China elevó su gasto militar al menor ritmo en cinco años, pero sigue superando el crecimiento económico

FOTO DE ARCHIVO: El portaaviones Shandong de la Armada del Ejército Popular de Liberación, el primer portaaviones chino de construcción nacional, transporta aviones de combate mientras navega hacia Hong Kong para una visita de cinco días, en Hong Kong, China, el 3 de julio de 2025 REUTERS/Lam Yik

China aprobó un aumento del 7% en su presupuesto de defensa para 2026, la tasa de incremento más baja desde 2021. La cifra, anunciada por el primer ministro Li Qiang ante la Asamblea Popular Nacional, sigue superando la meta de crecimiento económico fijada por el Gobierno, entre el 4,5% y el 5% del PIB. El dato confirma una pauta estructural sostenida durante más de una década: Beijing destina a sus fuerzas armadas proporciones crecientes de su riqueza nacional, incluso cuando la economía no acompaña al ritmo de años anteriores.

El presupuesto asciende a 1,91 billones de yuanes, unos 277.000 millones de dólares, aproximadamente una cuarta parte del gasto militar estadounidense. Pese a esa diferencia, el crecimiento sostenido reordena el equilibrio de poder en Asia. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la cuota de China sobre el gasto militar asiático alcanzó casi el 44% en 2025, frente a una media del 37% entre 2010 y 2020.

La cifra del 7% rompe tres años consecutivos de alzas del 7,2% anual. Para James Char, experto de la Escuela S. Rajaratnam de Singapur, el aumento refleja un principio largamente sostenido: equilibrar el crecimiento económico con los objetivos de defensa. “El presupuesto del Ejército Popular de Liberación ha crecido a un ritmo bastante constante como porcentaje del PIB, aproximadamente la tasa de crecimiento económico más la inflación”, señaló Char a Reuters.

FOTO DE ARCHIVO: Soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China asisten a un entrenamiento previo a un desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China. 20 de agosto de 2025 REUTERS/Maxim Shemeto

El anuncio llega en plena crisis de confianza en el interior del aparato castrense. La purga anticorrupción ha sido descrita como la más profunda en décadas. En enero, el general Zhang Youxia, el más cercano aliado militar del presidente Xi Jinping, fue sometido a investigación disciplinaria; en octubre de 2024, el general He Weidong fue expulsado de la Comisión Militar Central. Ambos eran los dos oficiales de mayor rango debajo del propio Xi. La Comisión, que habitualmente opera con siete miembros, cuenta ahora con apenas dos: el presidente y el recién nombrado vicepresidente Zhang Shengmin.

Para Wen-Ti Sung, analista radicado en Taiwán, la purga tendrá consecuencias sobre la gestión del gasto: “Beijing vigilará más de cerca el dinero destinado a defensa”. En su informe, Li reiteró el compromiso con el “liderazgo absoluto del Partido Comunista sobre las Fuerzas Armadas” y exigió al Ejército avanzar hacia los “objetivos centenarios” del EPL, en alusión al centenario de su fundación, que se celebrará en 2027.

FOTO ARCHIVO: Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear Tipo 094A clase Jin de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China navega durante una exhibición militar en el Mar Meridional de China. 12 de abril de 2018 REUTERS/Stringer/

Esa efeméride concentra la atención de los analistas regionales, que advierten que Beijing podría usarla como catalizador para intensificar los ejercicios militares en torno a Taiwán. Li volvió a comprometer a China a “luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas” y a “oponerse a las interferencias externas”. El Gobierno de Taipéi respondió que no observa cambios sustanciales en la política china, pero alertó de que el volumen del gasto, sostenido pese a la debilidad económica, “supone una amenaza”, según Liang Wen-chieh, portavoz del Consejo de Asuntos del Continente.

Tokio reclamó mayor transparencia. El secretario del Gabinete japonés, Minoru Kihara, declaró que China no ofrece información suficiente sobre su gasto real y sus capacidades, aunque subrayó que Japón mantendrá sus esfuerzos por construir relaciones estables. La opacidad presupuestaria es una queja recurrente: analistas independientes estiman que el gasto efectivo supera la cifra oficial, dado que parte de la inversión se canaliza a través de empresas estatales ligadas al complejo industrial militar. El IISS prevé que, pese al impacto transitorio de la purga sobre la cadena de mando, el Ejército Popular de Liberación seguirá ampliando capacidades con independencia del ciclo económico.