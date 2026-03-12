Mundo

Antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, funcionarios de Estados Unidos y China mantendrán un encuentro en París

Las autoridades financieras de ambos países analizarán acuerdos recientes en un contexto marcado por tensiones arancelarias y la próxima cumbre prevista entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (izquierda), estrecha la mano del viceprimer ministro chino, He Lifeng (derecha), durante una reunión bilateral entre Estados Unidos y China en Ginebra, Suiza, el sábado 10 de mayo de 2025. (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini) /vía REUTERS

Los principales funcionarios económicos de Estados Unidos y China se reunirán en París los días 15 y 16 de marzo, según informó el Departamento del Tesoro estadounidense. El encuentro se producirá menos de tres semanas antes de la esperada cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dialogará con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, acompañado por el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, cuya participación fue confirmada por su oficina. Bessent afirmó en un comunicado que “gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo económico y comercial entre Estados Unidos y China avanza”.

Greer destacó que la administración Trump continuará “buscando equidad y estabilidad” en la relación bilateral, revisando la implementación de los recientes compromisos asumidos por Beijing. Entre estos acuerdos figura la compra de soja estadounidense por parte de China, tras la interrupción de pedidos chinos en medio de la disputa comercial del año pasado.

La cita de Bessent, Greer y He Lifeng se interpreta como la antesala de la visita de Trump a China, donde está previsto que se reúna con Xi Jinping. Washington ha anunciado que la visita presidencial será del 31 de marzo al 2 de abril, aunque Beijing aún no ha confirmado estas fechas, en línea con su práctica habitual.

El profesor Wu Xinbo, de la Universidad Fudan, indicó que las conversaciones en París probablemente buscarán concretar logros económicos y comerciales para ser anunciados en la futura cumbre de líderes. El diálogo se da tras un año turbulento en las relaciones económicas entre ambos países, marcado por el retorno de Trump a la presidencia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se estrechan la mano a su llegada a la Base Aérea de Gimhae, ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, buscarán una tregua en su encarnizada guerra comercial el 30 de octubre. El presidente estadounidense predice una "gran reunión", pero Pekín se muestra más cauto. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Greer anunció el miércoles la apertura de nuevas investigaciones comerciales sobre el exceso de capacidad industrial, focalizadas en China y otros socios clave. Esta acción podría derivar en sanciones como la imposición de aranceles, lo que llevó a Beijing a denunciar el jueves una supuesta “manipulación política”.

A lo largo de 2025, Washington y Beijing sostuvieron una disputa arancelaria que llevó los gravámenes sobre las exportaciones mutuas a niveles de tres dígitos, paralizando el comercio hasta que ambas partes acordaron una tregua en octubre, durante una reunión en Corea del Sur.

El presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, Sean Stein, consideró que la visita de Trump a China representa “una oportunidad para abordar problemas de larga data en el clima de negocios en China”. No obstante, advirtió que aún no se han cursado invitaciones a ejecutivos para sumarse a la delegación estadounidense, y alentó a que esto ocurra en breve.

Wu señaló que la inclusión de líderes empresariales podría decidirse tras las reuniones en Europa, si se busca evitar complicaciones en la negociación. Por su parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, expresó optimismo sobre el futuro de la relación bilateral, afirmando que “este año es realmente un gran año para las relaciones entre China y Estados Unidos”. Wang agregó que, aunque ambos países “no pueden cambiarse el uno al otro”, sí pueden modificar la forma en que interactúan.

En su declaración del jueves, Bessent reiteró el compromiso de “obtener resultados que beneficien a los agricultores, trabajadores y empresas estadounidenses”.

(Con información de AFP)

