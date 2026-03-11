El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado de su hija Kim Ju-ae, dirige una prueba de un sistema de lanzamiento de cohetes múltiples de gran calibre en un lugar desconocido, Corea del Norte, el 27 de enero de 2026 (REUTERS)

Las autoridades de la dictadura norcoreana expresaron este miércoles su apoyo a la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, durante el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Teherán.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte afirmó que, “ante el reciente anuncio oficial de la Asamblea de Expertos iraní”, Pyongyang respalda “el derecho y la libertad del pueblo iraní de elegir a su propio líder supremo”, según recogió la agencia estatal KCNA.

El portavoz manifestó además su “profunda preocupación” y condenó enérgicamente lo que calificó como agresión “ilegal” por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes, a quienes acusó de “socavar los cimientos de la paz y la seguridad regionales, y aumentar la inestabilidad en el panorama internacional”.

En ese sentido, el funcionario del régimen liderado por Kim Jong-Un señaló que “todas las formas de amenazas retóricas y acciones militares que socaven el sistema político y la integridad territorial del país en cuestión, interfieran en sus asuntos internos y aboguen abiertamente por el derrocamiento son inaceptables bajo cualquier circunstancia y deben ser condenadas y rechazadas”.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, segundo hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei (REUTERS/Foto de archivo)

La semana pasada, Corea del Norte calificó los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán como “un acto de agresión totalmente ilegal” y “la forma más despreciable de violación de la soberanía”, en medio del estancamiento de las conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán.

Pyongyang y Teherán mantienen una relación histórica de cooperación en materia de defensa y tecnología militar, y el conflicto en Medio Oriente podría reforzar la postura norcoreana de que su arsenal nuclear es fundamental para garantizar la supervivencia del régimen.

Entre otras personalidades internacionales que apoyaron la asunción política de Mojtaba Khamenei se encontró el líder del movimiento hutí de Yemen, Abdelmalek al Hutí, quien calificó el lunes el nombramiento como “una bofetada enorme” para Estados Unidos e Israel.

En una carta de felicitación publicada por medios hutíes, Al Hutí elogió la transición de liderazgo en Irán como una victoria para la Revolución Islámica. “Esta exitosa elección fortalece los cimientos del sistema islámico y asesta una bofetada a los tiranos de esta era: Estados Unidos e Israel”, expresó el líder hutí.

Abdelmalek al Hutí (EFE/WADIA MOHAMMED/Archivo)

A su vez, enmarcó la resiliencia de Irán como parte de una lucha más amplia contra “el plan sionista para cambiar Medio Oriente” y añadió que “la firmeza y la resistencia eficaz de Irán contra la agresión conducirán a la victoria”. El politburó hutí elogió el nombramiento como “una nueva victoria para la Revolución Islámica” y celebró la sucesión como “un golpe rotundo” para los adversarios de Irán.

El comunicado subrayó “la fe, la sabiduría y el coraje” de Mojtaba Khamenei y expresó confianza en que su liderazgo fortalecerá el papel de Irán en la lucha contra la “agresión estadounidense-israelí” y la “arrogancia global”. La transición marca la primera sucesión hereditaria en la historia de la República Islámica.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también expresó el apoyo “inquebrantable” de su país a Irán tras la elección de Mojtaba como sucesor en el liderazgo supremo iraní.

“Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señaló Putin en su mensaje de felicitación difundido por la Presidencia rusa. El mandatario reafirmó la solidaridad de Moscú con Teherán y sus “amigos iraníes”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), quien llegó para asistir al Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 23 de noviembre de 2015 (REUTERS/Alexei Druzhinin/Archivo)

Putin subrayó que el nuevo mandato requiere “gran coraje y dedicación” en un contexto de agresión armada. “Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”, concluyó el presidente ruso.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, eligió a Khamenei como sucesor, respaldado por autoridades políticas, parlamentarias y militares de Irán, que defendieron la designación como una medida para garantizar la estabilidad del país en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel.

(Con información EFE)