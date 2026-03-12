Cuál es el método funerario que la ciencia considera más ecológico

El entierro natural prescinde de químicos, ataúdes metálicos y bóvedas, lo que facilita la integración del cuerpo al ciclo ecológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de los restos humanos plantea un dilema que atraviesa culturas y épocas, y las distintas formas de disposición final generan impactos ambientales diversos; sin embargo, estudios recientes citados identifican una alternativa como la más ecológica, según informa la revista científica Popular Science.

En el análisis de las prácticas funerarias, la historia recoge métodos diversos que reflejan tanto la cosmovisión como las circunstancias materiales de cada sociedad. En regiones del Tíbet, Mongolia y Bután, los denominados “sky burials” consistieron en depositar los cuerpos en cumbres para que los buitres completaran el ciclo biológico. Este rito, vinculado al budismo, surgió en entornos donde la tierra dura o rocosa dificultaba la excavación y los combustibles resultaban escasos, por lo que devolver el cuerpo a los animales simbolizaba un último acto de altruismo.

En algunas regiones de Europa, los osarios permitieron reutilizar el espacio mediante el traslado de huesos a recintos comunes, una solución práctica frente a la densidad poblacional creciente. Sin embargo, estas alternativas presentan limitaciones legales o culturales en países occidentales, donde predominan el entierro convencional y la cremación.

Sky Burial: La antigua tradición del Tíbet para honrar a los muertos Foto de DARE ADVENTURE NEPAL publicada en Nepali Times

Métodos funerarios y su impacto ambiental

Las opciones habituales de disposición final presentan diferencias notables en cuanto a impacto ambiental y consumo de recursos. El entierro convencional, el método más extendido en regiones occidentales, consiste en introducir el cuerpo en un ataúd, generalmente de metal o madera tratada, que se deposita en una bóveda de concreto a varios metros de profundidad.

El proceso requiere el uso de químicos de embalsamamiento, metales y materiales no biodegradables, además de un profundo gasto energético en la fabricación y transporte de estos insumos. Una vez almacenados bajo tierra, los elementos quedan aislados del ciclo natural y no retornan nutrientes al ecosistema.

La cremación suele percibirse como una opción más sencilla y limpia, pero demanda temperaturas elevadas, entre 1.400 y 1.900 °F (760 y 1.035 °C), alcanzadas mediante el uso de combustibles fósiles. La combustión libera dióxido de carbono y vapor de mercurio proveniente de empastes dentales. Según Lee Webster, expresidenta de la organización estadounidense Green Burial Council, el 14% del mercurio presente en los cursos de agua de Estados Unidos proviene de cremaciones.

En la India, un estudio citado reportó que las cremaciones al aire libre requieren entre 400 y 500 kg de madera por cuerpo y emiten entre 500 y 600 kg de dióxido de carbono. Los investigadores subrayaron que, si bien los rituales ancestrales poseen un valor espiritual, sería ideal desarrollar alternativas con menor impacto ambiental.

Los métodos tradicionales, como la cremación y el entierro convencional, generan altos niveles de contaminación y consumen gran cantidad de energía y recursos naturales Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las nuevas tecnologías buscan reducir los efectos negativos de los métodos tradicionales, aunque no eliminan por completo su huella ecológica. La aquamación, o hidrólisis alcalina, descompone los tejidos blandos en unas doce horas mediante agua caliente y lejía. El proceso reduce las emisiones de carbono en torno a un 20% respecto a la cremación convencional, pero genera entre 380 y 1.140 litros de residuos líquidos que deben procesarse en sistemas de aguas residuales.

El compostaje humano, conocido como reducción orgánica natural, se lleva a cabo en un recipiente con paja, virutas de madera y alfalfa. Microorganismos descomponen el cuerpo durante aproximadamente sesenta días, aunque los huesos requieren refinamiento antes de reincorporarse al material resultante. El volumen final ronda los 110 kilogramos, con una textura similar a astillas de madera. Este método, sin embargo, depende de insumos como la alfalfa, que a menudo se cultiva en regiones con estrés hídrico y se transporta largas distancias.

Análisis ambiental y entierro natural

Diferentes análisis recientes destacan al entierro natural como la opción de menor impacto ambiental entre los métodos disponibles. Este procedimiento excluye el uso de químicos, ataúdes metálicos o bóvedas, y emplea únicamente una mortaja biodegradable o una caja de madera sin tratar, colocada directamente en la tierra.

El cuerpo se deposita a una profundidad de 1 a 1,2 metros, donde microorganismos e insectos completan el proceso de descomposición e integración al suelo. No se generan residuos industriales ni escurrimientos químicos, y tampoco intervienen maquinarias de alto consumo energético.

La aquamación y el compostaje humano buscan reducir la contaminación funeraria, aunque aún presentan limitaciones ambientales y tecnológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de evaluación de ciclo de vida realizado en 2017 concluyó que el entierro natural presenta el menor costo ambiental global frente a cualquier otra opción disponible. Lee Webster, especialista en prácticas funerarias sostenibles, explicó: “La solución más simple suele ser la mejor”, y remarcó la posición destacada del método natural respecto a alternativas tecnológicas que prometen innovación pero mantienen una huella significativa.

En el caso de los cementerios verdes o ecológicos, como Ramsey Creek Preserve en Carolina del Norte, la práctica del entierro natural se implementa desde 1996. Este espacio, situado en las estribaciones de los Apalaches, se extiende sobre una superficie restaurada y actúa simultáneamente como área de conservación. Al no recurrir a estructuras artificiales ni químicos, el cementerio contribuye a preservar la biodiversidad local y evita la degradación del entorno.

El modelo de cementerio verde demuestra que la disposición final de los cuerpos puede integrarse a los esfuerzos de conservación, transformando el acto funerario en una contribución activa a la protección ambiental. Esta modalidad no solo reduce la huella ecológica, sino que recupera la lógica del ciclo biológico: el cuerpo retorna a la tierra, nutriendo el ecosistema sin intermediarios industriales.

Futuras alternativas y desarrollos

Los cementerios verdes ofrecen una alternativa ecológica al reducir el impacto ambiental de las prácticas funerarias tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance tecnológico continúa generando propuestas para la disposición final de los restos humanos, aunque muchas permanecen en fase experimental o limitada. Un ejemplo es el método desarrollado por Bob Jenkins, que emplea una mezcla patentada capaz de descomponer tejidos blandos y huesos, transformando los restos en un material rico en nutrientes de forma acelerada. Si bien esta técnica promete una mayor eficiencia en la integración de los restos al ambiente, aún no se encuentra disponible de manera comercial ni ha superado todas las etapas de evaluación ambiental y sanitaria.

La investigación y el desarrollo de alternativas funerarias buscan responder tanto a las necesidades de reducción del impacto ambiental como a las demandas sociales y culturales de respeto y dignidad en el trato a los difuntos. No obstante, los métodos emergentes deberán demostrar que pueden superar, en términos de sostenibilidad, los resultados comprobados del entierro natural.

Más allá de los procesos técnicos y consideraciones ambientales, las prácticas funerarias mantienen un valor social y simbólico. Las tradiciones, como el funeral hindú celebrado en la India, incluyen la participación activa de la familia en la preparación y despedida del cuerpo, lo que favorece la integración comunitaria en el duelo. En el contexto católico, la música y los rituales permiten a los allegados encontrar consuelo y mantener viva la memoria del ser querido.