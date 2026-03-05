Medio Ambiente

El nivel real del mar es un peligro invisible para millones de personas que viven en zonas costeras

Científicos de Alemania, Italia y Países Bajos hallaron que las mediciones tradicionales subestiman el alcance del agua en las zonas bajas

Guardar
Científicos revelaron que el nivel
Científicos revelaron que el nivel real del mar en las costas es mayor al señalado por los mapas y modelos globales más utilizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costas guardan una sorpresa: el nivel real del mar es mucho más alto de lo que muestran los mapas y estudios más usados en el mundo.

En lugares como el Sudeste Asiático y América Latina, la diferencia llega a más de un metro, según la investigación publicada en la revista científica Nature.

Este dato no es menor para quienes viven junto al agua, ni para quienes diseñan estrategias de protección en el contexto de la crisis climática, causada por actividades humanas.

En Sudeste Asiático y América
En Sudeste Asiático y América Latina la diferencia en el nivel del mar supera un metro (REUTERS/Gustavo Graf)

Los investigadores Philip Minderhoud y Katharina Seeger, que trabajan en instituciones de Alemania, Italia y Países Bajos, que realizaron el trabajo, afirmaron que los hallazgos “hacen necesario revaluar y, en la mayoría de los casos, actualizar la metodología subyacente de todos los estudios existentes sobre peligros costeros”.

Más de 90% de las evaluaciones globales sobre el avance del mar no usan mediciones reales, sino modelos matemáticos llamados geoides.

Donde los cálculos y la realidad no coinciden

Más del 90% de los
Más del 90% de los estudios sobre riesgos costeros se basan en modelos geoides y no en mediciones reales del nivel del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las predicciones sobre el aumento del mar preocupan por su impacto en millones de personas. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) calculó tiempo atrás que el océano podría subir hasta un metro durante este siglo.

Pero casi todos los estudios usan geoides, que solo consideran la gravedad y la rotación de la Tierra, y dejan afuera factores locales como las mareas y los vientos.

Un geoide es solo una superficie matemática, que no refleja la verdadera altura del mar en cada costa.

Por eso, muchas veces la diferencia entre el nivel del mar medido y el que aparece en los mapas supera los 50 centímetros. Llega a más de un metro en zonas como el Sudeste Asiático.

El mar y la tierra no están en la misma página

Los geoides, que solo consideran
Los geoides, que solo consideran gravedad y rotación de la Tierra, ignoran factores locales como las mareas y los vientos en las costas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos Seeger y Minderhoud trabajan en el Grupo de Geografía del Suelo y Paisaje de la Universidad e Investigación de Wageningen, en Países Bajos y el Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectónica de la Universidad de Padua, en Italia.

Minderhoud forma parte del Departamento de Aguas Subterráneas y Seguridad Hídrica del Instituto de Investigación Deltares, en Países Bajos. Seeger integra el Instituto de Geografía de la Universidad de Colonia, en Alemania.

El objetivo principal fue evaluar si las estimaciones de exposición al aumento del nivel del mar en costas del mundo se encontraban subestimadas por errores en la referencia vertical utilizada para medir la altura del mar y la elevación del terreno.

Los investigadores analizaron cómo la falta de alineación entre los modelos de elevación digital y las mediciones reales del nivel del mar podía afectar la evaluación de riesgos costeros.

Para lograr este objetivo, hicieron una revisión sistemática de 385 estudios publicados entre 2009 y 2025 y seleccionaron los que abordaban riesgos y exposición en zonas bajas costeras.

Examinaron en detalle la metodología usada en cada investigación, verificando si se empleaban datos reales del nivel del mar o solo modelos matemáticos globales.

Después, aplicaron un metaanálisis usando los modelos digitales de elevación más modernos y bases de datos satelitales.

Compararon los resultados obtenidos con y sin la conversión correcta al nivel real del mar. Siguieron procedimientos matemáticos precisos y empleando datos globales de referencia para medir las discrepancias.

La discrepancia entre los datos
La discrepancia entre los datos reales y los modelos estimados puede aumentar en más de 50 centímetros en mapas utilizados globalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectaron que la mayoría de los mapas y estudios calculan mal la altura real del mar junto a las costas en todo el mundo, lo que distorsiona los riesgos de inundación.

Muy pocos trabajos científicos han usado bien la referencia entre el terreno y el mar al medir la amenaza.

