de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán que concluyó con la muerte del líder iraní Ali Khamenei. Desde entonces, los ataques atribuidos a milicias proiraníes se han multiplicado, afectando tanto a estadounidenses como a personal de otros países.

La embajada estadounidense insistió en su comunicado en que “Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak”. Pese al cierre aéreo y las dificultades logísticas, las autoridades facilitarán asistencia a quienes busquen evacuar.

La embajada de EEUU en
La embajada de EEUU en Bagdad es custodiada por las fuerzas iraquíes

Por su parte, Francia subrayó el carácter estrictamente antiterrorista de su despliegue en Irak y exigió garantías de protección para su personal. Las autoridades francesas han condenado enérgicamente los recientes ataques.

Estos acontecimientos reflejan el aumento de la inestabilidad tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero de 2026, resaltando la vulnerabilidad de las misiones diplomáticas y de las fuerzas internacionales ante ataques con cohetes y drones.

El presidente francés remarcó que la comunidad internacional no puede aceptar agresiones que pongan en peligro la misión de seguridad en Irak ni el compromiso de las fuerzas extranjeras en la lucha contra el terrorismo.

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