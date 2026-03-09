Mundo

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente

El director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA analizó en Infobae al Regreso el impacto regional y global del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Describió cómo la escalada bélica redefine el equilibrio de poder y los riesgos para Occidente

Alejandro Corbacho advierte sobre los riesgos para Occidente si la guerra en Medio Oriente continúa su escalada

En una entrevista con Infobae en vivo, Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA, advirtió que si el conflicto en Medio Oriente continuaba su escalada, el equilibrio de Occidente enfrentaba riesgos imprevisibles.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias y Gustavo Lazzari, Corbacho describió la dinámica de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán y las transformaciones del orden global. “Se está peleando la guerra. Seguramente, como en muchas guerras, el cálculo era que iba a durar poco”, señaló. Subrayó que la ofensiva aérea y misilística no es suficiente para alcanzar los objetivos estratégicos: “Necesitan las botas en el suelo, como dicen, tropas”.

La guerra en Medio Oriente y el dilema de Occidente

Corbacho explicó que el conflicto está lejos de resolverse de manera rápida y que la solidez del régimen iraní impide cualquier cambio inmediato de poder. “No hay un grupo político interno visible” en Irán, sostuvo. Añadió que la fragmentación de países como estrategia solo genera más inestabilidad: “Siempre generaron más—son centros de gran inestabilidad”.

El analista diferenció los objetivos de Estados Unidos e Israel, enfatizando en que, mientras el gobierno israelí busca eliminar amenazas fronterizas y el régimen del ayatolá, el interés norteamericano es más ambiguo. “Nunca tuvimos del todo claro realmente qué quería Estados Unidos entrando en la guerra”, reconoció Gonzalo Aziz, y Corbacho coincidió al destacar que, incluso si la guerra terminara, el régimen iraní seguiría.

Corbacho identificó un fenómeno central en el desarrollo de la guerra: la diferencia en el apoyo social entre Israel y Estados Unidos. “Para los estadounidenses, el 36% aprueba la guerra con Irán y el 54% la desaprueba. Pero en Israel el 82% la aprueba”, detalló Gonzalo Aziz, y Corbacho lo atribuyó a la percepción existencial de la amenaza en Israel: “Esto es la supervivencia. Los Estados Unidos es una guerra más de las muchas otras que hemos tenido anteriormente y no tenemos ganas de meternos en ese fragote”.

El conflicto entre Israel, Estados
El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán redefine el equilibrio de poder regional y expone a Occidente a nuevas amenazas (REUTERS/Jim Urquhart)

El analista sintetizó la gravedad de la coyuntura con una advertencia contundente: “Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”. Explicó que la prolongación del conflicto no solo tensiona el equilibrio de poder en Medio Oriente, sino que también expone a las democracias occidentales a riesgos inéditos. Según el analista, la continuidad de la guerra profundizaría la inestabilidad global y pondría en cuestión la capacidad de respuesta de Europa y Estados Unidos frente a desafíos simultáneos en diferentes regiones del mundo.

El rol de Rusia y China en el nuevo tablero global

Consultado sobre la influencia de otras potencias, Corbacho describió la posición de Rusia y China frente al conflicto. “Rusia no puede salir a apoyar militarmente a Irán. Se sabe que le está dando inteligencia”, afirmó, subrayando que el suministro de tecnología satelital rusa refuerza la capacidad defensiva iraní. Sin embargo, advirtió que Moscú también enfrenta limitaciones por el desgaste de sus propios recursos bélicos.

Respecto de China, sostuvo: “China está mirando el gran partido. A ver qué despliega Estados Unidos”. Señaló que Pekín no está en condiciones de desafiar militarmente a Washington, pero observa de cerca las estrategias y la respuesta occidental.

“China no está, no se siente en condiciones militares de desafiar a los Estados Unidos todavía. Por más que sea un gigante, por más que sea la gran fábrica del mundo, en términos de armamento, los Estados Unidos sigue siendo y es”, agregó. Según Corbacho, la paciencia estratégica china contrasta con la dinámica de los regímenes democráticos: “China tiene algo que las democracias occidentales no tenemos: paciencia estratégica, porque tienen regímenes autoritarios y además porque tiene una historia... Para ellos, esto... si yo tengo cuatro mil años, cinco mil años de historia, estos son todo un ratito”.

Corbacho enmarca la escalada bélica
Corbacho enmarca la escalada bélica en una transición histórica tras el fin de la Guerra Fría y el ocaso del momento unipolar estadounidense (Infobae en Vivo)

El ocaso del momento unipolar y la crisis de la democracia liberal

Corbacho contextualizó el conflicto como parte de una transición histórica tras el fin de la Guerra Fría. “Lo que estamos viendo es una transición que vamos del fin de la Guerra Fría, digamos, 1990. Después viene una transición que se llama momento unipolar, donde los Estados Unidos queda solo. Ese momento... y luego vienen las Torres Gemelas, que genera una distracción”, explicó. Consideró que la expansión económica de China fue posible por los errores de cálculo occidentales: “China no tiene principios para nada democráticos, pero sí entendió los principios capitalistas”.

El especialista reflexionó sobre el desencanto con la democracia, especialmente en América Latina y Europa, y la emergencia de movimientos conservadores y populistas: “Tanto Donald Trump y tanto Milei son emergentes de una situación en la cual los Estados Unidos no podía seguir”. Corbacho defendió su postura: “Creo en el liberalismo, pero soy conservador, no tengo miedo de decirlo. Y soy de derecha, ¿viste? No, no puede ser que vos digas: ‘Yo soy de derecha’. Ah, no, s-- extremo derecha. No hay derecha. ¿Viste? No, soy centro derecha. Creo en la democracia. Pero el tema es que el estado de bienestar no es el Estado, es el abuso del estado de bienestar”.

Corbacho también analizó la posición de la Argentina frente a la reconfiguración global: “La oportunidad es que, bueno, antes teníamos—no, no, el modelo no es elegir: voy a ser dependiente de China o voy a ser dependiente de Estados Unidos. Es: usemos a los dos. Yo creo que ahí está el camino”.

Una protesta estudiantil sacude la

Wall Street cerró con ganancias

Cómo el nuevo líder supremo

Israel lanzó una oleada de

Emmanuel Macron anunció el despliegue
