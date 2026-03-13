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La Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah: un misil impactó en un edificio en Tel Aviv

La operación incluyó misiles de precisión y drones dirigidos a distintos puntos del territorio israelí y bases extranjeras, en medio de restricciones informativas sobre la ubicación de infraestructuras críticas

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Un misil impacta en un
Un misil impacta en un edificio residencial cercano al Aeropuerto Ben Gurión, sin dejar heridos según autoridades israelíes. (REUTERS/Yossi Zeliger ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL)

Un edificio residencial situado a cuatro kilómetros del Aeropuerto Ben Gurión resultó impactado por un misil la noche del viernes, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos. El suceso se produjo en Shoham alrededor de las 19.30 hora local, tras activarse las sirenas antiaéreas en el centro de Israel, incluida la zona de Tel Aviv y el aeropuerto, habitual objetivo de ataques de Irán. Los bomberos de Israel informaron que realizan búsquedas para localizar posibles personas atrapadas y trabajan en la extinción del incendio que afectó la parte superior del inmueble de dos plantas.

El impacto levantó una columna de fuego y humo, como muestran los vídeos difundidos por los servicios de emergencia. En Rishon Lezion, a unos 11 kilómetros de Shoham, varios vehículos se incendiaron tras la caída de submuniciones, sin que se reportaran heridos. El Ejército israelí confirmó que, con toda probabilidad, se trató de un misil de racimo. Los medios locales difundieron imágenes en las que el proyectil se divide en bombas pequeñas en el aire, que luego caen al suelo.

Según datos del Ejército israelí, alrededor del 50% de los misiles iraníes disparados desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio de hasta 10 kilómetros. Cada submunición está hecha de acero y contiene una carga explosiva de entre tres y 20 kilos, mientras que algunos misiles de mayor tamaño, como el iraní Khorramshahr, pueden dispersar unas 80 bombas. Esta dispersión implica que los daños no se concentran en un solo punto y que algunas submuniciones no explotan al impactar, lo que genera un riesgo adicional prolongado y obliga a mantener medidas de seguridad durante días o semanas.

Las sirenas antiaéreas se activan
Las sirenas antiaéreas se activan en Tel Aviv y otras ciudades tras la nueva oleada de ataques iraníes con misiles y drones. (REUTERS/Itay Cohen)

En el último mes, los ataques con misiles de racimo han provocado 12 muertes en Israel, incluidos dos obreros que fallecieron el lunes pasado en Yehud, otra localidad próxima al aeropuerto, tras ser alcanzados por submuniciones de otro proyectil lanzado por Irán. Tras más de una semana cerrado, el aeropuerto de Ben Gurión reabrió parcialmente el domingo pasado para vuelos comerciales, luego de tres días en los que solo operó vuelos de repatriación.

El viernes, Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel, en una ofensiva conjunta con su aliado Hezbollah. Las sirenas antiaéreas sonaron en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades. El departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la operación incluyó el lanzamiento de numerosos misiles de precisión Jeibar-Shekan, junto a drones y con la participación de Hezbollah. Se informó que los objetivos fueron ciudades como Haifa, Caesarea, Zar’it, Shlomi y el complejo militar-industrial en Holon.

El Ejército israelí confirma el
El Ejército israelí confirma el uso de misiles de racimo por parte de Irán, diseñados para dispersar varias decenas de submuniciones explosivas. (REUTERS/Ronen Zvulun)

La Guardia Revolucionaria indicó que la ofensiva coincidió con el Día de Al Quds, jornada anual de apoyo a la causa palestina. Según el comunicado, la Armada y la Fuerza Aeroespacial iraníes, junto al Ejército y Hezbollah, llevaron a cabo la 45ª ola de la “Operación Promesa Honesta 4”. Además de los ataques en Israel, el comunicado señaló que también se lanzaron ataques contra bases estadounidenses en Erbil, norte de Irak, y Al Dhafra, en Emiratos árabes Unidos.

Hasta el momento, no se han reportado heridos de gravedad en Israel, aunque la caída de fragmentos de misiles interceptados ha causado incendios en varias zonas. Además, se informó de un incendio en una granja cerca de Holon, al sur de Tel Aviv, sin víctimas. La censura militar israelí impide publicar la localización exacta de impactos en infraestructuras críticas o militares por motivos de seguridad.

(Con información de AFP y EFE)

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