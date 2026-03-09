Mundo

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

La sentada, convocada por redes sociales y desalentada por las autoridades, expuso la brecha entre el discurso oficial sobre el diálogo y la percepción de los universitarios de que sus quejas no son atendidas

Guardar
Un grupo de estudiantes realiza
Un grupo de estudiantes realiza una sentada en las escaleras de la Universidad de la Habana (X)

Una treintena de estudiantes protagonizó este lunes una sentada en la Universidad de La Habana para protestar por la grave crisis en el país, sus efectos en la educación y la falta de efectividad de las vías institucionales para sus quejas.

La protesta en la icónica escalinata de la universidad capitalina fue pacífica y discreta, pero llamativa por inusual.

Tras casi dos horas de negociación con el personal académico, los jóvenes -que no quisieron hablar con los medios- accedieron a trasladarse a otro lugar para proseguir con el diálogo.

En un país atravesado por una crisis estructural de años agravada ahora por el bloqueo petrolero de EEUU, la educación superior también se ha visto fuertemente afectada por los problemas que ha atizado la falta de combustible.

Este tipo de protestas es
Este tipo de protestas es poco usual en la Universidad de la Habana (X)

Los apagones se han prolongado aún más —y con la corriente también se pierde la cobertura móvil y la telefonía—, el transporte público casi ha desaparecido y muchos servicios públicos, como las universidades, están en modo a distancia.

La sentada comenzó a las 10 de la mañana, cuando un sólo joven, con una sombrilla y una mochila, se sentó en el primer escalón, siguiendo una convocatoria estudiantil por redes sociales que tanto la universidad como la oficialista Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) trataron de desincentivar.

Poco a poco se le fueron sumando estudiantes y de forma paralela, pero incluso en un mayor número, se fueron acercando al lugar personal de la universidad -del claustro y la administración- y miembros de la inteligencia del Ministerio del Interior (Minint), la denominada Seguridad del Estado.

Hasta el lugar donde estaban concentrados los jóvenes se acercaron la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, y el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez.

Corriente, conexión y comunicación

Un estudiante usa su teléfono
Un estudiante usa su teléfono móvil en La Habana el 4 de junio de 2025 (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

¿Cuántas horas de corriente tuvo la semana pasada? ¿Y tiene conexión cuando le quitan la corriente?”, preguntaba a una decana un alumno, según pudo seguir EFE.

“Muchos alumnos de provincias no han podido entregar nada porque no hay conectividad”, aseguraba otro.

Estos reclamos eminentemente académicos fueron siendo superados en la conversación por las quejas en torno a la forma en la que los universitarios pueden plantear sus problemas y formar parte del debate de las soluciones y de los procesos de toma de decisiones.

Los caminos para llegar al Ministerio de Educación Superior están entorpecidos”, manifestó una joven, a lo que un estudiante apostilló: “Esta sentada, me temo, es un último recurso”.

Gómez interpeló directamente a los jóvenes para tratar de acabar con la sentada: “Esto no nos va a mejorar los problemas que tenemos nosotros. ¿Por qué esto, caballeros, muchachos, yo que mi vida entera ha sido para formarlos a ustedes?”.

Porque no nos han escuchado desde el primer momento: esa es la respuesta que usted tiene”, le replicó un joven.

Estudiantes bajan las escaleras de
Estudiantes bajan las escaleras de la Universidad de La Habana en La Habana el 4 de junio de 2025 (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

De hecho, los estudiantes habían empezado la semana pasada a sentirse relegados y, ante lo que entendieron como decisiones tomadas desde arriba, crearon varios grupos de debate alternativos en redes sociales y lanzaron la convocatoria de la sentada.

Tanto la Universidad de La Habana como la FEU salieron rápidamente a decir que esa iniciativa era “fake” y subrayaron que los espacios de diálogo establecidos estaban funcionando.

Varios jóvenes resaltaron que parte de la erosión de la confianza en la universidad y en la FEU comenzó el pasado junio, cuando no se atendió como los estudiantes querían a su malestar por una fortísima subida de las tarifas móviles de la empresa estatal de telefonía.

No obstante, los jóvenes acabaron accediendo y abandonaron voluntariamente en grupo la escalinata para reunirse con Nicado García, entre otros, una vez que ya habían sido alejados de los medios de comunicación.

Gómez aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que las autoridades “en ningún momento” han “desestimado ningún tipo de diálogo” con los universitarios.

La culpa de esta situación “extremadamente severa” en el país es del bloqueo petrolero de EEUU que “está realmente masacrando a toda una sociedad” y es un “genocidio contra todo el pueblo de Cuba”.

“Nosotros no sabemos hasta donde va a llegar esto”, dijo Gómez en referencia a “la agresión de EEUU”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaCrisis en CubaUniversidad de La Habana

Últimas Noticias

Wall Street cerró con ganancias y el petróleo se derrumbó tras las declaraciones de Donald Trump

Los precios del petróleo cayeron este lunes en las operaciones electrónicas tras el cierre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Irán está “prácticamente terminada”

Wall Street cerró con ganancias

Cómo el nuevo líder supremo de Irán construyó un imperio inmobiliario global

Una investigación de Bloomberg revela el entramado de sociedades y testaferros con el que Mojtaba Khamenei movió miles de millones al exterior

Cómo el nuevo líder supremo

Israel lanzó una oleada de bombardeos en Irán y destruyó el cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria

Según el Ejército israelí, dicha instalación funcionaba como un centro logístico y operativo desde el cual se lanzaban aeronaves no tripuladas hacia Tel Aviv

Israel lanzó una oleada de

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz

El presidente francés confirmó el envío de una flota multinacional, en coordinación con países europeos y no europeos, con el objetivo de proteger el tránsito de petróleo y mercancías en medio de la crisis regional

Emmanuel Macron anunció el despliegue

Las bolsas europeas caen a mínimos de dos meses por el alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Las acciones europeas sufrieron una fuerte baja impulsada por el encarecimiento del crudo y la persistente crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que elevó la volatilidad y aumentó la presión inflacionaria en la región

Las bolsas europeas caen a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 9 al viernes 13 de marzo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

Jornada financiera: las acciones argentinas repuntaron, pero el riesgo país se acerca a los 600 puntos

SAT 2026: ¿qué son las tasas efectivas para grandes contribuyentes?

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ancelotti decide ir a un partido del Santos para ver a Neymar pero el delantero no jugará

Registradas en España varias mansiones de un fabricante de armas ruso ligado a Putin

El Gobierno de Milei celebra el desguace de las políticas de género en el Día de la Mujer

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,25 %

Chavismo pide votar en primera elección de proyectos con Delcy Rodríguez como presidenta

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise recibe el premio

Tom Cruise recibe el premio Saturn y deja un enigmático mensaje sobre el futuro de Misión Imposible tras su salida

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

La dura crítica de una actriz de “Pulp Fiction” a Tarantino: “Es simplemente racista y siniestro”

Entre risas, anécdotas y un homenaje a James Gandolfini: así fue la emotiva reunión de parte del elenco de Los Soprano