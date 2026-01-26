Mundo

La purga militar de Xi Jinping en China recrudece la incertidumbre sobre su política de defensa

La remoción de figuras clave del alto mando chino plantea nuevas incógnitas sobre la cohesión interna y el control de Bejing en un contexto de tensión regional y ambiciones estratégicas no resueltas

El Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció que los altos oficiales militares Zhang Youxia (foto) y el general Liu Zhenli, jefe de Estado Mayor del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, han sido investigados por presuntas "graves infracciones disciplinarias y de la ley" (EFE/EPA/LUONG THAI LINH)

China hizo un importante anuncio durante el fin de semana, diciendo que estaba investigando al general de mayor rango del ejército por presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley.

El general Zhang Youxia era el miembro militar de mayor rango, justo después del presidente Xi Jinping.

El Ministerio de Defensa dijo el sábado que las autoridades estaban investigando a Zhang, el mayor de los dos vicepresidentes de la poderosa Comisión Militar Central, el máximo organismo militar de China, y al general Liu Zhenli, un miembro de menor rango de la comisión que estaba a cargo del Departamento de Estado Mayor Conjunto del ejército.

La medida altera prácticamente toda la comisión, presidida por Xi, y deja intacto sólo a uno de sus seis miembros.

El presidente chino, Xi Jinping,
El presidente chino, Xi Jinping, sube a un automóvil para pasar revista a las tropas durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

“Xi Jinping ha completado una de las mayores purgas del liderazgo militar de China en la historia de la República Popular”, dijo Neil Thomas, miembro del Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática.

Para el ejército y China en general, aún se desconoce el impacto total de los cambios. Sin embargo, algunos expertos afirman que las medidas también podrían repercutir en la próxima acción de Pekín respecto a Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama como territorio propio.

¿Qué hay detrás de la última purga militar?

El Ministerio de Defensa anunció las medidas el sábado, pero no ofreció detalles sobre las presuntas irregularidades. Al día siguiente, el Diario del Ejército Popular de Liberación publicó un editorial que no explicó las razones específicas, limitándose a afirmar que se trataba de “sospechosas graves de infracciones de la disciplina y la ley”, lo que demostraba el compromiso de China con la lucha contra la corrupción. Xi ha perseguido este objetivo desde los primeros días de su presidencia.

Han circulado rumores en las redes sociales y ha habido algunos informes de los medios sobre los cambios, pero nada oficial.

Liu Zhenli, miembro de la
Liu Zhenli, miembro de la Comisión Militar Central (CMC) de China, asiste a la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 5 de marzo de 2025. REUTERS/Florence Lo/Foto de archivo

“No creo que ninguna prueba publicada o filtrada selectivamente por las autoridades chinas refleje necesariamente el motivo principal de la destitución de Zhang”, declaró K. Tristan Tang, miembro no residente del programa Vasey del Foro del Pacífico. “El punto crucial es que Xi Jinping decidió actuar contra Zhang; una vez iniciada una investigación, es casi inevitable que se descubran problemas”.

Los analistas han afirmado que las purgas tienen como objetivo reformar el ejército y garantizar la lealtad a Xi. Forman parte de una campaña anticorrupción más amplia que ha resultado en el castigo de más de 200.000 funcionarios desde que el líder chino llegó al poder en 2012.

Antes de la destitución de Zhang y Liu, el Partido Comunista expulsó en octubre al otro vicepresidente de la comisión, He Weidong. Fue reemplazado por Zhang Shengmin, quien ahora es el único miembro de la comisión.

Desde 2012, al menos 17 generales del Ejército Popular de Liberación, o EPL, han sido removidos de sus cargos militares, entre ellos ocho que eran ex miembros de altas comisiones, según una revisión de declaraciones militares e informes de medios estatales realizada por The Associated Press.

El Partido Comunista de China.
El Partido Comunista de China.

Cómo un cambio militar de alto nivel puede afectar las acciones en Taiwán

Algunos piensan que las destituciones podrían tener repercusiones en las decisiones de China sobre Taiwán, pero no está nada claro.

China considera a Taiwán como su propio territorio y ha amenazado con tomar el control de la isla por la fuerza si es necesario. China también ha incrementado la presión militar y, el mes pasado, lanzó ejercicios militares a gran escala en los alrededores de Taiwán durante dos días después de que el gobierno estadounidense anunciara una importante venta de armas a Taiwán.

Thomas, del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática, dijo que la última purga “hace que la amenaza de China hacia Taiwán sea más débil en el corto plazo, pero más fuerte en el largo plazo”.

Esto haría que una escalada militar contra la isla fuera más riesgosa en el corto plazo debido a “un alto mando desorganizado”, pero a largo plazo significaría que el ejército tendría un liderazgo más leal y menos corrupto con más capacidades militares, dijo.

Hsieh Jih-sheng, jefe adjunto del
Hsieh Jih-sheng, jefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, señala un mapa durante una rueda de prensa sobre las maniobras militares de China alrededor de Taiwán, en Taipei, Taiwán. 30 de diciembre de 2025. REUTERS/Tsai Hsin-Han

Cuando se le preguntó si esto podría reforzar la idea de que remover a los altos mandos militares podría mostrar que China no está lista para la guerra, Tang, del Foro del Pacífico, dijo que “no cambia fundamentalmente esa evaluación”.

“Dicho esto”, añadió, “tampoco creo que la preparación para el combate del EPL se haya visto gravemente afectada”.

El futuro de la comisión militar sigue siendo incierto

Con los cambios recientes, la comisión militar operará con solo uno de sus seis miembros activos y con Xi en la cima como presidente.

El editorial diario del EPL decía que después de las acciones contra Zhang y Liu, el partido está tomando medidas para “promover el rejuvenecimiento del Ejército Popular de Liberación e inyectar un poderoso impulso a la construcción de una fuerza militar fuerte”.

El gobierno chino está tomando
El gobierno chino está tomando medidas para “promover el rejuvenecimiento del Ejército Popular de Liberación e inyectar un poderoso impulso a la construcción de una fuerza militar fuerte” (REUTERS/Jason Lee)

Pero no está claro si los cinco puestos vacantes serán reemplazados pronto o si Xi esperará hasta 2027, cuando se realizará una selección de un nuevo Comité Central del Partido Comunista, el organismo encargado también de nombrar a los nuevos miembros de la comisión militar.

Tang, del Foro del Pacífico, no ve ninguna presión sobre Xi para cubrir los puestos en el corto plazo.

“A menos que el objetivo sea crear un contrapeso interno a Zhang Shengmin”, el único miembro actual de la comisión, dijo.

(con información de AP)