En el Sudeste Asiático, el Pacífico, América Latina y África, la diferencia entre el nivel real y el estimado supera el metro en muchos lugares. Esto significa que millones podrían estar más expuestos de lo que se pensaba.

El estudio analizó 385 publicaciones
El estudio analizó 385 publicaciones científicas entre 2009 y 2025, identificando errores metodológicos frecuentes en la evaluación de riesgos costeros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras regiones, como la costa oeste de América del Norte, el Caribe y el Medio Oriente, también muestran diferencias, aunque algo menores.

La falta de datos precisos y referencias confiables sigue complicando la protección de las zonas costeras en todo el planeta.

Recalcular el riesgo costero es urgente

Los autores recomiendan actualizar las
Los autores recomiendan actualizar las metodologías de riesgo costero y que organismos como el IPCC revisen cómo combinan datos de terreno y mar en futuras evaluaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los resultados, los investigadores recomiendan cambiar la forma en que se combinan los datos del terreno y el nivel del mar para calcular riesgos.

Sugerencias prácticas incluyen que los proveedores de datos ofrezcan productos ya integrados, para evitar errores técnicos en la interpretación de la información.

Así, quienes toman decisiones públicas o planifican obras podrán contar con datos más certeros sobre el riesgo real.

El estudio propone que organismos como el IPCC incorporen una revisión metodológica extra a los estudios que citan. Esto podría cambiar la forma en que se priorizan las estrategias de adaptación y la protección costera en todo el mundo.

Temas Relacionados

Nivel del marRiesgo costeroCambio climáticoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Ocurrió el 1 de marzo, pero la noticia se difundió recientemente. Esta ave fue una de las principales atracciones del Zoológico de Knoxville, en Tennessee. Fue despedida por el personal con unas sentidas palabras

Murió Einstein, el reconocido loro

La fauna silvestre de Panamá enfrenta riesgo creciente por amenazas múltiples

El informe del Ministerio de Ambiente advierte sobre el peligro que enfrenta parte importante de las especies animales del país por factores como deforestación, tráfico ilegal, enfermedades y cambios en el clima

La fauna silvestre de Panamá

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

Una investigación científica con más de 23 mil adultos estadounidenses permitió analizar la relación entre el descanso nocturno y el riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Qué pasa si se duerme más los fines de semana

Cuántas horas hay que dormir

La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Investigadores lograron reconstruir las posibles reglas y el funcionamiento de un antiguo tablero hallado en Heerlen, Países Bajos, combinando simulaciones computarizadas y análisis microscópico de desgaste en la piedra

La inteligencia artificial reveló los

El papel de los alerces gigantes en la resiliencia de los bosques y la lucha contra el cambio climático

En los bosques templados lluviosos de la Cordillera de la Costa de Chile, árboles cuya edad supera los 2.400 años albergan una red subterránea de hongos que resulta esencial para mantener la salud de los ecosistemas

El papel de los alerces
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cami Pulgarín se mostró inconforme

Cami Pulgarín se mostró inconforme con el trabajo de los rappitenderos: “¿Por qué me traes esto?

Paro de transportistas y marcha de taxistas EN VIVO hoy jueves 5 de marzo: choferes se movilizan por ley antiextorsión y escasez de GNV

El precio de la gasolina registra su mayor subida desde julio tras el estallido de la guerra en Irán

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

El ayuno intermitente podría ser el detonante de tus disparos de ansiedad en las mañanas

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de El Salvador

El gobierno de El Salvador impulsa la sostenibilidad en el CRESA 2026

Google incorpora más funciones de Gemini en los móviles Pixel y los relojes Pixel Watch

Zelestra construye 441 MW solares nuevos en EE.UU. respaldados por 'PPAs' con el 'gigante' Meta

Víctor Font: "Tenemos el convencimiento de que ganaremos en una victoria histórica"

Foro Nuclear ensalza a las nucleares para compensar la subida del petróleo y el gas por el conflicto de Irán

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vida amorosa

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

¿Las hijas de Nicole Kidman seguirán sus pasos en Hollywood? Esto dijo la actriz

Scarpetta: Médico forense apuesta por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para revolucionar el género policial en streaming

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Harry Styles elogió a Rosalía por su autenticidad «LUX» y emocionó a los fans: “Es obvio que está hecho desde su esencia”