Murió uno de los heridos tras el ataque iraní con una bomba de racimo en el centro de Israel

El momento en el que un misil iraní impactó en el centro de Israel

La muerte de una segunda persona fue confirmada este martes tras el ataque con misiles de racimo iraníes ocurrido ayer por la mañana en Yehud. El alcalde de Petah Tikva, Rami Greenberg, informó que ambos fallecidos eran residentes de esa ciudad y expresó sus condolencias a las familias.

Según detalló el Times of Israel, la segunda víctima mortal fue identificada como Amid Mortozov. Mortozov murió a causa de sus heridas en el Centro Médico Sheba, donde permanecía internado desde el lunes. La primera víctima había sido identificada como Rostam Golumov, de 61 años, quien falleció en el lugar del ataque.

El ataque ocurrió cuando un misil balístico iraní equipado con una bomba de racimo impactó en una obra en construcción en Yehud. Golumov y Mortozov trabajaban en ese sitio al momento de la explosión. Según los servicios de emergencia, ninguno se encontraba en un refugio antiaéreo cuando la metralla los alcanzó. Ambos eran vecinos de Petah Tikva, ciudad del centro de Israel.

Los misiles iraníes con bombas de racimo impactaron al menos seis lugares en el centro de Israel, incluyendo Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam

El lunes, el lanzamiento de misiles con ojivas de racimo alcanzó al menos seis lugares en el centro de Israel, incluidos Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam. Las explosiones provocaron daños en vehículos, edificios y dejaron cráteres en el suelo. Además de los dos fallecidos en Yehud, otra persona resultó gravemente herida en Or Yehuda. Una mujer sufrió heridas leves en Rishon Lezion por escombros resultantes de una munición en racimo, según informaron los servicios médicos.

El ataque volvió a poner en el centro del debate uno de los armamentos más controvertidos de los conflictos modernos: las bombas de racimo, municiones diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies y que, según organizaciones humanitarias, representan un riesgo persistente para la población civil incluso años después de finalizados los combates.

Las bombas de racimo —también llamadas municiones de racimo— son armas diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos más pequeños sobre una amplia superficie. A diferencia de una bomba convencional, que detona en un solo punto, estas municiones funcionan como un contenedor que se abre en el aire.

Una vez liberada desde un misil, avión o sistema de artillería, la carcasa principal se abre a cierta altura y esparce submuniciones, conocidas como “bombetas”. Cada una de ellas puede detonar al impactar contra el suelo o al entrar en contacto con un objeto.

La explosión de un misil con cabeza de racimo en Israel dejó al menos un muerto y varios heridos graves, con restos explosivos esparcidos en zonas urbanas

El resultado es una cobertura de área extensa que puede abarcar el equivalente a varios campos de fútbol. Este diseño buscaba originalmente atacar objetivos múltiples, como columnas de vehículos militares, concentraciones de tropas o pistas de aterrizaje.

EN Israel, las imágenes difundidas desde los lugares afectados este lunes muestran cráteres en el suelo, vehículos dañados y fragmentos de submuniciones esparcidos en distintas zonas. Según las autoridades del país, la ojiva liberó múltiples submuniciones que alcanzaron zonas urbanas en localidades como Yehud, Or Yehuda, Holon y Bat Yam, provocando daños en edificios y vehículos.