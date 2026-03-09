Mundo

Las bolsas europeas caen a mínimos de dos meses por el alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Las acciones europeas sufrieron una fuerte baja impulsada por el encarecimiento del crudo y la persistente crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que elevó la volatilidad y aumentó la presión inflacionaria en la región

La Bolsa de Frankfurt en
La Bolsa de Frankfurt en Alemania. Bloomberg

Las acciones europeas cerraron el lunes a la baja, alcanzando su nivel más bajo en más de dos meses debido a un marcado aumento en los precios del petróleo y la persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El índice STOXX 600 cayó un 0,6% en su tercera sesión consecutiva en descenso, tras haber registrado su peor rendimiento semanal en casi un año. El indicador de volatilidad STOXX alcanzó su mayor nivel desde abril antes de moderarse hacia el cierre.

Europa, que depende en gran medida de la importación de gas natural licuado y petróleo, enfrenta una situación delicada: el precio del crudo subió más del 25% y se situó por debajo de los 120 dólares por barril, lo que intensifica las preocupaciones sobre la inflación y la vulnerabilidad ante crisis de suministro.

Un conflicto prolongado en la región amenaza con elevar aún más los costos de energía y transporte en un contexto de crecimiento económico ya frágil. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado un aumento sostenido de los precios del petróleo, alimentando los temores de inflación en Europa y contribuyendo a la caída de las bolsas, según se informó el lunes.

La incertidumbre geopolítica se agravó luego de que Irán nombrara a Mojtaba Khamenei como sucesor de su padre, el líder supremo Ali Khamenei, reforzando la influencia de los sectores de línea dura y cerrando las posibilidades de un rápido fin de la guerra.

En este contexto, los bancos centrales europeos enfrentan presión del mercado para aumentar las tasas de interés. El Banco Central Europeo podría realizar un ajuste en junio o julio, mientras los rendimientos de los bonos alcanzaron niveles máximos de un año.

FOTO DE ARCHIVO: Se ven
FOTO DE ARCHIVO: Se ven los precios de la gasolina en una gasolinera Shell mientras el precio del petróleo y el gas se dispara en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de marzo de 2026. REUTERS/Ken Cedeno

Dentro del STOXX 600, el sector energético fue el único que concluyó la jornada al alza, con un incremento del 1,4%. Por el contrario, las acciones inmobiliarias fueron las más perjudicadas, perdiendo un 2,7% debido al temor de que la inflación reduzca las expectativas de recorte de tasas. Los bancos continuaron la tendencia negativa, cayendo un 0,5%, mientras que las acciones de viajes y ocio descendieron un 2%.

La bolsa de Fráncfort llegó a su punto más bajo en más de diez meses. Los mercados de Milán y Madrid tocaron mínimos de tres meses, y la bolsa de París registró su nivel más débil en más de cinco meses. Entre los movimientos individuales, Kinnevik se desplomó un 17% después de que Ningi Research comunicara su posición en corto sobre la compañía. Las acciones de Roche bajaron un 2,6% tras el fracaso de un ensayo con su fármaco oral contra el cáncer de mama.

El G7 no ha definido aún si liberará reservas estratégicas de petróleo, a pesar de que los precios superan los 119 dólares el barril. Según el ministro de Finanzas francés, cualquier medida coordinada solo tendría un efecto temporal. Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, señaló que persisten riesgos al alza en el precio del petróleo y que el impacto de liberar reservas sería efímero.

(Con información de Reuters)

