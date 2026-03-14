La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por un ataque con proyectiles

Se observa humo saliendo del edificio de la embajada estadounidense en Bagdad, Irak, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP/Ali Jabar)

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada este sábado por un ataque con misiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters. El impacto generó una columna de humo que se elevó desde el edificio, aunque no se brindaron detalles sobre los daños ocasionados.

La sede diplomática no emitió comentarios inmediatos tras el último incidente.

Según reportó un periodista de la agencia AFP, una nube de humo negro se elevó sobre la embajada estadounidense poco después de que se oyeran explosiones el sábado por la mañana.

Por su parte, la agencia The Associated Press indicó que un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto de la sede diplomática estadounidense en Bagdad, según informaron dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Se observa humo saliendo del edificio tras un ataque contra la embajada estadounidense en Bagdad el 14 de marzo de 2026 (AFP)

Dos funcionarios de seguridad informaron a AFP que el complejo de la embajada fue alcanzado durante el ataque, aunque las causas exactas no han sido confirmadas. Una fuente indicó que un dron impactó la embajada, mientras que otra señaló que un proyectil, presuntamente un misil, cayó sobre el complejo diplomático.

El complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, situado en la Zona Verde de seguridad, ha sido objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

El viernes por la mañana, la sede diplomática renovó su alerta de seguridad de nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y los grupos milicianos aliados han realizado ataques previos contra ciudadanos, intereses e infraestructuras estadounidenses y que “podrían seguir atacándolos”.

A su vez, se conoció que los seis miembros de la tripulación de un avión cisterna estadounidense KC-135 murieron en un accidente registrado el 12 de marzo en el oeste de Irak.

Se observa humo saliendo del edificio tras un ataque contra la embajada estadounidense en Bagdad el 14 de marzo de 2026 (AFP)

El aparato se estrelló durante la tarde del viernes y, según las autoridades, no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado por un ataque hostil. Mientras continúa la investigación, Washington sostiene que el accidente no se debió a fuego enemigo, aunque algunas milicias proiraníes aseguraron que la aeronave fue derribada por un misil.

El balance oficial confirmó primero la muerte de cuatro militares, y posteriormente se hallaron los cuerpos de los otros dos tripulantes.

En medio de ataques del régimen iraní, el presidente de Francia Emmanuel Macron anunció el viernes la muerte de un militar francés durante un bombardeo en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, hecho que también dejó varios soldados heridos en una base donde fuerzas extranjeras participan en operaciones contra el terrorismo.

El mandatario identificó al fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. “El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió en X.

Macron identificó al militar fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces (REUTERS)

El presidente confirmó que otros militares resultaron heridos durante el ataque. “Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable”, afirmó Macron, en referencia al grupo terrorista Estado Islámico.

Macron subrayó que la presencia militar francesa en Irak responde estrictamente a la lucha contra el terrorismo y advirtió que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”.

(Con información de Reuters, Associated Press y AFP)