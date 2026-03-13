Mundo

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

El jefe del Estado Mayor israelí reconoce un fallo en las alertas civiles durante el mayor ataque de Hezbollah desde el inicio del conflicto, mientras el ministro de Defensa amenaza con ampliar la ocupación territorial

Guardar
Humo y llamas se elevan
Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí en el barrio de Bachoura, en el centro de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, Líbano. 12 de marzo de 2026 REUTERS/Mohamed Azakir

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, advirtió este jueves que el conflicto con Hezbollah es “una guerra en otro frente principal, no en un escenario secundario”, y anunció el despliegue de efectivos adicionales en la frontera norte, horas después de que el grupo terrorista chií protagonizara el mayor ataque contra Israel desde el inicio del conflicto, con 200 cohetes y 20 drones.

Zamir realizó estas declaraciones durante una visita al Mando Norte del Ejército israelí. Allí reconoció también que las FDI no alertaron a la población civil israelí antes del ataque nocturno coordinado, del que solo dos proyectiles impactaron en territorio israelí. El jefe militar admitió que la falta de aviso generó “una sensación de falta de claridad entre la población”. “Si hubo un error, y mi punto de partida es que lo hubo, yo, como jefe del Estado Mayor, soy responsable de todo”, dijo Zamir según un comunicado de las FDI.

El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más explícito en sus amenazas: advirtió con la toma por la fuerza de territorio libanés si los ataques sobre el norte de Israel continúan, con el argumento de que el gobierno de Beirut “no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio”. Zamir empleó la misma frase para anticipar que, en ese caso, lo harán las tropas israelíes. La formulación condensa la justificación para una posible expansión territorial de la operación.

El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, saluda durante el funeral del difunto soldado rehén israelí Hadar Goldin en el cementerio militar de Kfar Saba, Israel, el 11 de noviembre de 2025. ABIR SULTAN/Pool vía REUTERS

Las FDI anunciaron asimismo la eliminación de tres integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní ligados a la cúpula de Hezbollah. El ejército israelí identificó como figura central a Ali Muslim Tabaja, descrito como pilar de la División Hussein y artífice del proceso de reconstrucción de Hezbollah. Junto a él murieron Yihad al Spira, comandante adjunto, y Sajid al Handesa, responsable de operaciones con drones. En un ataque separado ejecutado el sábado anterior en Haruf, en la gobernación de Nabatiyé, las FDI confirmaron también la muerte de Abu Alí Ryan, comandante de la Fuerza Raduán de Hezbollah en el sur del Líbano.

La ofensiva aérea israelí continuó este jueves sobre Beirut, donde en las horas previas un bombardeo contra una zona de playa, con alta concentración de desplazados, dejó doce muertos y 28 heridos, la acción más letal registrada en la capital desde el inicio de la campaña. El barrio del Dahye, bastión de Hezbollah en los suburbios del sur, siguió siendo el blanco más castigado. Desde el 2 de marzo, el Ministerio de Salud libanés registra más de 630 muertos, 1.500 heridos y cerca de 800.000 desplazados.

El trasfondo político agrava el escenario. El primer ministro Nawaf Salam declaró ilegales las actividades militares de Hezbollah el 5 de marzo, pero el Ejército libanés carece de capacidad real para enfrentarse al grupo terrorista. El gobierno había aprobado en agosto de 2025 un plan de desarme de Hezbollah que quedó congelado con el estallido de los combates. Israel, por su parte, mantuvo cinco posiciones militares en suelo libanés tras el alto el fuego de noviembre de 2024 pese a las exigencias de retirada de Beirut, Hezbolá y la ONU, sentando las bases del enfrentamiento actual. Lo que entonces se presentó como medidas de seguridad provisionales es hoy el argumento estructural de una nueva fase de ocupación cuyo alcance dependerá de la evolución paralela de la guerra contra Irán.

Temas Relacionados

IsraelLíbanoMedio OrienteIránHezbollahGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

El presidente aseguró que el conflicto avanza “muy rápidamente”; el balance de víctimas en suelo iraní supera los 1.200 muertos según las autoridades de Teherán

Trump afirmó que la guerra

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

Pretoria acusa a las embarcaciones de haber entrado en su zona económica exclusiva sin autorización mientras tramitaban un permiso de tránsito, y de haber desconectado repetidamente el sistema obligatorio de identificación automática

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos

Más de un millón de autos ilegales circulan en Francia por un fraude en la matriculación tras la digitalización del sistema

El Estado perdió 550 millones de euros y enfrenta graves riesgos de seguridad y evasión fiscal

Más de un millón de

Haití inscribió 280 partidos políticos para las primeras elecciones generales en una década

Naciones Unidas alerta que la inseguridad afecta especialmente a la infancia, con medio millón de menores bajo control de bandas armadas

Haití inscribió 280 partidos políticos

El Desierto de Lut: un laboratorio natural que desafía a la ciencia y fascina a exploradores de todo el mundo

Temperaturas récord, vientos que moldean el terreno y hallazgos de vida microscópica convierten este paraje iraní en un foco de investigaciones internacionales

El Desierto de Lut: un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno Petro sube la proyección

Gobierno Petro sube la proyección de inflación, pero insiste en que no tiene que ver con el aumento del salario mínimo

Memes y sátira inundan las redes tras el anuncio de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

‘Supervivientes 2026’ da a conocer a su primer expulsado en una gala marcada por la tensión y una segunda oportunidad

En qué consiste realmente la Ley Valeria: exhiben a “El Temach” por tergiversar esta norma

Juan Daniel Oviedo reveló detalles de su llamada con Álvaro Uribe: “Él es el primero”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos propone escoltar buques

Estados Unidos propone escoltar buques por el estrecho de Ormuz “en cuanto sea militarmente posible”

Un sistema antimisiles surcoreano gana protagonismo en el conflicto de Oriente Medio

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 11 de marzo

El Ibex 35 abre la sesión con ligeros descensos

Detenido un prófugo buscado en el extranjero por secuestro y extorsión en 1999

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto dinero cuesta un Premio

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

El universo de ‘Padre de familia’ se expande con una serie centrada en Stewie

La película sobre Michael Jackson habría provocado una supuesta pelea familiar tras proyección privada