Irán sigue atacando al mercado del petróleo para afectar a la economía global: ardieron dos buques en Irak y un depósito en Bahrein

El régimen de Irán atacó tanques de combustible en una instalación en Muharraq, Bahréin

La guerra en Oriente Medio ha provocado el mayor shock de suministro petrolero de la historia, advirtió el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), mientras Irán lanzaba una nueva ola de ataques contra objetivos energéticos del Golfo que hicieron que los precios superaran los 100 dólares por barril.

Imágenes desde Baréin mostraron humo denso elevándose tras un ataque a tanques de combustible en Muharraq, y se indicó a los residentes que permanecieran en el interior y cerraran las ventanas.

Drones causaron nuevamente daños en el aeropuerto internacional de Kuwait, se escucharon explosiones en el centro de Dubái, y Arabia Saudita informó que había interceptado drones dirigidos hacia su campo petrolero de Shaybah y el distrito de su embajada.

La AIE, con sede en París y autoridad mundial en mercados energéticos, indicó que el conflicto de 13 días había provocado la “mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global”, superando las de la década de 1970.

La producción total de petróleo de los estados del Golfo ha disminuido en al menos 10 millones de barriles por día y “no hay señales de una desescalada de las hostilidades”, agregó.

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AIE, FATIH BIROL

Con muchos estados del Golfo recortando la producción y los petroleros impedidos de cruzar el crucial Estrecho de Ormuz por amenazas y ataques iraníes, los precios de referencia del petróleo han subido entre un 40 y un 50 por ciento desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Un alto mando militar iraní advirtió el miércoles que el país podría librar una guerra prolongada que “destruiría” la economía mundial, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistía en que Irán enfrentaba una derrota inminente.

El mandatario estadounidense, que enfrenta creciente presión interna, también advirtió que la campaña militar no terminaría “de inmediato” a pesar de señalar que las fuerzas estadounidenses estaban quedándose sin objetivos que golpear en la república islámica.

El conflicto se ha extendido rápidamente por la región, con cientos de muertos por ataques israelíes en Líbano, incluidos al menos ocho más que murieron el jueves en la ensangrentada zona costera de Beirut.

La navegación en el crucial Estrecho de Ormuz y alrededores permanece prácticamente paralizada, con otros tres buques atacados en el Golfo frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Al menos 20 marineros fueron rescatados

Un barco cerca de Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado por un “proyectil desconocido”, pero toda la tripulación se encontraba a salvo, según una alerta emitida el jueves por la agencia marítima del Reino Unido.

Las autoridades iraquíes anunciaron durante la noche un ataque de “sabotaje” contra dos petroleros, con al menos un tripulante de la India reportado como fallecido.

‘El final del camino’ -El Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y gas natural licuado (GNL) mundial, se encuentra frente a Irán y tiene sólo 54 kilómetros (34 millas) de ancho en su punto más estrecho.

Teherán ha prometido que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras continúen los ataques estadounidense-israelíes, aunque cifras del sector sugieren que sus propias exportaciones, afectadas por sanciones, siguen llegando a destino.

Las fuerzas estadounidenses informaron que el miércoles atacaron 28 buques iraníes colocadores de minas ante el temor de que Teherán pueda hacer intransitable el Estrecho de Ormuz.

Los renovados ataques de Irán el jueves se produjeron después de que Trump insistiera en que Teherán estaba “prácticamente al final del camino”.

“No significa que vayamos a terminar de inmediato, pero ellos sí”, dijo a los periodistas.

También amenazó con que Washington podría atacar infraestructuras que requerirían una generación para reconstruirse, aunque señaló que preferiría mostrar moderación.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante un mitin en Teherán, Irán (Hamid Forootan/ISNA/WANA vía Reuters/Archivo)

Una residente de Teherán dijo a la AFP que le preocupaba que Trump diera marcha atrás y cancelara los ataques aéreos dejando a los líderes de la república islámica en el poder, apenas unos meses después de que las protestas antigubernamentales fueran brutalmente reprimidas.

“No sé cómo estaremos mental y emocionalmente si esto no resulta esta vez”, dijo a la AFP bajo condición de anonimato.

“No entiendo a quienes dicen ‘no a la guerra’ porque fuimos nosotros los que salimos a protestar a las calles, y vimos que no se irán pase lo que pase”, añadió.

El ejército israelí informó el jueves que inició una nueva ola “a gran escala” de ataques.

Los precios del petróleo vuelven a dispararse -Con el costo de la guerra aumentando, la Guardia Revolucionaria de Irán también ha amenazado con atacar “centros económicos y bancos” vinculados a intereses estadounidenses e israelíes, lo que ha llevado a más empresas internacionales a evacuar personal de Dubái.

Estados Unidos e Israel “deben considerar la posibilidad de verse envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial”, declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia, a la televisión estatal el miércoles.

Los precios del petróleo se han disparado por encima de los 100 dólares por barril a pesar del anuncio del miércoles de que los principales países consumidores autorizarían una liberación récord de sus reservas estratégicas de crudo en una acción coordinada por la AIE.

La medida no fue suficiente para mitigar los temores a un conflicto prolongado.

Personas hacen fila con sus cilindros vacíos de GLP frente a una agencia de gas en medio de interrupciones en el suministro tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán (REUTERS/Amit Dave)

“En el lenguaje de las mesas de negociación, la liberación de la AIE equivale a apuntar una manguera de jardín contra un incendio en una refinería”, comentó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

La extensión de la guerra ha golpeado especialmente a Líbano, con Israel lanzando ataques y operaciones terrestres contra Hezbolá, respaldado por Irán.

La ofensiva ha dejado más de 630 personas muertas, según las autoridades libanesas, mientras que más de 800.000 personas se han registrado como desplazadas.

El ejército israelí indicó la mañana del jueves que había “iniciado una amplia ola de ataques dirigidos a infraestructuras terroristas pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano”.

El ministerio de Salud de Irán indicó el 8 de marzo que más de 1.200 personas han muerto en la guerra, una cifra que la AFP no ha podido verificar de forma independiente.

En Israel, las autoridades informaron que han muerto 14 personas, mientras que los ataques en el Golfo han provocado la muerte de 24 personas, incluidos 11 civiles y siete militares estadounidenses, según autoridades locales y el Comando Central de EE.UU.

La guerra le ha costado a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informaron legisladores en una sesión informativa del Pentágono, según The New York Times.

Con información de AFP