La guerra en Medio Oriente desplazó a 100.000 personas en El Líbano en un solo día

Una mujer con niños entre desplazados del sur de Beirut reunidos en la Plaza de los Mártires, el 5 de marzo de 2026. UNICEF informó que 84 de los fallecidos desde el inicio de los ataques eran niños. (REUTERS/Khalil Ashawi)

Los ataques israelíes y las órdenes de evacuación masiva han provocado que casi 700.000 personas huyan de sus hogares en el Líbano en poco más de una semana, con más de 100.000 personas escapando en 24 horas, según informó la ONU el martes.

“Se han trastornado vidas a gran escala”, afirmó Karolina Lindholm Billing, representante en el Líbano del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

En poco más de una semana desde la nueva escalada en El Líbano, los ataques aéreos israelíes y las advertencias de evacuación a los residentes de docenas de pueblos “obligaron a familias de todo Líbano a huir en cuestión de minutos”, declaró a los periodistas en Ginebra, hablando desde Beirut.

Señaló que “más de 667.000 personas en el Líbano se han registrado ya en la plataforma en línea del Gobierno (libanés) como desplazadas”.

“Esto supone un aumento de 100.000 personas en solo un día”, afirmó Lindholm Billing, subrayando que se trata de “un ritmo de desplazamiento más rápido en comparación con 2024″, durante la última guerra de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano.

El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada cuando Hezbollah, respaldado por Irán, atacó Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, en los ataques estadounidenses e israelíes.

Residentes revisan daños tras ataques aéreos israelíes en Nabi Chit, al este del Líbano, el 7 de marzo de 2026. Los ataques israelíes han causado al menos 486 muertos desde el 2 de marzo. (Foto AP/Ali Salem)

El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó el lunes a Hezbollah de trabajar para “derrumbar” el Estado y expresó la disposición de Beirut a entablar “negociaciones directas” con Israel.

Las autoridades libanesas afirmaron el lunes que los ataques de Israel desde el 2 de marzo han causado la muerte de al menos 486 personas y heridas a otras 1.313.

La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, afirmó el martes que 84 de los fallecidos eran niños.

“Huyeron sin casi nada”

Un desplazado frente a una carpa en Beirut, el 8 de marzo de 2026. Unos 120.000 desplazados se refugian en centros colectivos; muchos otros buscan alojamiento con familiares o siguen sin techo. (REUTERS/Mohamad Azakir)

Lindholm Billing afirmó que alrededor de 120.000 de los desplazados en el Líbano se refugiaron en centros colectivos designados por el Gobierno, mientras que muchos otros se alojaron con familiares o amigos, o seguían buscando alojamiento.

“Muchos, a menudo desplazados por segunda vez desde las hostilidades de 2024, huyeron apresuradamente sin casi nada, buscando refugio en Beirut, el Monte Líbano, los distritos del norte y partes de la Bekaa”, dijo.

Muchos también se dirigían a la vecina Siria.

Más de 78.000 sirios habían regresado a su país desde el Líbano desde el inicio de la última guerra, mientras que más de 7.700 libaneses también habían cruzado la frontera, según Lindholm Billing, citando a las autoridades sirias.

Un hombre sirio cruza la frontera libanesa-siria cargando a un niño, en Jdeidet Yabous, el 3 de marzo de 2026. Más de 78.000 sirios habían regresado a su país desde el Líbano desde el inicio de la guerra. (AP Foto/Ghaith Alsayed)

Afirmó que el ACNUR se estaba apresurando a reponer sus existencias de artículos esenciales en el Líbano, pero que las operaciones de la agencia en el país solo contaban actualmente con un 14 % de financiación.

“La solidaridad internacional rápida y sostenida es fundamental para que podamos apoyar al Gobierno y a las autoridades libanesas en la respuesta a las necesidades emergentes”, afirmó.

“Cada día que continúa este conflicto, se inflige más sufrimiento a cientos de miles de civiles, mientras que el Líbano y la región se desestabilizan aún más”.

(Con información de AFP)