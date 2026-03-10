Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: “El régimen mantiene la presión sobre los países árabes”

En medio de un escenario global de confusión, el especialista en políticas de Israel desglosa las claves del conflicto. Explica la divergencia entre los objetivos militares y los objetivos políticos de la campaña bélica

Las tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos alcanzaron un nuevo nivel durante la jornada, cuando el Pentágono advirtió que se trató del ‘día más intenso’ de ataques dentro de Irán. Al mismo tiempo, el precio del petróleo experimentó un reajuste tras las declaraciones de Donald Trump acerca de un posible final de la guerra.

Sin embargo, desde el gobierno de Benjamín Netanyahu se insistió en que “esto no termina”, y revelaron que la ofensiva militar de Israel apunta a debilitar al régimen clerical iraní en respuesta al reciente nombramiento dentro de la línea sucesoria de Khamenei.

La aparente divergencia entre el discurso estadounidense y el israelí pone de manifiesto una fractura interna en la conducción del conflicto. El historiador y analista político israelí Joel Schwartz señaló en una entrevista para Infobae, “Hay una divergencia entre lo que serían los objetivos militares de esta campaña, que están de alguna manera bastante acotados... y lo que son los objetivos políticos”.

Según Schwartz, mientras las campañas apuntan a dañar la capacidad militar de Irán, el objetivo político de lograr la caída del régimen resulta mucho más ambicioso y, al menos por ahora, remoto: “No vemos que haya una revolución popular en Irán que busque derrocar al régimen.”

Yoel Schvartz, analista político especialista en políticas de Israel – Infobae en Vivo

Si bien el Pentágono anticipaba una escalada, Schwartz, desde Israel, detalló el impacto cotidiano, “Yo lo puedo ver en la cantidad de veces que corremos a los refugios aquí en el centro del país, en Israel”. Además, aportó un dato relevante, “Hay una baja en la intensidad de los bombardeos en general... se ha llegado a un 90% menos de bombardeos en el día de hoy con relación al inicio de la guerra.” Esta disminución del fuego se registra sobre todo en Israel y en países del Golfo como Catar, aunque el riesgo permanece presente.

Netanyahu y Trump: intereses contrapuestos marcan el ritmo del conflicto

Para Schwartz, las tensiones políticas se originan dentro de Estados Unidos y entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, las dos principales figuras aliadas. Explicó que “Trump está sometido a presiones para ponerle un coto a la guerra, para ponerle un punto final. Esas presiones tienen que ver, en primer lugar, con el tema de los mercados... el precio del petróleo y todo lo que eso trae aparejado. Creo que también Trump está presionado en el frente interno, porque hay una enorme cantidad de la población norteamericana, inclusive dentro de su propio partido, que no apoya esta guerra”.

Además recordó que la coyuntura estadounidense está marcada por el año electoral, condicionando las decisiones estratégicas del presidente.

En contraste, Netanyahu fundamenta su estrategia en la percepción existencial de la amenaza iraní y el fortalecimiento de su liderazgo en el ámbito doméstico.

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Para Schwartz, “Otra vez, al revés que a Trump, la guerra a Netanyahu lo fortalece en el frente interno”. Esta diferencia anticipa, para el analista, “una bomba a futuro… una bomba que va a explotar en algún minuto.” Pese a los discursos de ciertos sectores de la política estadounidense, Schwartz advirtió que si Estados Unidos tomara la decisión de cerrar el capítulo militar, Israel tendría que acatar: “No tiene la libertad de acción ni el juego de cintura como para continuar por su cuenta”, afirmó.

Las alianzas superan lo estrictamente militar. El vínculo con Estados Unidos abarca también intereses económicos y comerciales relacionados con China e Irán, especialmente por el papel de Irán como proveedor de petróleo del gigante asiático y la influencia que esta dinámica tiene sobre la Casa Blanca, la sede del poder ejecutivo en Estados Unidos.

Rusia, China y la administración de la presión regional

Schwartz relativizó el nivel de involucramiento ruso en el conflicto. “La actitud de Rusia es mucho más moderada de lo que se cabía esperar históricamente... Rusia ha tenido un rol mucho más activo en la defensa o en la protección de... sus aliados o socios. Irán es un socio muy importante de Rusia, sobre todo... la industria armamentística”, expuso.

Aun cuando Vladímir Putin adoptó recientemente una postura más activa, incluso buscando el diálogo con Trump para explorar mecanismos de desescalada, el analista consideró incierto el alcance efectivo de estas iniciativas: “No sé cuánto de esto es propaganda, cuánto de esto son cosas que ya están arregladas y cuánto de esto implica un involucramiento real”.

Militares y carros de combate israelíes en Líbano. FDI

Por parte de Irán, la estrategia pasa por administrar racionalmente sus recursos militares tras la pérdida de infraestructura de misiles y capacidad productiva. “El régimen tiene una capacidad que la está administrando muy racionalmente con el objetivo de... mantener la presión sobre los países vecinos, especialmente sobre los países árabes”, señaló Schwartz a Infobae.

Por otra parte destacó el rol central de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, países con potencial de influencia sobre la economía global y la Casa Blanca.

El gobierno iraní mantiene “material oculto en las montañas”, una reserva estratégica que le permite prolongar la operación militar si no hay una resolución diplomática. Schwartz advirtió: “lo que queda todavía alcanza para sostener una guerra que puede ser prolongada si no se resuelve por otros medios.”

La sociedad israelí ante la guerra prolongada

Al ser consultado sobre la capacidad de recuperación de la población ante el conflicto, Schwartz describió, “No hablo del Estado, del Gobierno ni del ejército, que tiene sus herramientas, pero la sociedad... tiene una enorme capacidad de reponerse de un bombardeo y a los 15 minutos, a las 2 horas o a los 2 días ya estar viendo cómo se hace para normalizar y volver a trabajar y volver a las escuelas”, indicó. Actualmente, la educación es un tema central, con debates sobre cuándo y cómo reanudar clases y actividades universitarias.

Un misil iraní vuela hacia Israel, en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán, visto desde Tel Aviv, Israel. 9 de marzo de 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Schwartz remarcó que la exposición constante a la guerra provoca “consecuencias a nivel anímico, también a nivel psicológico, también a nivel económico”. Subrayó que un conflicto de larga duración dejará “señales y secuelas graves”, aunque la sociedad responde restableciendo la rutina “en cuanto se puede”.

Schwartz graficó la situación de Israel: La ofensiva militar continúa y el futuro de la operación depende, sobre todo, de la decisión estadounidense. Mientras tanto, Israel mantiene su capacidad de resistencia social ante un escenario de ataques que alternan entre la pausa, la amenaza persistente y la presión geopolítica global.