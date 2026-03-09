Mundo

La provincia que hizo de su bandera un símbolo universal de identidad, naturaleza y tradición

En el extremo norte de los Países Bajos, Frisia despliega una bandera llena de historia y símbolos únicos, reflejando la unión de sus paisajes acuáticos, su lengua ancestral y el orgullo de toda una comunidad

La bandera de Frisia destaca
La bandera de Frisia destaca por su diseño único con franjas azules y blancas, y siete corazones rojos conocidos como 'pompeblêden' (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el extremo norte de los Países Bajos, la provincia de Frisia se distingue por su geografía, identidad cultural y por portar una bandera más que particular: un pabellón blanco y azul atravesado por franjas diagonales y adornado con siete “pompeblêden” rojos. Este emblema representa a una comunidad de 649.944 habitantes, distribuidos en 18 municipios, y suele despertar la curiosidad de quienes visitan la región por primera vez.

La bandera es reconocible por estas figuras, similares a corazones, sobre un fondo alternado de franjas blancas y azules. Según el censo oficial del CBS, la oficina nacional de estadística, realizado en 2020, Frisia es la tercera provincia más grande de los Países Bajos en superficie. Su capital, Leeuwarden, concentra 123.107 habitantes y constituye el principal centro urbano de la región. Este diseño atrae tanto a especialistas en vexilología como a turistas.

El diseño de la bandera: significado y particularidades

La bandera de Frisia se compone de siete franjas alternadas de color azul y blanco. Sobre ellas, se reconocen siete “pompeblêden”, que a menudo se interpretan como corazones rojos. Aunque a simple vista puedan parecer corazones, en realidad representan hojas de nenúfar, una planta típica de los lagos y canales frisones. Esta confusión es una referencia recurrente entre quienes la observan por primera vez.

El número siete tiene un sentido histórico: hace referencia a las siete regiones históricas de Frisia, una división tradicional que simboliza la unidad e identidad del pueblo frisón, según los historiadores de la Universidad de Groningen. La combinación de colores y símbolos refleja la relación de la provincia con el agua, los paisajes naturales y sus raíces culturales. El predominio de colores y las formas estilizadas permiten que la bandera sea fácilmente identificable entre otras enseñas neerlandesas.

La bandera actual fue adoptada oficialmente por la provincia en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, sus orígenes iconográficos se remontan a la Edad Media, cuando los territorios frisones ya incorporaban hojas de nenúfar en escudos y estandartes. El diseño ha permanecido prácticamente inalterado desde entonces.

Frisia, ubicada en el extremo
Frisia, ubicada en el extremo norte de los Países Bajos, cuenta con más de 649.000 habitantes repartidos en 18 municipios (Wikipedia)

Frisia: geografía, lengua y diversidad paisajística

Frisia se extiende a lo largo de la costa norte de los Países Bajos y limita con las provincias de Groninga, Drente, Overijssel y Flevoland. En el norte hay pequeños pueblos rurales, mientras que en el sur se encuentran ciudades de mayor tamaño, entre las que destaca Leeuwarden como capital administrativa y cultural.

El territorio frisón está mayoritariamente por debajo del nivel del mar; solo unos pocos puntos superan los 15 m de altitud, y el más alto, ubicado en la isla de Vlieland, alcanza apenas 45 metros sobre el nivel del mar. Esta situación condicionó el desarrollo de la provincia, que implementó sistemas avanzados de diques y canales para el control de las aguas.

Los paisajes de Frisia incluyen bosques, pantanos, canales, vías fluviales y lagos. Entre los principales espejos de agua se encuentran Lauwersmeer, Tjeukemeer y Sneekermeer, fundamentales para la economía y la vida cotidiana en la provincia. Además, forman parte de Frisia varias islas: Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog y Vlieland, que constituyen destinos turísticos y áreas de conservación ambiental.

La lengua tiene un peso importante en la identidad provincial. Además del neerlandés, en Frisia se habla lengua frisona, una germánica con reconocimiento oficial, y diferentes dialectos del bajo sajón. Esta diversidad lingüística refuerza la identidad local.

Un símbolo de identidad y orgullo frisón

La bandera de Frisia, con sus siete corazones rojos alineados en diagonal, forma parte de espacios públicos, festividades tradicionales y eventos deportivos, donde ondea junto a la bandera nacional de los Países Bajos. Para quienes visitan la región, la bandera es un atractivo visual y una puerta de entrada a la historia y las tradiciones locales.

El simbolismo de los “pompeblêden”, la referencia a las siete regiones históricas y la conexión con la naturaleza y el agua vinculan el emblema con el territorio, la cultura y la comunidad.

