Mundo

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

Las declaraciones emitidas desde Pyongyang manifiestan el apoyo a la decisión adoptada por las autoridades iraníes tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei

Guardar
El líder norcoreano Kim Jong-un,
El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado de su hija Kim Ju-ae, dirige una prueba de un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples de gran calibre en un lugar desconocido, Corea del Norte, el 27 de enero de 2026 (REUTERS)

Las autoridades de la dictadura norcoreana expresaron este miércoles su apoyo a la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, durante el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Teherán.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte afirmó que, “ante el reciente anuncio oficial de la Asamblea de Expertos iraní”, Pyongyang respalda “el derecho y la libertad del pueblo iraní de elegir a su propio líder supremo”, según recogió la agencia estatal KCNA.

El portavoz manifestó además su “profunda preocupación” y condenó enérgicamente lo que calificó como agresión “ilegal” por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes, a quienes acusó de “socavar los cimientos de la paz y la seguridad regionales, y aumentar la inestabilidad en el panorama internacional”.

En ese sentido, el funcionario del régimen liderado por Kim Jong-Un señaló que “todas las formas de amenazas retóricas y acciones militares que socaven el sistema político y la integridad territorial del país en cuestión, interfieran en sus asuntos internos y aboguen abiertamente por el derrocamiento son inaceptables bajo cualquier circunstancia y deben ser condenadas y rechazadas”.

El nuevo líder supremo de
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, segundo hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei (REUTERS/Foto de archivo)

La semana pasada, Corea del Norte calificó los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán como “un acto de agresión totalmente ilegal” y “la forma más despreciable de violación de la soberanía”, en medio del estancamiento de las conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán.

Pyongyang y Teherán mantienen una relación histórica de cooperación en materia de defensa y tecnología militar, y el conflicto en Medio Oriente podría reforzar la postura norcoreana de que su arsenal nuclear es fundamental para garantizar la supervivencia del régimen.

Entre otras personalidades internacionales que apoyaron la asunción política de Mojtaba Khamenei se encontró el líder del movimiento hutí de Yemen, Abdelmalek al Hutí, quien calificó el lunes el nombramiento como “una bofetada enorme” para Estados Unidos e Israel.

En una carta de felicitación publicada por medios hutíes, Al Hutí elogió la transición de liderazgo en Irán como una victoria para la Revolución Islámica. “Esta exitosa elección fortalece los cimientos del sistema islámico y asesta una bofetada a los tiranos de esta era: Estados Unidos e Israel”, expresó el líder hutí.

Abdelmalek al Hutí (EFE/WADIA MOHAMMED/Archivo)
Abdelmalek al Hutí (EFE/WADIA MOHAMMED/Archivo)

A su vez, enmarcó la resiliencia de Irán como parte de una lucha más amplia contra “el plan sionista para cambiar Medio Oriente” y añadió que “la firmeza y la resistencia eficaz de Irán contra la agresión conducirán a la victoria”. El politburó hutí elogió el nombramiento como “una nueva victoria para la Revolución Islámica” y celebró la sucesión como “un golpe rotundo” para los adversarios de Irán.

El comunicado subrayó “la fe, la sabiduría y el coraje” de Mojtaba Khamenei y expresó confianza en que su liderazgo fortalecerá el papel de Irán en la lucha contra la “agresión estadounidense-israelí” y la “arrogancia global”. La transición marca la primera sucesión hereditaria en la historia de la República Islámica.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también expresó el apoyo “inquebrantable” de su país a Irán tras la elección de Mojtaba como sucesor en el liderazgo supremo iraní.

Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señaló Putin en su mensaje de felicitación difundido por la Presidencia rusa. El mandatario reafirmó la solidaridad de Moscú con Teherán y sus “amigos iraníes”.

El presidente de Rusia, Vladimir
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), quien llegó para asistir al Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 23 de noviembre de 2015 (REUTERS/Alexei Druzhinin/Archivo)

Putin subrayó que el nuevo mandato requiere “gran coraje y dedicación” en un contexto de agresión armada. “Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”, concluyó el presidente ruso.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, eligió a Khamenei como sucesor, respaldado por autoridades políticas, parlamentarias y militares de Irán, que defendieron la designación como una medida para garantizar la estabilidad del país en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel.

(Con información EFE)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteVladimir PutinIsraelEstados UnidosMedio OrienteRusiaIránrégimen iraníCorea del NorteMotjaba KhameneiKim Jong-unAli KhameneiMojtaba KhameneiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”

La declaración de Ahmad-Reza Radan surgió en medio de temores por un posible resurgimiento de protestas masivas contra las autoridades en Teherán y otras ciudades del país

El jefe de la policía

Ucrania bombardeó una fábrica rusa de misiles en Bryansk y presiona al Kremlin en camino a nuevas negociaciones

El objetivo fue la planta de microelectrónica Kremniy El, especializada en tecnología de semiconductores discretos y microchips integrados utilizados en armas modernas

Ucrania bombardeó una fábrica rusa

Los regímenes de China y Corea del Norte amplían su cooperación regional: reanudarán el servicio de trenes tras 6 años suspendido

Beijing y Pionyang volverán a ser destinos finales del transporte internacional de pasajeros. Esta primera etapa no está destinada para turistas sino a estudiantes y empresarios

Los regímenes de China y

El G7 se reúne en una cumbre de emergencia para coordinar su respuesta al impacto económico de la guerra en Medio Oriente

Los líderes de las siete economías más industrializadas se reúnen este miércoles tras dos días de contactos entre sus ministros de Finanzas y Energía. La convocatoria fue impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron y confirmada por el premier canadiense Mark Carney

El G7 se reúne en

EN VIVO: El ministro de Exteriores israelí afirmó que su país no busca una “guerra interminable” contra el régimen de Irán

La máxima autoridad diplomática de Israel subrayó que la ofensiva actual concluirá cuando, en diálogo con Estados Unidos, así lo determinen. “Ya conseguimos grandes logros”, sostuvo

EN VIVO: El ministro de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta es la multa que

Esta es la multa que enfrentan quienes no asistieron como jurados de votación el 8 de marzo

Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

La energía como oportunidad: el desafío de convertir el boom en desarrollo

El nuevo rol docente: entre la IA, el vínculo ético y la deuda cognitiva

Latinoamérica, el nuevo laboratorio global de innovación financiera

INFOBAE AMÉRICA
Cuerpo se abre a activar

Cuerpo se abre a activar ayudas si sigue subiendo el combustible por la guerra en Oriente Próximo

Mbappé vuelve a los entrenamientos del Real Madrid tras su fin de semana romántico en París con Ester Expósito

Atacados dos buques en el estrecho de Ormuz, obligando a evacuar uno de ellos por un incendio

Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que mas se rearma en la última década

Rodalies restablece "parcialmente" el servicio de la R3 de La Garriga (Barcelona) a Ripoll (Girona)

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan acusa a un

Chappell Roan acusa a un grupo de fans de acosarla en público: “Están ignorando todos mis límites”

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Valerie Bertinelli reveló las últimas palabras que le dijo a Eddie Van Halen antes de su muerte

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher